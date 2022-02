ALBA: 123 de cazuri COVID și două decese în ultimele 24 de ore. Situația infectărilor în localitățile din județ, 27 februarie

Ucraina a rezistat atacurilor succesive ale armatei ruse, timp de trei zile consecutive. Duminică este a patra zi din conflictul ce a tulburat viața oamenilor din majoritatea țării.

Armata Ucraina – bilanț 3 zile (24,25 și 26 februarie) militari ruși uciși: 4.300, tehnică militară rusă distrusă: 27 avioane, 26 elicoptere, 146 tancuri, 706 blindate, 60 cisterne. Este Duminica Înfricoșătoarei Judecăți pentru ruși: riposte puternice pe front, sancțiuni drastice pentru Rusia pentru un război nebunesc.



Un nou asalt al armatei ruse a fost, în noaptea de sâmbătă spre duminică, la Kiev și în alte orașe din Ucraina. Explozii în mai multe zone din jurul capitalei.

Live TEXT FOTO și VIDEO Principalele informații despre invazia rușilor în Ucraina ( surse oficiale, rețele de socializare, presă)

14.00 Ucraina deţine controlul deplin asupra oraşului Harkov

a declarat duminică guvernatorul regional pe reţelele sale de socializare

”Controlul asupra Harkovului este complet în mâinile noastre! Forţele armate, poliţia şi forţele de apărare lucrează, iar oraşul este complet curăţat de inamic”, a scris Oleg Sinegubov pe Telegram.

13.45: ONU: Numărul refugiaților ucraineni a ajuns la 368.000

Agenția ONU pentru refugiați a declarat că numărul refugiaților care fug din Ucraina a ajuns la 368.000, relatează Reuters, după ce a avertizat că acesta ar putea crește până la 4 milioane de persoane.

Oamenii au fugit în Polonia, Ungaria, Moldova, Slovacia și România. Majoritatea sunt femei și copii.

Președintele Zelenski: Ucraina intentează la Haga un proces împotriva Rusiei

Ucraina a intentat un proces împotriva Rusiei la Curtea Internațională de Justiție a ONU de la Haga, a declarat președintele Volodimir Zelenski, instanță care soluționează litigiile dintre state privind dreptul internațional.

„Ucraina a depus cererea împotriva Rusiei la CIJ”, a scris președintele pe Twitter. „Rusia trebuie să fie trasă la răspundere pentru manipularea noțiunii de genocid pentru a justifica agresiunea. Solicităm o decizie urgentă care să se ordone Rusiei să înceteze activitatea militară și ne așteptăm ca procesele să înceapă săptămâna viitoare.”

Informația vine în urma afirmațiilor președintelui că acțiunile Rusiei – prin bombardarea grădinițelor, a zonelor rezidențiale și a zonelor de infrastructură nemilitară – poartă semnele unui „genocid”.

13.30: Ministrul Apărării din România anunță ca soldații ucraineni răniți vor fi tratați în spitalele din România

Ministerul Apărării Naționale a pregătit toate cele 11 spitale militare din subordinea Direcției Medicale pentru asigurarea asistenței și tratamentului medical pentru militarii răniți din Ucraina, anunță ministerul.

De asemenea, începând de duimică, ora 12.00, Centrul de transfuzii sanguine al Direcției Medicale, care funcționează în București în curtea Spitalului Universitar de Urgență Militar Central, va fi deschis pentru donare de sânge în beneficiul militarilor răniți. Centrul va funcționa în fiecare zi, între orele 8.00 și 14.00, pentru toți cei care doresc să doneze sânge în acest scop. Donatorii vor fi așteptați în intervalele orare precizate, la intrarea din Calea Plevnei nr. 134.

11.40 Kiev: suburbia Troieșcina – atac cu rachetă

potrivit agenției de presă Interfax, citată de BBC.

Un consilier al ministrului de interne ucrainean l-a numit „o lovitură fără sens și fără milă într-o zonă rezidențială a Kievului.

