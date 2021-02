Admitere în şcolile de poliţie 2021. Înscrierile se pot face până în 28 februarie. Calendarul probelor de examen

O femeie din Alba Iulia spune că a fost agresată verbal și fizic de agentul de pază al unei instituții publice din Alba, în momentul în care a vrut să lase un dosar. Aceasta a depus miercuri și o plângere la Poliție. Instituția s-a autosesizat.

Eufrosina Pitarcă s-a dus marți la sediul Direcției Generale pentru Asistență Socială și Protecția Copilului Alba, pentru a depune un dosar legat de fiica ei.

Aceasta ar fi trebui să transmită dosarul prin poștă, potrivit procedurilor instituției, dar pentru că lucrează foarte aproape de sediu, s-a gândit că îl poate lăsa personal.

La sediul DGASPC, aceast a solicitat să vorbească cu un angajat, însă paznicul de la intrare nu i-a permis să intre și i-a vorbit foarte urât.

Femeia spune că acesta i-a solicitat să îi lase lui dosarul cu actele, ceea ce ea a refuzat, considerând că nu este procedura normală într-o instituție.

Situația a degenerat când femeia a protestat față de modul în care a fost tratată, iar paznicul ar fi pus mâna pe ea și ar fi agresat-o, chiar sub privirile unor angajate ale instituției, care nu ar fi reacționat.

”Când am fost bruscată m-am gândit la copiii mei, nu vreau să treacă și ei prin așa ceva. Am fost tratată ca un milog. Sunt supărată pe doamnele care lucrează acolo, am fost bruscată în fața lor. Mi s-a spus că fac circ. Cu siguranță sunt și camere acolo și se poate vedea ce s-a întâmplat” a spus Eufrosina Pitarcă.

Ce spun reprezentanții DGASPC Alba: se fac verificări

Contactați de Alba24, reprezentanții DGASPC au explicat că accesul în instituție este restricționat din cauza măsurile pentru prevenirea COVID-19. Dincolo de proceduri, femeia a fost bruscată într-o instituție a statului român, finanțată din buget.

”Dosarul cu toate documentele completate, inclusiv cererea de evaluare și declarația de consimțământ pentru prelucrarea datelor cu caracter personal, pot fi trimise prin intermediul serviciilor poștale sau pot fi aduse de persoana în cauză sau reprezentantul legal al persoanei la data la care a fost programată telefonic, în vederea evaluării/reevaluării pentru încadrarea în grad de handicap, de către personalul din cadrul serviciilor de specialitate, respectiv Serviciul de evaluare complexă copii sau Serviciul de evaluare complexă a persoanelor adulte cu handicap.

Menționăm faptul că agentul de pază are obligația de a recomanda persoanelor care se prezintă la sediul instituției neprogramate, să aștepte în fața intrării venirea unui specialist, lucrul pe care l-a făcut și în cazul doamnei Eufrosina Pitarcă, însă doamna nu a dorit să aștepte în fața intrării în instituție”.

În plus, ea a solicitat discuția cu un angajat însă era ora mesei și o firmă de catering tocmai adusese mâncarea.

”După terminarea incidentului, agentul de pază a anunțat un angajat din cadrul Serviciului de evaluare complexă copii, care a discutat și a preluat dosarul doamnei Eufrosina Pitarcă.

Precizăm faptul că DGASPC Alba s-a autosesizat imediat după încheierea situației semnalate, aceasta fiind în curs de verificare și analiză, urmând ca la finalizarea acestor acțiuni să fie luate măsurile care se impun” au transmis reprezentanții instituției”.

Cine asigură paza și pe câți bani

DGASPC Alba a încheiat în martie 2020 un contract pentru servicii de pază, monitorizare și intervenție pentru 4 obiective ale instituției, cu SC SGPI SECURITY FORCE SRL București.

Contractul are o valoare de 303.297, lei fără TVA.

Obiectul contractului constă în prestarea serviciilor privind paza bunurilor, utilajelor, controlul accesului persoanelor și autovehiculelor la sediul DGASPC Alba, la Centrul de recuperare și reabilitare neuropsihiatrică Galda de Jos, Centrul de plasament Blaj și Centrul de îngrijire și asistență pentru persoane adulte cu dizabilități Abrud.