ALBA: 18 cazuri confirmate în județ, în ultimele 24 de ore. LISTA localităților din care provin persoanele infectate

Gheorghe Beleiu, candidatul PRO România pentru funcția de primar al municipiului Alba Iulia, a declarat vineri, 28 august, cu ocazia vizitei făcute de Victor Ponta în Capitala Marii Uniri, că PRO România are o mare șansă de a câștiga primăria Alba Iulia anul acesta.

Condiția este una simplă și are legătură cu Revoluția din decembrie 1989: dreptul de a vota și exercitarea lui. Beleiu a susținut în intervenția sa că, an de an, absenteismul a fost aliatul actualului sistem care conduce administrativ municipiul reședință de județ.

Fără să nominalizeze, avocatul a susținut că la aceste alegeri, din nou se pretind „cu șanse la primărie”, doi oameni din același sistem și că, la fel ca în 2012 și 2016, aceștia se bazează pe absenteismul albaiulienilor.

Istoria blaturilor dintre PSD-PNL-PD la Alba Iulia

„Nu este imposibil de câștigat Primăria, la Alba Iulia. Am avut multe interacțiuni și am discutat cu oamenii în tot orașul, inclusiv în suburbii. După treizeci de ani oamenii își doresc o schimbare. Schimbarea nu o pot aștepta de la același sistem.

Când îți dorești o schimbare a sistemului n-o s-o faci cu oameni din sistem. Cei doi contracandidați, care se autointitulează câștigători, provin din același sistem. Pe de altă parte, să nu uităm că la ultimele alegeri locale am avut o prezență de 37% în Alba Iulia.

Gândiți-vă, alegeri locale cu 37%! De ce s-a întâmplat asta? Pentru că în Alba Iulia nu a fost o alternativă, doar oameni din același sistem.

Dacă vă amintiți, la ultimele alegeri locale, pe vremea USL, candidat de la PNL, susținut în USL de PSD și PNL, apoi, la ultimele alegeri, același candidat, care era cu 10 procente sub partid, din nou este susținut de PSD contracandidat la candidatul PNL-PDL.

Alba Iulia are în jur de 60.000 de votanți. La ultimele alegeri au fost prezenți puțin peste o treime. Două treimi nu au fost prezente. O treime, să zicem, este formată din oameni plecați în străinătate, iar o altă treime nu a venit la vot. Treimea aceasta sau jumătate din treimea aceasta, poate da un primar, altul decât cei doi care se autointitulează câștigători.

Cel mai important este ca electoratul să înțeleagă un lucru: în 1989 au câștigat un mare drept, acel drept de a alege liber.

Ei acum nu mai trebuie să rămână în case, nu spun să vină să mă voteze pe mine sau PRO România, ci să-și rupă 30 de minute, ci să meargă să voteze așa cum cred ei – liberi, în mod liber, nu duși la vot de cineva, acesta-i cel ai important lucru.

Dacă albaiulianul va înțelege lucrul acesta, că trebuie să meargă să voteze, vă spun că aici, la Alba Iulia, se va schimba paradigma” a declarat Gheorghe Beleiu, candidatul PRO România pentru funcția de primar al municipiului Alba Iulia.