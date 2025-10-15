Alba Iulia devine pentru o zi ”oraș în bibliotecă”. Escape room, atelier de benzi desenate, robotică și schimb de cărți. Program

Alba Iulia va deveni pentru o zi un ”oraș în bibliotecă”. Mai exact, în cadrul lunii Internaționale a Bibliotecilor Școlare, municipiul Alba Iulia devine gazda unui proiect educațional „Orașul în Bibliotecă”. Evenimentul reunește elevi, profesori, bibliotecari și parteneri locali într-o serie de activități interactive menite să transforme biblioteca într-un spațiu viu, creativ și deschis comunității.

Evenimentul va avea loc marți, 21 octombrie, în incinta Cetății Alba Carolina, în sediul Consiliului Județean Alba, între orele 9:00- 12:00, Activitățile vor include ateliere de lectură, teatru, arte vizuale, robotică și storytelling.

Ce activități vor avea loc

Escape Room literar inspirat din „Charlie și fabrica de ciocolată”

Ateliere de benzi desenate, afișe și semne de carte

Dramatizări din operele „Matilda” și „Ale și sufletul cărților”

Workshop de robotică XEO

Lecturi sonore și expoziții artistice

Atelier de storytelling cu scriitoarea Laura Iviniș

Campania „De la cititor la cititor” – schimb de cărți între elevi

Proiectul este coordonat de Casa Corpului Didactic Alba, Liceul cu Program Sportiv Alba Iulia și Școala Gimnazială ”Ion Agârbiceanu” Alba Iulia, în parteneriat cu instituții de învățământ din municipiu, ONG-uri culturale și autorități locale.

