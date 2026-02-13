Ședințe de lucru a membrilor CAR și a părinților protopopi din Arhiepiscopia Alba Iuliei

Sala de conferințe „Capernaum” a Căminului bisericesc „Peregrinus” din Alba Iulia a găzduit ședința anuală a membrilor Casei de Ajutor Reciproc (CAR) și ședința de lucru cu părinții protopopi din Arhiepiscopia Alba Iuliei, au transmis reprezentanții Arhiepiscopiei.

Arhiepiscopul Irineu al Alba Iuliei, a fost prezent la eveniment. În cadrul reuniunii, au fost prezentate rapoartele cenzorilor și darea de seamă contabilă aferentă anului trecut.

La ședinţă au luat parte părinţii protopopi din Arhiepiscopia Alba Iuliei, precum și câte un membru reprezentant din fiecare protoierie.

În cadrul ședinței, părintele arhidiacon Rafael Orzeiu, consilier economic, în calitate de președinte al CAR, a prezentat darea de seamă pe anul 2025, veniturile, cheltuielile și toate activitățile acestui organism.

La final, toate rapoartele și documentele prezentate au fost aprobate de plenul ședinței, după care părintele consilier a mulțumit tuturor celor prezenți pentru activitatea și implicarea de care au dat dovadă.

Apoi, de la ora 11.00, Irineu a prezidat ședința de lucru cu părinții protopopi din județele Alba și Mureș.

În cadrul întâlnirii au fost dezbătute probleme curente de ordin administrativ-bisericesc, economic, cultural și social, fiind vizată buna rânduială a activităților parohiale și dinamizarea vieții spirituale a credincioșilor din cele zece protopopiate: Alba Iulia, Aiud, Blaj, Câmpeni, Sebeș, Târgu Mureș, Luduș, Reghin, Sighișoara și Târnăveni.

Foto: Reîntregirea

Facebook WhatsApp Messenger LinkedIn Twitter Email

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News