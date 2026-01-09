Amendă URIAȘĂ pentru anvelope de vară pe autostradă. Șoferiță din Alba, ”taxată” de polițiștii rutieri

O șoferiță din Alba Iulia s-a ales cu o amendă uriașă din partea polițștilor rutieri. Acesta a fost oprită pentru un control de rutină pe Autostrada A1. Însă ceva le-a atras atenția polițiștilor.

Autoturismul condus de tânăra din Alba Iulia avea montate anvelope de vara, în condițiile în care de o săptămâna județul Alba este sub zăpadă. Cazul a fost comunicat de reprezentanții IPJ Alba, vineri, 9 ianuarie 2026.

Potrivit IPJ Alba, la data de 8 ianuarie 2026, polițiștii Biroului Poliție Autostrăzi A1 Râmnicu Vâlcea- Deva au oprit pentru control, la kilometrul 17, un autoturism condus de o femeie în vârstă de 30 de ani, din Alba Iulia.

Ca urmare a controlului efectuat, polițiștii au constatat faptul că autoturismul nu era dotat corespunzător condițiilor meteo, având montate anvelope de vară.

Polițiștii au aplicat o sancțiune contravențională, în valoare totală de 1.822,5 de lei, fiind totodată dispusă măsura complementară de reținere a certificatului de înmatriculare, pentru autoturismul depistat fără anvelope de iarnă, pe un sector de drum acoperit cu zăpadă, gheață sau polei.

În cauză, a fost eliberată o dovadă înlocuitoare a certificatului de înmatriculare, fără drept de circulație, în conformitate cu prevederile art. 112, alin. 1, lit. h, din O.U.G. nr. 195/2002.

