Connect with us

Eveniment

Alba Iulia a primit trofeul și distincția „M100 Label” în cadrul Convenției pentru Neutralitate Climatică 2025 de la București

Publicat

acum 4 secunde

Municipiul Alba Iulia a primit joi trofeul și distincția „M100 Label”, în cadrul Convenției M100 pentru Neutralitate Climatică 2025. Ceremonia de decernare a „M100 Label” reprezentanților celor 10 orașe selectate în Misiunea Oglindă M100 a avut loc la București. 

„Sunt deosebit de onorat să aduc acasă, la Alba Iulia, pentru întreaga noastră comunitate, o distincție ce reprezintă recunoașterea națională a progresului și angajamentului municipiului nostru de a-și transforma strategiile în planuri concrete de acțiune pentru un viitor urban mai verde și mai incluziv.

Acordarea ”M100 Label” marchează o etapă esențială în parcursul orașelor spre neutralitate climatică până în 2035 și premiază munca depusă de echipele orașelor implicate în Misiunea Oglindă (M100) pentru finalizarea documentației Climate City Contract – un instrument inovator de guvernanță care ajută orașele să depășească barierele locale și să accelereze transformarea urbană sustenabilă.

Prin M100 deja am beneficiat de multă expertiză și de oportunități:

  • Am accesat pentru prima dată un proiect cu finanțare elvețiană, în cadrul Programului Elvețiano-Român, în valoare de cca. 4 milioane CHF, pentru modernizarea și extinderea unei unități de învățământ.
  • Am primit de la Ordinul Arhitecților din România documente și metodologii relevante pentru dezvoltarea sustenabilă a municipiului nostru, dar și consultanță specifică în domeniul planificării urbane, fiind selectați să fim printre cele 3 orașe leader în România în cadrul M100 Innovation Studio. Mâine, colegii mei din Primărie vor fi prezenți la atelierele respective”, a scris primarul din Alba Iulia, Gabriel Pleșa, pe pagina de Facebook.

Convenția M100 pentru Neutralitate Climatică 2025 are loc sub motto-ul „No City Left Behind.

Etichete:

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News

Ultimele articole pe alba24
Comentează

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *






ȘTIREA TA - trimite foto/video la Alba24 prin Facebook, WhatsApp, sau prin formularul online.

Ultimele Știri

Evenimentacum 4 secunde

Alba Iulia a primit trofeul și distincția „M100 Label” în cadrul Convenției pentru Neutralitate Climatică 2025 de la București
Evenimentacum 46 de minute

PARADĂ cu peste 1.000 de militari, vehicule de luptă, elicoptere și avioane F16, de 1 Decembrie, la Alba Iulia. PROGRAM
Abrudacum 2 ore

Lansări și prezentări de carte la Abrud. Eveniment dedicat importanței Zilei de 1 Decembrie 1918
Mai mult din Ultimele Știri

ȘTIREA TA

Evenimentacum o săptămână

VIDEO ȘTIREA TA: La un pas de accident pe un drum din Alba. Depășire periculoasă în trafic
Evenimentacum 3 săptămâni

VIDEO: Gunoaie abandonate într-un cartier mărginaș al municipiului Alba Iulia. Canapea ”la ofertă”
Evenimentacum o lună

FOTO ȘTIREA TA: Trăsuri din Cetatea Alba Carolina, vandalizate și scrise cu markerul. Polițiștii îi caută pe autori
Mai mult din ȘTIREA TA

ADMINISTRAȚIE

Administrațieacum 3 ore

INTERVIU cu primarul Blajului, Gheorghe Rotar: Cum a ajuns ”Orașul Bosch” campion la investiții. Jocurile de putere din PNL Alba
Administrațieacum 6 ore

FOTO: Sediile a două grădinițe din Alba Iulia au fost modernizate pentru eficiență energetică. Lucrări de peste 11,7 milioane lei
Mai mult din ADMINISTRAȚIE

ECONOMIE

Actualitateacum 2 ore

Bani livrați pentru tichetele de energie. Peste 680.000 de români primesc banii pentru octombrie
bani pensii
Economieacum 5 ore

Start Up Nation 2025: termen prelungit pentru înscrieri în cadrul programului. Anunțul Ministerului Economiei
Mai mult din ECONOMIE

POLITICĂ

Administrațieacum 3 ore

INTERVIU cu primarul Blajului, Gheorghe Rotar: Cum a ajuns ”Orașul Bosch” campion la investiții. Jocurile de putere din PNL Alba
Evenimentacum o zi

Mamele abuzate vor putea călători în străinătate cu copiii, fără acordul agresorului. Legea a fost deblocată în Parlament
Mai mult din POLITICĂ

SPORT

Evenimentacum 3 zile

Șahistul din Alba Iulia, Mihnea Costachi a obținut o nouă performanță. La ce competiție va participa în viitor
Evenimentacum 5 zile

VIDEO: Festivitatea de premiere la Crosul Unirii 2025, la Alba Iulia. Alergătorii care au urcat pe podium
Mai mult din SPORT

LIFESTYLE

majorat alba mall castigatori tombola aniversare
Evenimentacum 3 ore

Ultimele zile în care poți participa la Tombola Majoratului Alba Mall (P)
Evenimentacum 4 ore

Expoziție la Museikon Alba Iulia: ”Poemele Neuitării”, fotografia etnografică reconstitutivă a artistului fotograf,Vasile Sârb
Mai mult din LIFESTYLE

TECH

Abrudacum 2 zile

Copiii sunt tot mai dependenți de ecrane, dar adevărata problemă începe în familie. Psihologii explică riscurile reale
Modificare la legea achizițiilor publice
Evenimentacum 3 zile

Atenționare a Poliției Române: pericole de înșelăciune prin clipuri false. Cum pot fi recunoscute imaginile create de AI
Mai mult din TECH

SĂNĂTATE

Evenimentacum 7 ore

Interesul românilor pentru vaccinuri crește. Ce tipuri de imunizare preferă și cât plătește statul
dr.Teodor Holhos oftalmologie oftalmolog smile pro
Evenimentacum o zi

Dr. Teodor Holhoș, primul chirurg oftalmolog din România acreditat internațional pentru intervenții minim invazive
Mai mult din SĂNĂTATE

Educatie

Educațieacum 7 ore

Regulament olimpiade școlare 2026: care este punctajul minim pentru calificarea la etapa națională. Condiții noi pentru elevi
Educațieacum 19 ore

Vacanța de iarnă 2025-2026: câte zile libere vor avea elevii și când se întorc la cursuri. Calendar
Mai mult din Educatie