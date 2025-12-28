Eveniment
Alertă ANM pentru județul Alba: Cod Roșu și Portocaliu de vijelie, emis duminică seara. Localitățile vizate
Alertă ANM pentru județul Alba: Administrația Națională de Meteorologie a emis duminică seară o nouă avertizare nowcasting de prelungire a codului roșu și a celui portocaliu, valabilă până în 29.12.2025 la ora 2:00. Codul roșu este valabil în zona montană înaltă a județului Alba, la cota peste 1800.
A fost emis mesaj RO-ALERT pentru localitățile vizate.
Alertă cod portocaliu pentru zona de munte a județului Alba, respectiv zona de munte a localităților:
- Cugir,
- Zlatna,
- Câmpeni,
- Abrud,
- Ighiu,
- Săsciori,
- Bistra,
- Vințu de Jos,
- Baia de Arieș,
- Galda de Jos,
- Șugag,
- Roșia Montană,
- Lupșa,
- Pianu,
- Meteș,
- Stremț,
- Șibot,
- Vidra,
- Albac,
- Sohodol,
- Horea,
- Avram Iancu,
- Scărișoara,
- Almașu Mare,
- Gârda de Sus,
- Bucium,
- Gârbova,
- Arieșeni,
- Livezile,
- Sălciua,
- Vadu Moților,
- Poșaga,
- Ciuruleasa,
- Mogoș,
- Poiana Vadului,
- Rimetea,
- Blandiana,
- Întregalde,
- Ocoliș,
- Râmeț
- Ponor,
- Ceru-Băcăinți.
Se va înregistra vânt cu viteza la rafală de 90 - 110 km/h, care viscolește și troienește zăpada deja depusă și care determină o vizibilitate de sub 50 de metri.
Avertizarea este valabilă de la 28.12, 23:00 pâna la 29.12, 2:00 și a fost emisă la 28-12-2025 ora 22:42
Alertă ANM pentru județul Alba. Recomandări pentru populație:
Amânați activitățile în aer liber! Lucrul în spații deschise sau la înălțime devine periculos pe vreme rea;
Evitați zonele cu copaci, stâlpi, panouri publicitare sau alte structuri care ar putea fi doborâte de vânt;
Evitați să porniți la drum pe timp de viscol şi ninsoare puternică, iar dacă deplasarea este absolut necesară, informați-vă în prealabil dacă pe traseul stabilit nu sunt drumuri blocate;
Iubitorilor de drumeții, le recomandăm să evite deplasările pe crestele montane – vizibilitatea scăzută și vântul puternic cresc riscul de rătăcire și accidentare.
Amânați drumețiile lungi sau ascensiunile dificile – vremea se poate înrăutăți brusc și planurile pot deveni periculoase.
Orice situație de urgență poate fi raportată la numărul unic de urgență 112.
Accesați https://fiipregatit.ro sau utilizați aplicația de mobil DSU, pentru informații despre cum să acționați înainte, pe timpul și după producerea unei situații de urgență.
Urmăriți Alba24.ro și pe Google News
ȘTIREA TA - trimite foto/video la Alba24 prin Facebook, WhatsApp, sau prin formularul online.