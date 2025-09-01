Agresiune în familie la Vințu de Jos: Bărbat de 41 de ani, reținut de polițiști după ce și-a bătut și amenințat soția

Un bărbat de 41 de ani din Vințu de Jos a fost reținut de polițiști după ce și-a bătut și amenințat soția. Pe numele bărbatului a fost emis un ordin de protecție provizoriu.

Potrivit IPJ Alba, la data de 31 august 2025, polițiștii Secției de Poliție Rurală Vințu de Jos au luat măsura reținerii, pentru 24 de ore, față de un bărbat de 41 de ani, din Vințu de Jos, care este cercetat pentru săvârșirea infracțiunii de violență în familie și amenințare

Din cercetările efectuate de polițiști, a reieșit că, în timp ce se afla împreună cu soția sa, în vârstă de 42 de ani, la locuința de domiciliu, pe fondul consumului de băuturi alcoolice, ar fi agresat-o fizic și ar fi amenințat-o cu acte de violență pe aceasta.

În urma întocmirii formularului de evaluare a riscului, a reieșit risc iminent, iar polițiștii au emis un ordin de protecție provizoriu, pentru o perioadă de 5 zile.

De asemenea, în cursul zilei de luni, 1 septembrie 2025, bărbatul va fi prezentat Parchetului de pe lângă Judecătoria Alba Iulia, pentru dispunerea măsurilor legale.

