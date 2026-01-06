Connect with us

VIDEO: Un autoturism în care se aflau și doi copii s-a împotmolit în zăpadă, la Poarta Raiului. Au intervenit jandarmii din Șugag

Jandarmii montani din Șugag au intervenit marți, 6 ianuarie, în jurul orei 16.50, în zona Poarta Raiului pentru a ajuta la deszăpezirea unui autoturism împotmolit în zăpadă. 

În mașină se aflau și doi minori în vârstă de șase și doi ani.

Jandarmii din Alba au comunicat cum s-a petrecut intervenția.

Potrivit IJJ Alba, ”la fața locului s-a deplasat patrula de jandarmi montani din cadrul Postului de Jandarmi Montan Șugag, care a acordat sprijin persoanelor aflate în dificultate. În urma intervenției, autoturismul a fost repus în mișcare, iar toate persoanele și-au reluat deplasarea în siguranță, fără a fi necesară acordarea de îngrijiri medicale”, au transmis reprezentanții jandarmeriei.

De asemenea, recent, adjunctul Jandarmeriei Alba, Cosmin Jurcoveț a ieșit la pensie după o carieră militară de 35 de ani.

CITEȘTE ȘI: Cosmin Jurcoveț, prim adjunct al Inspectoratului de Jandarmi Alba, a ieșit la pensie după o carieră de militar de peste 35 de ani

sursă video, IJJ Alba, sursă foto, captura de ecran.

