Alertă ANM pentru județul Alba: Cod Roșu și Portocaliu de vijelie, emis duminică seara. Localitățile vizate

Alertă ANM pentru județul Alba: Administrația Națională de Meteorologie a emis duminică seară o nouă avertizare nowcasting de prelungire a codului roșu și a celui portocaliu, valabilă până în 29.12.2025 la ora 2:00. Codul roșu este valabil în zona montană înaltă a județului Alba, la cota peste 1800.

A fost emis mesaj RO-ALERT pentru localitățile vizate.

Alertă cod portocaliu pentru zona de munte a județului Alba, respectiv zona de munte a localităților:

Cugir,

Zlatna,

Câmpeni,

Abrud,

Ighiu,

Săsciori,

Bistra,

Vințu de Jos,

Baia de Arieș,

Galda de Jos,

Șugag,

Roșia Montană,

Lupșa,

Pianu,

Meteș,

Stremț,

Șibot,

Vidra,

Albac,

Sohodol,

Horea,

Avram Iancu,

Scărișoara,

Almașu Mare,

Gârda de Sus,

Bucium,

Gârbova,

Arieșeni,

Livezile,

Sălciua,

Vadu Moților,

Poșaga,

Ciuruleasa,

Mogoș,

Poiana Vadului,

Rimetea,

Blandiana,

Întregalde,

Ocoliș,

Râmeț

Ponor,

Ceru-Băcăinți.

Se va înregistra vânt cu viteza la rafală de 90 - 110 km/h, care viscolește și troienește zăpada deja depusă și care determină o vizibilitate de sub 50 de metri.

Avertizarea este valabilă de la 28.12, 23:00 pâna la 29.12, 2:00 și a fost emisă la 28-12-2025 ora 22:42

Alertă ANM pentru județul Alba. Recomandări pentru populație:

Amânați activitățile în aer liber! Lucrul în spații deschise sau la înălțime devine periculos pe vreme rea;

Evitați zonele cu copaci, stâlpi, panouri publicitare sau alte structuri care ar putea fi doborâte de vânt;

Evitați să porniți la drum pe timp de viscol şi ninsoare puternică, iar dacă deplasarea este absolut necesară, informați-vă în prealabil dacă pe traseul stabilit nu sunt drumuri blocate;

Iubitorilor de drumeții, le recomandăm să evite deplasările pe crestele montane – vizibilitatea scăzută și vântul puternic cresc riscul de rătăcire și accidentare.

Amânați drumețiile lungi sau ascensiunile dificile – vremea se poate înrăutăți brusc și planurile pot deveni periculoase.

Orice situație de urgență poate fi raportată la numărul unic de urgență 112.

Accesați https://fiipregatit.ro sau utilizați aplicația de mobil DSU, pentru informații despre cum să acționați înainte, pe timpul și după producerea unei situații de urgență.

