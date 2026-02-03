Parcul auto din Alba: Peste 209.000 de vehicule înmatriculate, aproape jumătate sunt mai vechi de 20 de ani. Situația DRPCIV

Parcul auto din Alba. Județul Alba a încheiat anul 2025 cu un parc auto de peste 209.000 de vehicule înmatriculate, potrivit datelor publicate recent de către Direcția Regim Permise de Conducere și Înmatriculare a Vehiculelor (DRPCIV). Cifrele oficiale oferă o imagine detaliată asupra dimensiunii și componenței flotei auto din județ.

Potrivit DRPCIV, aproape jumătate dintre vehiculele înmatriculate în Alba au o vechime mai mare de 20 de ani.

Parcul auto din Alba. Structura

Potrivit datelor consultate de către Alba24, la 31 decembrie 2025, în județul Alba erau înmatriculate un număr de 209.570 de vehicule, dintre care:

156.327 de autoturisme (M1, M1G)

22.557 de autovehicule transport mărfuri (N), fără autotractoare

15.092 de remorci

5.268 de motociclete (L3e, L4e, L5e, L6e, L7e)

3.750 de semiremorci

3.700 de autotractoare (N)

1.043 de tractoare înmatriculate

927 de autobuze și microbuze (M2, M3)

834 de vehicule pentru scopuri speciale

72 de mopede

Aproape jumătate dintre vehiculele înmatriculate în județ (95.167) au o vechime mai mare de 20 de ani.

Situația mașinilor înmatriculate în județul Alba

Dintre cele 156.327 de autoturisme înmatriculate în județ, 92.098 sunt cu motoare diesel, 59.610 au motoare pe benzină, 2.744 sunt mașini hibride iar 690 sunt mașini electrice.

Raportat la vechimea autoturismelor, situația este următoarea:

71.670 de mașini sunt mai vechi de 20 de ani

43.538 de mașini au o vechime între 16 și 20 de ani

22.429 de mașini au o vechime între 11 și 15 ani

12.481 de mașini au o vechime între 6 și 10 ani

4.182 de mașini au o vechime între 3 și 5 ani

2.027 de mașini au maxim 2 ani vechime