Росіяни обстрілюють Київ. „Прилетіло” на Троєщині pic.twitter.com/YaRX91vVDs — Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) February 27, 2022

Federația Internațională de Judo îi retrage lui Putin calitatea de președinte de onoare

Federaţia Internaţională de Judo (IJF), condusă de românul Marius Vizer, a anunţat că a suspendat statutul liderului rus Vladimir Putin de preşedinte de onoare şi ambasador al forului.

„Din cauza războiului care se desfăşoară în Ucraina, Federaţia Internaţională de Judo anunţă suspendarea statutului domnului Vladimir Putin de preşedinte de onoare şi ambasador al Federaţiei Internaţionale de Judo”, se arată într-un comunicat postat pe site-ul IJF.

O fetiță de 8 ani din Ucraina ceartă un soldat rus și îi spune să se întoarcă în țara lui

O fetiță curajoasă îl ceartă pe un soldat al trupelor ruse și îi spune să plece acasă

Chornobayivka, regiunea Herson, Ucraina – momentul în care o dronă Bayraktar TB2 a ucrainenilor lovește un convoi de camioane rusești

imagini publicate de șeful Statului major al Armatei Ucrainei. O drona ucraineană anihilează un convoi de blindate rusești în regiunea herson

Lupte de stradă în Harkov ( Karkiv) al doilea oraș mare al Ucrainei

O echipă de soldați voluntari trag cu aruncătoare de grenade AK7 în blindatele rușilor. Mai multe tanchete anihilate

In #Kharkiv, volunteers and the #Ukrainian Armed Forces are fighting the occupants hiding in a school. pic.twitter.com/oGDJSa7brt — NEXTA (@nexta_tv) February 27, 2022

Rușii avansează greu spre centrul orașului Harkov. Atacul este din mai multe direcții

Militarii voluntari ucrainieni luptă cu armele capturate de la ruși

11.30 Krivoy Rog – oraș din sudul Ucrainei. Locuitorii se mobilizează

Localnicii din Krivoi Rog sapă tranșee pentru a sprijini armata ucraineană în încercarea de a opri invazia rușilor

⚡️In Krivoy Rog, people unite to fight back against the enemy. pic.twitter.com/CTRtGESVDM — NEXTA (@nexta_tv) February 27, 2022

11,00. Locuitorii unui sat au ieșit în stradă și au blocat, fără arme, o coloană de tancuri

Sute de localnici dintr-un sat din regiunea Cernihiv, au ieșit cu mâinile goale în fața unui convoi de tancuri rusești reușind să le oprească.

In the region of #Chernihiv, police along with local residents stopped a convoy of #Russian tanks. pic.twitter.com/unzwFD2u6l — NEXTA (@nexta_tv) February 27, 2022

11.15 Operațiuni de recuperare a victimelor în regiunea Sumy

corpurile a patru persoane, scoase de sub dărămături

Au fost lupte de stradă și locuințe bombardate

📹Відео з м. Охтирка Сумської області 27 лютого Триває вивільнення з-під завалів тіл загиблих. Залучено 40 рятувальників 50 цивільних, важка інженерна техніка. Наразі деблоковано тіла чотирьох загиблих. #stoprussia pic.twitter.com/hQueUppB1M — DSNS.GOV.UA (@SESU_UA) February 27, 2022

10.10 Ucraina respinge oferta rusă de negocieri în Belarus

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski spune că Minskul a fost complice la invazia rusă. S-a declarat deschis pentru negocieri în alte locații: Varșovia, Bratislava, Budapesta, Istanbul sau Baku.

10.00 O delegaţie rusă a ajuns în Belarus pentru negocieri cu Ucraina

a declarat duminică un purtător de cuvânt al Kremlinului citat de agenţia Interfax, transmite Reuters. Din delegaţia rusă fac parte oficiali din Ministerele de externe şi apărării, precum şi de la cabinetul preşedintelui Vladimir Putin.Delegaţia rusă aşteaptă sosirea omologilor ucraineni în oraşul Gomel din Belarus.

