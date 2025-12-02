Agricultorii din zonele necooperativizate care au cotizat înainte de 1990 ar putea primi pensie. PROIECT, la Senat

Agricultorii din zonele necooperativizate care au cotizat înainte de 1990 ar putea fi incluși în sistemul public de pensii.

O propunere legislativă în acest sens, privind modificarea și completarea Legii nr.360/2023 privind sistemul public de pensii, a fost înregistrată la Senat pentru dezbatere pe 27 noiembrie.

Potrivit inițiatorilor, un grup de parlamentari de la PSD, în anul 1977 a fost adoptată Legea 5/1977 privind pensiile si alte drepturi de asigurări sociale ale ţăranilor cu gospodărie individuală din zonele necooperativizate.

În baza acestei legi era obligatoriu să fii asigurat la sistemul de pensii şi să achiţi contribuţiile aferente calităţii de asigurat. Perioada de după Revoluţia din 1989 a fost una incertă pentru toate categoriile sociale, mai ales pentru această categorie socială.

„Statul prin reglementările ulterioare practic a <uitat> această categorie (…) În anul 2000, odată cu noua legislaţie, nu s-a rezolvat problema ţăranilor care au avut calitatea de asiguraţi obligatoriu în baza Legii 5/1977. Astăzi avem persoane cu vârsta onorabilă de peste 75 ani care au cotizat la sistemul de asiguări obligatoriu înainte de 1990 care nu beneficiază de vreun venit: nici ajutor social, întrucât deţin o suprafaţă de teren mai mare de 1.000 mp, nici de indemnizaţie de handicap, întrucât nu se încadrează, dar capacitatea de a-şi procura prin muncă strictul necesar este extrem de diminuată. Arătăm că aceste persoane nu pot beneficia nici de alte facilităţi la serviciile publice şi nici de alte tipuri de ajutoare”, precizează parlamentarii, în expunerea de motive a proiectului.

Prin proiectul de modificare a legii propus, „se va înlătura practic discriminarea creată între persoanele care au avut calitatea de agricultori din zonele cooperativizate şi pentru care se află în plată pensia minim garantată şi cele care au avut calitatea de agricultori din zonele necooperativizate care nu beneficiază de dreptul la pensie, deşi au dobândit calitatea de asiguraţi potrivit legii speciale, din cauza unui cadru legislativ impropriu de natură a creea confuzie în ceea ce priveşte drepturile agricultorilor din zonele necooperativizate dobândite anterior anului 1990 si eliminate ulterior anului 1990”.

Legea prevedea un stagiu minim de zece ani, iar dreptul la pensie era imprescriptibil, ceea ce însemna că persoana își putea solicita oricând drepturile.

Documentele necesare erau administrate de comisii locale ale consiliilor populare, însă după 1990 aceste comisii au fost desființate, legea a fost abrogată, iar autoritățile nu au introdus un sistem alternativ pentru recunoașterea vechimii acestor agricultori.

În prezent, însă, în multe localități, documentele de atunci nici nu mai există, ceea ce i-a pus pe oameni în imposibilitatea de a demonstra că au contribuit la sistemul de pensii.

Modificările propuse

Modificările propuse vor genera umătoarele consecinţe:

perioada cuprinsă între data intrării în vigoare a Legii 5/1977 şi până la abrogarea acesteia prin Legea 80/1992 va fi recunoscută ca stagiu de cotizare la sistemul de pensii

stagiu minim de cotizare va fi cel din Legea 5/1977, adică minim 10 ani

documentele necesare se vor obţine mult mai facil

„De asemenea, vor fi reduse decalajele de sărăcie dintre diversele categorii sociale din România. Accesul la serviciile publice va fi asigurat şi acestor persoane, care în prezent, sunt vulnerabile, după ultimele modificări ale Guvernului aceste persoane nici măcar calitatea de co-asigurat la sistemul public de sănătate nu o mai pot avea”, mai precizează parlamentarii.

Documentele necesare

Potrivit inițiatorilor, cererea de pensionare se poate depune cu depăşirea temenului 30 zile şi este însoţită de următoarele acte:

copie certificat de naştere şi căsătorie,

adeverinţă eliberată de către primăria pe raza căreia persoana solicitantă figurează sau a figurat înscrisă ca membru în gospodărăria individuală situată în zona necooperativizată,

copie după poziţia din Registrul Agricol în care a fost evidenţiată gospodăria agricolă,

declaraţia pe propria răspundere a titularului cererii din care rezultă îndeplinirea obligaţiei de livrare a produselor la fondul de stat potrivit Legii 5/1977.

