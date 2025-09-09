Adăpostul pentru câinii fără stăpân din Alba Iulia va fi extins. Primăria a demarat achiziția pentru lucrări

Adăpostul pentru câinii fără stăpân din Alba Iulia va fi extins. Primăria anunță demararea procedurii de achiziție a lucrărilor.

Vor fi amenajate noi țarcuri pentru câini, în adăpostul public de pe strada Rogozului.

Valoarea lucrărilor este estimată la suma de 230.000 de lei fără TVA. În bugetul local din 2025 este deja alocată sumat de 100.000 de lei fără TVA, în acest scop. Suma reprezintă prima decontare, iar restul se va acoperi tot din bugetul local, însă în 2026.

Adăpostul pentru câinii fără stăpân din Alba Iulia va fi extins. Lucrări propuse

Se propune extinderea locației și sunt incluse următoarele lucrări:

amenajare și betonare platformă pentru construirea țarcurilor

construirea structurii țarcurilor din pereți de beton și panouri de gard bordurat din țeavă rectangulară

construirea acoperișurilor țarcurilor, din panouri tablă cutată zincată

rigolă betonată, pe lungimea țarcurilor.

Termenul de execuție a lucrărilor este de 9 luni, cu garanție 24 de luni.