Forțele ruse au blocat orașele Herson și Berdiansk și au lansat o nouă lovitură cu rachete asupra infrastructurii militare a Ucrainei (Ministerul de Apărare Rusia)

a declarat purtătorul de cuvânt al ministerului rus al Apărării, Igor Konașenkov, citat de BBC.

Ucraina a recucerit Hersonul (aflat în sudul Ucrainei, la S-V de Crimeea) la începutul săptămânii. Berdyansk este un oraș-port la estul Crimeei.

Konașenkov a spus că orașul Henichesk și aerodromul Chornobayivka de lângă Herson au fost, de asemenea, luate sub control. Potrivit acestuia, armata rusă a lovit ieri infrastructura militară a Ucrainei folosind rachete de croazieră lansate aeriene și maritime.

Organizația Anonymous, a interceptat comunicațiile militare. Avertisment pentru ruși

membrii au interceptat comunicațiile militare ale soldaților din Rusia. Hackerii le-au declarat război cibernetic rușilor și le cer acestora să-și retragă armata din Ucraina. Spun că vor continua ofensiva cibernetică asupra siteurilor guvernamentale rusești

Mai multe bănci rusești, excluse din sistemul SWIFT

Decizia a fost luată de liderii UE și SUA. Astfel, băncile sunt împiedicate să facă operațiuni în străinătate, iar exporturile și importurile din Rusia vor fi blocate, a anunțat șefa Comisiei Europene, Ursula von der Leyen. Putin se baza pe sistemul SWIFT mai ales pentru exporturile de petrol și gaze

Ucraina a capturat aproximativ 200 de soldați ruși care erau „prost echipați”

„Am capturat în jur de 200 de soldați ruși, unii dintre ei în vârstă de 19 ani, deloc antrenați, prost echipați. Îi tratăm conform Convenției de la Geneva, conform dreptului umanitar internațional”, a declarat Kremenetsky, care este oficial în domeniul apărării la Ambasada Ucrainei în SUA, potrivit CNN.

Soldaților ruși li s-a permis „să își sune părinții” și li s-a dat mâncare și apă.

Poliția de Frontieră Română: aproximativ 43.000 cetăţeni ucraineni au intrat în România până în 26 februarie, ora 24.00.

În același interval, au ieşit 20.650 cetăţeni ucraineni. Au fost înregistrate în punctele de frontieră 222 de solicitări de azil.

9.50. Lupte de stradă la Harkov. Mașini de luptă distruse

Șeful Administrației Regionale de Stat Harkiv, i-a îndemnat pe locuitorii orașului să stea în adăposturi și să nu plece nicăieri. „Vehiculele inamicului rus au avansat în orașul Harkiv. Inclusiv în partea centrală a orașului. Atenție! Nu părăsiți adăposturile voastre!”, a avertizat acesta

9.40 Ucraina înfiinţează o legiune străină „internaţională”, pentru voluntari din străinătate

a anunţat duminică preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski, într-o declaraţie citată de Reuters. Preşedintele ucrainean i-a invitat şi vineri pe cetăţenii europeni care au experienţă de luptă să vină în Ucraina pentru a contribui la respingerea invaziei ruse.

„Aceasta va fi o dovadă cheie a susţinerii voastre pentru ţara noastră”, notează Zelenski în declaraţia citată.

9.30: Se duc lupte grele în Bucha – un cartier din suburbiile Kievului. Ucrainenii încearcă să oprească înaintarea blindatelor rusești

There is fighting in #Bucha, one of the suburbs of #Kyiv. The occupants are shelling residential buildings. pic.twitter.com/1FLHqayqf6 — NEXTA (@nexta_tv) February 27, 2022

9.15: Blindatele rusești sunt filmate cum pătrund printre blocurile din Harkov

9.15: Un bloc de apartamente din localitatea Bucha care a fost lovit de bombardamentele rusilor

9.00: Mai multe blindate ale forțelor ruse care au pătruns în Harkov au fost distruse în riposta rezistenței ucrainene.

