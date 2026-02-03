Connect with us

ACCIDENT RUTIER GRAV pe raza localității Noșlac: Un bărbat în stop cardio respirator după ce a fost lovit de un autoturism

politie noaptea

Publicat

acum 19 minute

Un accident rutier a avut loc marți, 3 februarie, în jurul orei 18.30, pe raza localității Noșlac. 

Accidentul rutier a fost comunicat de reprezentații IPJ Alba.

Din primele informații transmise de purtătorul de cuvânt al IPJ Alba, o persoană ar fi fost surprinsă și lovită de un autoturism.

Traficul rutier în zona accidentului este îngreunat.

UPDATE 18.55: La fața locului intervine un echipaj al SAJ alături de o ambulanță SMURD.

Reprezentanții ISU Alba au declarat pentru alba24.ro, că victimă în accident este un bărbat în vârstă de aproximativ 30 de ani, care se află în stop cardiorespirator.

Medicii ajunși la fața locului au început manevrele de resuscitare.

 

