Eveniment

Actualizare de ultimă oră de la ANM: Cod Portocaliu de furtuni și ploi torențiale în Alba și alte județe, până duminică seara

Publicat

acum 1 minut

Meteorologii au actualizat duminică dimineața avertizările de furtuni valabile în Alba și alte județe din țară. Astfel, județul Alba și alte șase județe din țară se află sub avertizare Cod Portocaliu de instabilitate atmosferică accentuată și averse importante cantitativ, între orele 12:00 și 21:00.

Potrivit ANM, în județele Hunedoara, Alba, Sibiu, Cluj, Sălaj, Bistrița-Năsăud și zona de munte a județului Bihor vor fi averse importante cantitativ, frecvente descărcări electrice, intensificări ale vântului (rafale de 50…70 km/h) și grindină.

În intervale scurte de timp sau prin acumulare, cantitățile de apă vor fi de 40…50 l/mp și izolat de peste 60 l/mp.

Avertizare Cod Galben de instabilitate atmosferică

  • Interval de valabilitate: 31 august, ora 10 – 31 august, ora 21

În Transilvania, nordul Olteniei, nord-vestul Munteniei, în nordul Crișanei, în Maramureș și în cea mai mare parte a zonei montane vor fi perioade cu instabilitate atmosferică, ce se va manifesta prin averse torențiale, descărcări electrice, intensificări ale vântului (rafale de 50…60 km/h) și izolat grindină de mici dimensiuni.

În nord-estul Munteniei, partea continentală a Dobrogei și local în Moldova, în special după-amiaza și seara vor fi vijelii (cu rafale de 60…75 km/h), grindină de mici și posibil medii dimensiuni (1…3 cm) și averse torențiale.

În intervale scurte de timp sau prin acumulare, cantitățile de apă vor fi de 20…30 l/mp și pe arii restrânse de peste 40 l/mp.

Perioade cu instabilitate atmosferică vor fi pe arii restrânse și în restul țării.

Recomandările ISU Alba pentru cetățeni

  • Evitați deplasările pe durata avertizării meteorologice.
  • În situația manifestării vântului puternic, întrerupeți orice activitate desfășurată în aer liber și adăpostiți-vă în imobile sau spaţii închise, care să vă asigure protecţia.
  • Dacă este necesară evacuarea, mergi imediat spre o zonă înaltă din apropiere, precizată de autorităţi.
  • Dacă ai fost surprins de viitură, urca în părţile de sus ale locuinţei sau pe acoperiş, până la sosirea echipelor de salvare.
  • În cazul în care mai ai timp, mută obiectele importante la etajele superioare ale locuinței.
  • Decuplează întrerupătorul general de energie electrică (contoar). Scoate aparatele electrice din priză.
  • Nu atinge echipamentele electrice dacă ești ud ori stai în apă.
  • Întrerupe instalaţiile de alimentare cu apă şi gaze.
  • Încuie uşile casei şi protejează ferestrele pentru a nu fi sparte de vânturi puternice, de curenţii de apă sau de obiectele duse de curenţii de apă.
  • Evacuează animalele şi bunurile de valoare în locuri sigure (de refugiu), dinainte stabilite.
  • În caz de nevoie, apelați numărul unic pentru apeluri de urgență 112.

Accesați https://fiipregatit.ro și aplicația de mobil DSU, pentru a afla cum să acționați înainte, pe timpul și după producerea unei situații de urgență.

sursa: meteoromania.ro