8.30: presa ucraineană anunță că potrivit informațiilor primite de la granița cu Rusia, 500 de tancuri au intrat în țară și se îndreaptă spre Kiev.

8.20: Oficial ucrainean: Rușii au intrat în Harkov

Forțele ruse au intrat în Harkov, al doilea oraș ca mărime din Ucraina, spun oficialii locali, citați de BBC. Șeful administrației regionale din Harkov, Oleg Sinegubov, a declarat că vehicule militare ușoare au „pătruns în oraș”.

Înainte de declarațiile sale, apăruseră imagini care arătau câteva mașini militare rusești circulând pe străzile orașului din nord-estul țării. Sinegubov a îndemnat locuitorii să rămână în casă, spunând că trupele rusești păreau să se afle în centrul orașului.

„Nu părăsiți adăposturile! Forțele armate ale Ucrainei elimină inamicul. Civilii sunt rugați să nu iasă în stradă”.

8.10: un depozit de deșeuri radioactive a fost lovit de rachete

Inspectoratul de Stat pentru Reglementare Nucleară din Ucraina a confirmat că un depozit de deșeuri radioactive a fost lovit de rachete, anunță Sky News.

Pe Facebook, inspectoratul a declarat: „În data de 27 februarie 2022, la ora 01:20, ora Kievului, ca urmare a bombardării în masă a Kievului cu toate tipurile de arme antiaeriene și rachete aflate la dispoziția Federației Ruse, rachetele au lovit situl de eliminare a deșeurilor radioactive al filialei din Kiev a Întreprinderii specializate de stat „Radon”.

Notificarea a fost anunțată prin telefon de către personalul Radon, care se află în adăpost.

Inspectoratul a adăugat: „Ca urmare a tirului în masă, care este încă în curs de desfășurare, în prezent nu este posibil să se evalueze amploarea distrugerilor. Sistemul automat de monitorizare a radiațiilor a eșuat. Dar camerele de supraveghere au înregistrat căderea rachetelor. Evaluarea situației radiațiilor va fi efectuată cu ajutorul unor dispozitive portabile după terminarea tirului. Conform evaluării preliminare a SNRIU, nu există pericol de protecție radioactivă pentru persoanele aflate în afara zonei de protecție sanitară a RWD Radon.”

8.00: Compania care gestionează drumurile din Ucraina a eliminat indicatoarele rutiere pentru a-i deruta pe ruși

„Inamicul are sistemul de comunicații slăbit și se orientează cu dificultate pe teren. Să-i ajutăm să ajungă direct în iad”, au transmis oficialii firmei Ukravtodor într-o postare pe rețelele de socializare.

Textul e însoțit de o fotografie editată a unui indicator rutier standard în care direcțiile către orașele din apropiere au fost înlocuite cu înjurături sau cu mesaje gen „Du-te înapoi în Rusia”.

Presa ucraineană: 5.000 de soldați ruși refuză să intre pe frontul ucrainean.

Militarii susțin că un atac militar nu era prevăzut în contract. Aproximativ 5.000 de soldați au organizat o revoltă Belgorod, oraș în apropierea graniței cu Ucraina, anunțând că refuză îmbarcarea în transportoare militare pentru a lupta în Ucraina, anunță Vgolos.ua.

Premierul Ucrainei acuză Rusia de crime de război pentru uciderea de civili ucraineni

„Pentru aceste crime, comandamentul rus va ajunge cu siguranță în fața unui tribunal militar. Inamicul va fi cu siguranță pedepsit pentru uciderea copiilor ucraineni. Ucraina nu îi va ierta pentru asta”, a spus Șmihal.

El a adăugat că Rusia atacă în mod deliberat infrastructura civilă pentru că ofensiva forțelor sale armate „eșuează”.

