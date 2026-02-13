Un bărbat din Cluj a ajuns după gratii, la Penitenciarul din Aiud. Pentru ce a fost condamnat

Un bărbat de 49 de ani din Cluj a ajuns după gratii la Penitenciarul Aiud. Are de executat 4 ani și 5 luni de închisoare, pentru nerespectarea regimului armelor și munițiilor.

Potrivit IPJ Alba, la data de 12 februarie 2026, polițiștii de investigații criminale din cadrul Poliției Municipiului Aiud au depistat și reținut un bărbat, în vârstă de 49 de ani, din localitatea Viișoara, județul Cluj, care este posesorul unui mandat de executare a pedepsei închisorii, emis de către Judecătoria Turda.

Acesta a fost condamnat la executarea unei pedepse privative de libertate de 4 ani și 5 luni închisoare, pentru săvârșirea infracțiunii de nerespectarea regimului armelor și munițiilor în formă continuată.

Bărbatul a fost depus în Penitenciarul de Maximă Siguranță Aiud, pentru executarea pedepsei.

