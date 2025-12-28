Connect with us

Alertă ANM pentru județul Alba: Cod Roșu și Portocaliu de vijelie, emis duminică seara. Localitățile vizate

viscol munte sursa foto salvamont meteo vremea

Publicat

acum O oră

Alertă ANM pentru județul Alba: Administrația Națională de Meteorologie a emis duminică seară o nouă avertizare nowcasting de prelungire a codului roșu și a celui portocaliu, valabilă până în 29.12.2025 la ora 2:00. Codul roșu este valabil în zona montană înaltă a județului Alba, la cota peste 1800.

A fost emis mesaj RO-ALERT pentru localitățile vizate.

Alertă cod portocaliu pentru zona de munte a județului Alba, respectiv zona de munte a localităților:

  • Cugir,
  • Zlatna,
  • Câmpeni,
  • Abrud,
  • Ighiu,
  • Săsciori,
  • Bistra,
  • Vințu de Jos,
  • Baia de Arieș,
  • Galda de Jos,
  • Șugag,
  • Roșia Montană,
  • Lupșa,
  • Pianu,
  • Meteș,
  • Stremț,
  • Șibot,
  • Vidra,
  • Albac,
  • Sohodol,
  • Horea,
  • Avram Iancu,
  • Scărișoara,
  • Almașu Mare,
  • Gârda de Sus,
  • Bucium,
  • Gârbova,
  • Arieșeni,
  • Livezile,
  • Sălciua,
  • Vadu Moților,
  • Poșaga,
  • Ciuruleasa,
  • Mogoș,
  • Poiana Vadului,
  • Rimetea,
  • Blandiana,
  • Întregalde,
  • Ocoliș,
  • Râmeț
  • Ponor,
  • Ceru-Băcăinți.

Se va înregistra vânt cu viteza la rafală de 90 - 110 km/h, care viscolește și troienește zăpada deja depusă și care determină o vizibilitate de sub 50 de metri.

Avertizarea este valabilă de la 28.12, 23:00 pâna la 29.12, 2:00 și a fost emisă la 28-12-2025 ora 22:42

Alertă ANM pentru județul Alba. Recomandări pentru populație:

Amânați activitățile în aer liber! Lucrul în spații deschise sau la înălțime devine periculos pe vreme rea;

Evitați zonele cu copaci, stâlpi, panouri publicitare sau alte structuri care ar putea fi doborâte de vânt;

Evitați să porniți la drum pe timp de viscol şi ninsoare puternică, iar dacă deplasarea este absolut necesară, informați-vă în prealabil dacă pe traseul stabilit nu sunt drumuri blocate;

Iubitorilor de drumeții, le recomandăm să evite deplasările pe crestele montane – vizibilitatea scăzută și vântul puternic cresc riscul de rătăcire și accidentare.

Amânați drumețiile lungi sau ascensiunile dificile – vremea se poate înrăutăți brusc și planurile pot deveni periculoase.

Orice situație de urgență poate fi raportată la numărul unic de urgență 112.

Accesați https://fiipregatit.ro sau utilizați aplicația de mobil DSU, pentru informații despre cum să acționați înainte, pe timpul și după producerea unei situații de urgență.

