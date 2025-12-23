Connect with us

Bărbat de 30 de ani, depus în penitenciarul Aiud. Cât va sta după gratii pentru distrugere

acum 37 de secunde

Un bărbat de 30 de ani din Sibiu își va petrece următoarea perioadă după gratii, în Penitenciarul Aiud.

Potrivit IPJ Alba, la data de 22 decembrie 2025, polițiștii de ordine publică din cadrul Poliției Municipiului Alba Iulia au depistat și reținut un bărbat, în vârstă de 30 de ani, din localitatea Axente Sever, județul Sibiu, care este posesorul unui mandat de executare a pedepsei închisorii, emis la data de 18 decembrie 2025, de către Judecătoria Alba Iulia.

Acesta a fost condamnat la executarea unei pedepse privative de libertate de 8 luni închisoare, pentru săvârșirea infracțiunii de distrugere din culpă.

Bărbatul a fost depus în Penitenciarul de Maximă Siguranță Aiud, pentru executarea pedepsei.