Biden despre invazia rusă din Ucraina: Există două opţiuni – începe al treilea război mondial sau te asiguri că Rusia va ajunge să plătească un preţ pentru ce a făcut

Preşedintele rus Vladimir Putin, atacând Ucraina, „obţine exact efectul opus a ceea ce şi-a dorit. Scopul meu de la început a fost să ţin NATO şi UE unite. Pentru că Putin a crezut că poate diviza NATO creând un decalaj util pentru el. Şi asta nu s-a întâmplat”.

Biden a mai prezis că Rusia va plăti un preţ mare atât pe termen scurt, cât şi pe termen lung pentru invadarea Ucrainei, adăugând că războiul aduce Europa şi NATO mai aproape.

Comandantul temuților ”Măcelari” ceceni- speranța rușilor în luptele de stradă, ucis de trupele speciale Alfa ale ucrainienilor

Un important comandant al trupelor cecene, mâna dreaptă a liderului Ramzan Kadîrov, a fost ucis sâmbătă de trupele speciale ucrainene SpetzNaz „Alfa”, în timpul luptelor de la aeroportul Hostomel, de lângă Kiev, relatează presa ucraineană.

Mai multe unități ale trupelor speciale ruse au fost înfrânte în luptele desfășurate la Hostomel și, potrivit unor surse din serviciile de informații ucrainene, printre acestea se afla și generalul Magomed Tushaev, comandantul celui de-al 141-lea regiment motorizat al Gărzii ruse cecene, care a și fost ucis.

07,30 : Ucraina a anunțat duminică dimineață că rachetele rusești au lovit un depozit petrolier din Vasilkiv, localitate aflată la 40 de kilometri de Kiev, și un gazoduct din al doilea oraș al țării, Harkov.

Forțele ucrainene continuă să controleze orașele majore ale țării, în ciuda ofensivei Rusiei, dar conflictul are deja efecte devastatoare: cel puțin 64 de civili au murit și peste 120.000 de refugiați au părăsit țara, inclusiv spre România. Între timp

Pe lângă forțele armate, Garda Națională a Ministerului de Interne, rezerviști, au fost mobilizați și locuitorii. La Kiev, aceștia au primit arme. Oamenii s-au înarmat și cu cocktailuri Molotov.

Circulația populației a fost restricționată până luni dimineața pentru ca militarii și voluntarii să poată începe identificarea spionilor sabotori infiltrați de ruși în oraș. Aceștia au rol de a marca ținte pentru rachete în zona unde sunt punctele de rezistență și clădirile importante,

Au fost lupte grele până acum, atât în capitală, cât și în orașe precum Harkov, Mariupol sau Odesa. Sirenele de atac aerian au sunat și la Lutsk, Rivne, Lviv, Cherkasy, Uman, Mikolaiv și Kherson.

Sirenele au început să sune din nou, sâmbătă seară, la Kiev. Oameniilor li s-a spus să se aștepte la noi bombardamente, după ce trupele rusești au primit ordin să atace din toate direcțiile.

Președintele Volodimir Zelenski a transmis un nou mesaj de mobilizare a populației, iar aproape 20.000 de oameni au primit arme de foc pentru a se implica în Kievului, în vreme ce în restul țării, militarii ucraineni încearcă să reziste asaltului.

Rușii au anunțat că au intrat în localitatea Melitopol, din sud-est, dar guvernul ucrainean controlează încă orașele majore ale țării.

Conform estimării Pentagonului, mai mult de jumătate din cei circa 150.000 de soldaţi ruşi masaţi anterior la frontiera ucraineană erau angajaţi în ofensivă. ”Măcelarii”- trupele speciale musulmane din Cecenia specializate în lupte de stradă, au anunțat că vin în ajutorul rușilor. Aceștia au ajuns în Ucraina și chiar s-au filmat după ce au ocupat un avanpost al trupelor ucrainene.

