Acțiuni educative ale polițiștilor, în școli din Alba. Lecții pentru elevi, la Alba Iulia, Baia de Arieș, Acmariu și Sălciua

Peste 250 de elevi din județul Alba au participat la acțiuni educative organizate de polițiști în perioada 9 - 13 februarie. 

Potrivit IPJ Alba, în perioada 9 - 13 februarie 2026, polițiștii Compartimentului de Prevenire și Analiză a Criminalității și cei ai Biroului Siguranță Școlară au desfășurat activități în unitățile de învățământ din județul Alba.

Peste 150 de elevi care studiază la Școala Gimnazială „Simion Pantea” Sălciua de Sus, Școala Gimnazială Baia de Arieș și Școala Primară Acmariu au primit sfaturi din partea polițiștilor, activitățile fiind desfășurate în cadrul Programului Național ,,Școala Siguranței Tedi”. Prin intermediul unui joc interactiv, elevii au învățat despre regulile de circulație rutieră, despre cum ar trebui să evite pericolele și despre cum ar trebui să-și petreacă timpul, în siguranță, acasă, la școală și la joacă.

La Colegiul Economic „Dionisie Pop Marțian” din Alba Iulia, aproximativ 100 de elevi au participat miercuri, 12 februarie 2026, la o lecție deschisă susținută de specialiștii Serviciului de Telecomunicații Speciale (STS), împreună cu polițiștii Biroului Siguranță Școlară.

Scopul activității l-a constituit familiarizarea cu mijloacele prin care pot cere ajutor atunci când au nevoie și conștientizarea faptului că numărul unic de urgență trebuie utilizat responsabil.

Reamintim faptul că polițiștii răspund tuturor solicitărilor formulate de cadrele didactice care doresc ca cei mici să participe la o lecție cu tematică preventivă, în contextul Programului Național „Școala Siguranței Tedi”.

