Eveniment
Alba Iulia va avea două târguri de Crăciun în această iarnă. Unde vor fi amplasate: Ce planuri are administrația locală
Alba Iulia va avea în acest an două târguri de Crăciun. Amenajarea și funcționarea lor va fi similară cu cele din 2024. Potrivit primelor infornații, târgul principal de Crăciun va fi amenajat în Șanțurile Cetății, pe latura de vest, mai exact unde până de curând a fost podul de lemn.
Din câte se pare târgul va fi amenajat de un privat, urmând ca în viitorul apropiat să fie organizată o licitație pentru a desemna cine se va ocupa de amenajarea târgului.
Apoi acesta se va ocupa de organizarea târgului de la comercianții prezenți în spațiu și până la programul artistic.
În târgul principal va fi amplasat și bradul de Crăciun. De asemenea se dorește și amplasarea unui patinoar în aer liber, tot în zona respectivă. În linii mari, târgul mare de Crăciun de la Alba Iulia va fi asemănător cu cel din 2024.
Un alt târg de Crăciun, mai mic, va fi amenajat în Curtea Palatului Principilor Transilvaniei, la fel cum s-a întâmplat și în iarna anului 2024.
Și în târgul din curtea palatului vor fi prezenți comercianți, dar vor avea loc și activități în special pentru cei mici.
Târgurile ar urma să se deschidă în ultima parte a lunii noiembrie, începutul lunii decembrie.
Urmăriți Alba24.ro și pe Google News
ȘTIREA TA - trimite foto/video la Alba24 prin Facebook, WhatsApp, sau prin formularul online.