Sâmbătă, la sfârșitul zilei s-a anunțat că atât comandantul forțelor cecene, generalul Magomed Tushaev, cat și regimentul său ar fi fost ucis în Ucraina de către unitatea de elită a armatei ucrainene ”Alfa” în luptele din zona Gostomel, lângă Kiev. Informația nu a fost confirmată oficial, fiind transmisă pe Twitter de jurnaliști din Ucraina.

Commander of #Kadirov #Chechen force invading #Ukraine is reported dead!

Funerals are currently ongoing in Dagestan, Chechnya and KabardinoBalkaria in #Russia. pic.twitter.com/EDZKKrJP7J — Vera Mironova (@vera_mironov) February 26, 2022

ora 7:00: Harkov: O bătrână a fost ucisă după un atac de artilerie, o conductă de gaze a fost lovită

Serviciul de Stat pentru Situații de Urgență din Ucraina afirmă că o femeie în vârstă a fost ucisă și 24 de persoane au trebuit să fie salvate după ce artileria rusă a lovit o clădire de nouă etaje din Harkov, în noaptea de sâmbătă spre duminică, anunță Sky News.

Atacul a distrus peretele portant al scării și scările dintre etajele doi și șapte. Au fost avariate apartamentele de la etajele patru, cinci și șase, a adăugat serviciul.

Aproximativ 60 de persoane s-au ascuns în subsol de bombardament și niciuna dintre ele nu a fost rănită.

Autoritățile ucrainiene au mai anunțat că forțele ruse au aruncat în aer o conductă de gaz în Harkov.

Serviciul de stat pentru comunicații speciale și protecția informațiilor a declarat că explozia ar putea provoca o „catastrofă ecologică”.

Locuitorii orașului au fost sfătuiți să își acopere ferestrele cu pânză umedă sau tifon și să bea multe lichide.

Procurorul suprem al Ucrainei, Iryna Venediktova, a declarat că forțele ruse nu au reușit să cucerească Harkovul, unde a avut loc o luptă crâncenă.

ora 06:30: Șase morți în rândul civililor au fost raportate în Ohtîrka, inclusiv o fetiță de șapte ani

Guvernatorul orașului Sumî, Dmitri Jivitski, a declarat că cel puțin șase ucraineni – inclusiv o fetiță de șapte ani – au murit în urma unui atac rusesc, vineri, asupra orașului Ohtîrka din nord-estul țării, anunță Sky News.

O grădiniță și un orfelinat s-au numărat printre țintele raportate, ceea ce Rusia a negat.

Ministrul ucrainean de externe, Dmytro Kuleba, a afirmat că au fost comise „crime de război” și a cerut o anchetă a incidentului de către Curtea Penală Internațională.

0ra 06: 00 Au fost explozii puternice în mai multe zone din Kiev pe timpul nopții

⚡️ In #Vasylkiv, 15 cars with diesel and 8 cars with gas were saved. This is reported by the network of gas stations KLO: „With this fuel we will be able to fuel the #Ukrainian Army, the terror defense, medics, Kyivenergo, Kyivpasspassrans and others who do not let #Kyiv fall”. pic.twitter.com/DVTLQLzSaT — NEXTA (@nexta_tv) February 27, 2022

ora 01, 30: Incendiu puternic în orașul Vasilkov aflat în apropiere de Kiev

Un depozit de petrol din oraș a fost bombardat de ruși, susțin surse neoficiale. În Vasilkov este un aerodrom militar de proporții, unde se regăsesc mai multe rezervoare de combustibil.

Zona a fost scena unor lupte grele vineri seară, potrivit oficialilor ucraineni.

Heavy fire after a missile attack on the KLO oil depot in Vasylkiv. #UkraineWar pic.twitter.com/WoC7O8b4II — Reza Rahimi 🇺🇦🕊 (@rezarvhimi) February 26, 2022

Cerul nopții s-a făcut roșu de la focurile de artilerie de la marginea Kievului.

ora 1,00: Kievul, în beznă, așteaptă un atac masiv. O explozie puternică s-a produs la marginea orașului. Sunt bombardamente în Harkov.

