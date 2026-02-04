Activități pentru tineri, la Alba Iulia: De la maraton de anime-uri, origami, ateliere, seri de carte și boardgame-uri. PROGRAM

Într-un oraș lipsit de activități pentru tineri, Fundația Județeană pentru Tineret Alba, aduce o serie de evenimente dedicate tinerilor de toate vârstele.

De la evenimente dedicate dezvoltării personale și până la seri dedicate anime-urilor. Mai mult de atât există și ateliere de origami, discutii despre cum îți poți face un CV sau seri de boardgame-uri.

Fundația pentru Tineret Alba are sediul pe strada Regina Maria din Alba Iulia.

Într-un comunicat de presă reprezentanții Fundației pentru Tineret Alba anunță, că pe parcursul întregii luni, tinerii sunt invitați să participe la ateliere tematice, sesiuni de consiliere, activități sportive și recreative, dar și la evenimente culturale care încurajează exprimarea liberă și schimbul de idei.

Calendarul activităților – Februarie 2026:

2 februarie – Managementul timpului (17:00)

3, 4, 10, 17, 18, 24 februarie – Program de consiliere

5 februarie – Atelier de pictură (17:00)

6 februarie – Maraton de anime-uri (17:00)

9 februarie – Rezoluția conflictelor (17:00)

11 februarie – Prima ediție a Clubului de Carte (16:00)

12 februarie – Aerobic (17:00)

13 februarie – Atelier de felicitări (15:00) -Dramă și improvizație (18:00)

16 februarie – Moving Debate (17:00)

19 februarie – Cafeneaua de idei (12:00)

20 februarie – Club de boardgames (18:00)

23 februarie – CV & Carieră

25 februarie – Speak up – vorbire scenică (17:00)

26 februarie – Atelier de origami (17:00)

27 februarie – Club de Carte (16:00)

Facebook WhatsApp Messenger LinkedIn Twitter Email

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News