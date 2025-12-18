Connect with us

VIDEO: Cum te poate ajuta chat bot-ul DSU, într-o situație de urgență. Am testat un scenariu în care cineva se îneacă cu mâncare

acum O oră

Cum te poate ajuta chat bot-ul DSU, într-o situație de urgență: Site-ul fiipregatit.ro, al Departamentului pentru Situații de Urgență, utilizează inteligența artificială pentru a oferi sfaturi și instrucțiuni în timp real, în cazul unei urgențe sau al unei situații de criză. 

Platforma include un asistent virtual căruia vizitatorii îi pot cere direct informații. Pe scurt, fiipregatit.ro este o platformă dedicată informării și educării cetățenilor cu privire la situațiile de urgență.

Scopul său este de a ajuta utilizatorii să înțeleagă riscurile și să le ofere informații despre măsurile de prevenire și comportamentul adecvat în diverse situații de urgență sau dezastru.

În momentul în care ajungi pe pagina principală a site-ului fiipregatit.ro, vizitatorii pot găsi secțiuni cu instrucțiuni despre ce să facă în caz de cutremur, furtună, inundații sau incendiu.

În Ghid cutremur, de exemplu, sunt informații despre ce să facă o persoană în timpul unui seism sau după un astfel de eveniment.

Pe același site există și Asistentul virtual pentru situații de urgență, care este bazat pe inteligența artificială. Am încercat să vedem cum funcționează acest chat bot și ce informații poate furniza, într-un scenariu prestabilit.

L-am întrebat ce trebuie să facem dacă cineva de lângă noi, tocmai s-a înecat cu mâncare. Este o situație destul de comună, care se poate întâmpla oricui.

Răspunsul a venit rapid.

Asistentul virtual poate continua discuția și oferi mai departe sfaturi specifice, în funcție de situație.

Atenție însă, pe site există și un disclaimer care spune că asistentul virtual poate greşi.

Vezi și VIDEO: Manevra Heimlich explicată la Crucea Roșie Alba Iulia. Cum poți să îi salvezi viața unei persoane care se îneacă cu mâncare

Video: Daniel Bloss

Material realizat în proiectul „DigITup” derulat de Centrul pentru Jurnalism Independent (CJI), cu susținerea EDGE Institute.

Cristian Panu

Cristian Panu a intrat în echipa alba24.ro în anul 2018.