Rusia atacă Ucraina pe mai multe fronturi. După cele trei zile de la startul invaziei, bilanțul se arată tragic: cel puțin 190 de persoane au murit și peste 1.100 au fost rănite, transmit autoritățile ucrainene. Un deputat ucrainean le-a spus jurnaliștilor BBC că Rusia ”îi va lovi cu tot ce are”, transmit aceștia.

Elon Musk a anunțat că rețeaua de sateliți Starlink e activă pentru Ucraina

Rețeaua de sateliți Starlink e deja activă să ofere internet Ucrainei, a anunțat sâmbătă noapte Elon Musk, după ce numeroase voci i-au cerut să pună la dispoziția statului atacat de Rusia rețeaua de sateliți, în perspectiva unei limitări a accesului la internet odată cu avansul trupelor rusești.

Armata rusă a primit sâmbătă ordinul să-şi lărgească ofensiva asupra Ucrainei

Un bloc cu peste 20 de etaje dintr-o zonă rezidențială a fost lovit de o rachetă. Doi morți.

Trupele ruseşti se apropiau de centrala nucleară de la Zaporojie, situată în sud-estul Ucrainei (Vadim Denisenko, un consilier al ministrului ucrainean de interne, potrivit Reuters)

Anterior, aruncaseră în aer un baraj construit de Ucraina, care tăia importantul canal din nordul Crimeii de la râul Nipru

13 avioane, 8 elicoptere, 102 tancuri, 536 de vehicule brindate, 15 tunuri, 3.500 de militari și 200 de prizonieri apar ca pierderi ale armatei ruse, într-un comunicat al Ministerului Apărării din Ucraina

Cel puţin 198 de civili ucraineni, printre care trei copii, au fost ucişi, iar 1.115 de persoane au fost rănite (ministrul sănătăţii al Ucrainei, Viktor Liaşko). De asemenea, zeci de militari ucraineni şi-au pierdut viaţa. Rusia nu a oferit vreo informaţie cu privire la bilanţul său

Peste 30.000 de ucraineni au intrat în România. O sută de mii de ucraineni au trecut frontiera spre Polonia după lansarea atacului rus.

Republica Cehă a anunțat că va livra Ucrainei arme şi muniţii în valoare de peste 7,6 milioane de euro

Germania va livra Ucrainei „cât mai repede posibil” 1.000 de lansatoare de rachete şi 500 de rachete sol-air de tip Stinger

SUA autorizează ajutor până la 600 de milioane de dolari sub formă de „asistenţă militară imediată” pentru Ucraina

Preşedintele ucrainean Zelenski a cerut din nou ca Ucraina să fie primită în UE

Doi jurnalişti danezi au fost răniţi sâmbătă de focuri de armă în nord-estul Ucrainei

Autoritățile ucrainene au început să demonteze panourile de circulație care indică direcțiile către localități, pentru a îngreuna orientarea și deplasarea militarilor ruși.

Cea mai mare parte a trupelor ruse angajate în ofensiva către Kiev se aflau la circa 30 de kilometri de centrul oraşului, sâmbătă după-amiaza

România a interzis zborurile avioanelor civile rusești în spațiul aerian. Rusia a procedat la fel, pentru cele românești.

Serviciul ucrainean al poliţiei de frontieră a anunţat că Rusia a închis partea de nord-vest a Mării Negre pentru navigaţie

România și-a retras personalul de ambasadă din Kiev, din motive de securitate

Un lansator rusesc de bombe termobarice a fost văzut sâmbătă de o echipă CNN la sud de Belgorod, Rusia, lângă granița cu Ucraina

Combatanţi ceceni alături de trupele ruse angajate în ofensiva împotriva Ucrainei (sursă: liderul cecen Ramzan Kadîrov / Agenţia EFE)

Circa 3.500 de soldaţi ruşi au fost ucişi şi alţi 200 au fost capturaţi (Ministerul Apărării al Ucrainei)

