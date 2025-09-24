Amenințări la adresa școlilor din Alba, primite pe emailul oficial Poliției Municipiului Alba Iulia. Cum sună mesajul

Amenințări la adresa școlilor din Alba. Potrivit reprezentanților instituției, în seara zilei de 23 septembrie 2025, pe adresa oficială de e-mail a Poliției Municipiului Alba Iulia, a fost transmis un mesaj cu caracter de amenințare la adresa unităților școlare.

Structurile competente desfășoară verificări specifice, pentru stabilirea exactă a situației.

Menționăm că Inspectoratul de Poliție Județean Alba și celelalte structuri de ordine publică acționează, în mod constant, pentru asigurarea unui climat de siguranță, în special în zona unităților de învățământ.

Siguranța tuturor reprezintă o prioritate, iar autoritățile tratează cu seriozitate orice sesizare de acest gen, au precizat polițiștii.

Amenințări la adresa școlilor din Alba: Cum sună mesajul primit de polițiști

”Voi intra în școală cu două pistoale Beretta Px4 Storm şi voi încerca să fac cât mai mult rău. Nu mă voi opri, voi omorî foarte mulţi și voi provoca un adevărat masacru, iar când va ajunge poliţia mă voi sinucide. Pregătiţi-vă pentru masacru. Toţi meritaţi să suferiţi eu îndur durere în fiecare zi, îmi urăsc viaţa, aşa că este timpul să vă simţiţi şi voi la fel. Abia aştept să vă omor”

Este un al doilea val de amenințări asupra instituțiilor de învățământ.

”Atât marți 23 septembrie, cât şi miercuri, 24 septembrie, Poliţia Română a fost sesizată cu privire la faptul că mai multe instituţii au primit, pe adresele oficiale de e-mail, un mesaj de ameninţare.

Structurile competente desfăşoară verificări specifice, pentru stabilirea exactă a situaţiei”, anunţă, miercuri, Inspectoratul General al Poliţiei Române.

Facebook WhatsApp Messenger LinkedIn Twitter Email

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News