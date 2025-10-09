Aeroportul Internațional Sibiu, primul din România care activează Sistemul de Intrare/Ieșire (EES). Va colecta și date biometrice

Aeroportul Internațional Sibiu este primul din România pe care devine operațional Sistemul de Intrare/Ieșire (EES), la controlul de frontieră.

EES se aplică doar cetățenilor acelor state care nu fac parte din UE și va colecta date alfanumerice și biometrice (imagine facială și patru amprente digitale).

Începând de duminică, 12 octombrie 2025, ora 10:30, la Aeroportul Internațional Sibiu devine operațional Sistemul de Intrare/Ieșire (EES – Entry/Exit System), parte din noul cadru european de gestionare a frontierelor externe ale UE.

Aeroportul Internațional Sibiu este primul aeroport din România care implementează acest sistem, având capacitatea de a integra tehnologii moderne de control la frontieră datorită echipamentelor performante existente și de a asigura un nivel ridicat de eficiență și siguranță în procesarea pasagerilor, contribuind totodată la fluidizarea fluxurilor de pasageri la controlul de frontieră.

Primul zbor regulat spre un stat terț după implementarea EES va fi Sibiu – Londra Luton, cu deschiderea check-in-ului la ora 16:05 și plecarea programată la ora 18:05, potrivit unui comunicat al aeroportului.

”Aeroportul din Sibiu a demonstrat, în ultimii ani, cu sprijinul Consiliului Județean Sibiu, o dezvoltare constantă a infrastructurii, serviciilor și facilităților oferite, susținând și valorificând fiecare oportunitate de colaborare în beneficiul comunității pe care o deservește.

Implementarea sistemului EES la Aeroportul Internațional Sibiu reprezintă o recunoaștere a performanței operaționale și a capacității de adaptare rapidă la cerințele Uniunii Europene privind siguranța și eficiența controlului la frontierele externe ale UE” se arată în comunicat.

Sistemul de Intrare/Ieșire (EES) este un instrument electronic modern de control la frontiera externă a Spațiului Schengen, acesta fiind operaționalizat din data de 12 octombrie 2025 la nivelul tuturor statelor membre ale Uniunii Europene, în România sistemul urmând a fi implementat etapizat și extins gradual și în celelalte puncte de trecere a frontierei în următoarea perioadă (în maximum 170 de zile).

EES înlocuiește ștampilarea pașapoartelor cu o înregistrare electronică a datelor de intrare și ieșire pentru cetățenii statelor din afara UE/SEE/Elveției, folosind date biometrice (amprentă și imagine facială).

Poliția de Frontieră Română precizează că EES se aplică doar cetățenilor acelor state care nu fac parte din UE și care intenționează să efectueze șederi de scurtă durată pe teritoriul Uniunii Europene (până la 90 de zile în oricare 180 de zile).

Sistemul va înregistra data și locul de intrare și ieșire pentru cetățenii NON-UE, va colecta date alfanumerice și biometrice (imagine facială și patru amprente digitale) și va calcula automat durata șederii legale.

Pe durata perioadei de tranziție (aproximativ 6 luni), pașapoartele vor continua să fie ștampilate manual. Implementarea sistemului urmărește realizarea unui control mai sigur și eficient, înlocuind treptat ștampilarea manuală a documentelor de călătorie, fără a modifica drepturile de circulație existente.

La prima intrare, după activarea sistemului, vor fi prelevate datele biometrice, iar la călătoriile ulterioare verificarea se va realiza automat, reducând timpul de așteptare la frontieră.

Amprentarea prin sistemul EES se aplică cetățenilor țărilor NON-UE, cu excepția copiilor sub 12 ani, a persoanelor pentru care prelevarea amprentelor este imposibilă și a deținătorilor de permise de ședere sau vize de lungă durată eliberate de un stat membru al UE.

Datele vor fi păstrate timp de 3 ani (sau 5 ani în cazul refuzului intrării ori al depășirii duratei legale de ședere), cu respectarea strictă a legislației europene privind protecția datelor.

