Connect with us

Eveniment

Amenzi de 7.500 de lei date de ITM Alba, după controale la firme din județ. Ce nereguli au fost constatate

sediul ITM Alba

Publicat

acum O oră

Inspectoratul Teritorial de Muncă (ITM) Alba a desfășurat în perioada 6-10 octombrie zeci de controale la firme din județ, care au vizat vizând combaterea muncii nedeclarate și respectarea normelor de securitate și sănătate în muncă.

Rezultatele controalelor în relațiile de muncă

În săptămâna 6-10 octombrie, inspectorii de muncă au verificat 24 de firme, care au în total un număr de 478 de salariați, dintre care 271 femei.

Au fost constatate 48 de deficiențe, iar trei angajatori au fost sancționați cu amenzi în valoare totală de 7.500 lei.

Principalele deficienţe constatate în controale :

  • nu se evidențiază corect timpul lucrat;
  • angajatorul nu a dat curs invitației inspectorilor de muncă de se prezenta la sediul ITM Alba în vederea finalizării controlului în domeniul relațiilor de muncă;
  • nu au fost eliberate la încetarea activității, adeverințele de vechime;
  • contractele individuale de muncă cu timp parțial nu conțin clauze referitoare la repartizarea programului de lucru;
  • nu au fost aduse la îndeplinire măsurile obligatorii dispuse în controalele anterioare;
  • neacordarea repausului săptămânal și a sporului aferent;
  • nu se face dovada înmânării unui exemplar din contractul individual de muncă salariatului;
  • dosarele personale sunt incomplete;
  • nu a fost inițiată la nivelul unității negocierea colectivă;
  • nu se păstrează la punctele de lucru ale societății, copii ale contractelor individuale de muncă;

Securitatea și sănătatea în muncă: 18 angajatori sancționați

Pe latura de securitate și sănătate în muncă, au fost controlate 18 firme, fiind identificate 33 de deficiențe.

Toți cei 18 angajatori au fost sancționați, primind în total 30 de avertismente. De asemenea, 6 evenimente de muncă se află în curs de cercetare.

Principalele deficienţe stabilite în controale:

  • lipsa fișelor de aptitudini eliberate în urma examinării medicale la angajare și/sau periodică a lucrătorilor;
  • lipsa evaluării riscurilor de accidentare și îmbolnăvire profesională pentru activitățile desfășurate;
  • lipsa autorizării inițiale și a verificărilor periodice a echipamentelor tehnice supuse reglementărilor ISCIR;
  • lipsa instruirii periodice a lucrătorilor;
  • organizarea necorespunzătoare a activității la nivelul unităților, conform noilor reglementari din H.G. nr. 955/2010 pentru modificarea si completarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii securității și sănătății în muncă nr. 319/2006;
  • lipsa instrucțiunilor proprii de securitate a muncii pentru activitățile desfășurate;
  • desfășurarea activității fără efectuarea examenului medical la angajare și/sau periodic a lucrătorilor.
Etichete:

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News

Ultimele articole pe alba24
Comentează

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *






ȘTIREA TA - trimite foto/video la Alba24 prin Facebook, WhatsApp, sau prin formularul online.

Ultimele Știri

Evenimentacum 12 minute

FOTO-VIDEO: Star Assembly demarează producția unităților de propulsie electrică pentru Mercedes-Benz GLC
Evenimentacum 30 de minute

Sorin Grindeanu nu mai are contracandidat la alegerile interne ale PSD. Titus Corlățean a anunțat retragerea din cursă
sediul ITM Alba
Evenimentacum O oră

Amenzi de 7.500 de lei date de ITM Alba, după controale la firme din județ. Ce nereguli au fost constatate
Mai mult din Ultimele Știri

ȘTIREA TA

Evenimentacum 2 săptămâni

VIDEO ȘTIREA TA: Cum arată un drum comunal din Tibru, comuna Cricău, după ploaie
Evenimentacum 2 săptămâni

VIDEO ȘTIREA TA: Urs surprins vineri noaptea, pe o stradă dintr-un sat din Alba
Evenimentacum 2 săptămâni

FOTO ȘTIREA TA: O groapă din asfalt, adâncă și nesemnalizată, „capcană” pentru șoferi pe o stradă din Alba Iulia
Mai mult din ȘTIREA TA

ADMINISTRAȚIE

Administrațieacum 7 ore

Marți, 14 octombrie: Restricții de trafic pe o stradă din Alba Iulia. Se înlocuiește magistrala de apă. Lucrările durează o lună
Administrațieacum 3 zile

Ședință tensionată în AIDA-TL după războiul Primăria Alba Iulia vs. STP: Suplimentarea bugetului pentru transport a căzut la vot
Mai mult din ADMINISTRAȚIE

ECONOMIE

Alkagesta Romania energie verde
Actualitateacum 3 ore

Alkagesta aduce expertiză globală în tranziția României către energia verde (P)
Actualitateacum 22 de ore

Uber închide serviciul de ride-sharing partajat în România. Pasagerii nu mai pot împărți costurile la cursele în aceeași direcție
Mai mult din ECONOMIE

POLITICĂ

Evenimentacum 30 de minute

Sorin Grindeanu nu mai are contracandidat la alegerile interne ale PSD. Titus Corlățean a anunțat retragerea din cursă
Evenimentacum o zi

PSD se pregătește de alegeri interne: Când va avea loc congresul. Victor Negrescu, pe lista lui Grideanu pentru vicepreședinte
Mai mult din POLITICĂ

SPORT

Evenimentacum o zi

Cine transmite la TV meciul România-Austria: Meci decisiv pentru tricolori, în calificarea la Cupa Mondială. Pe ce post se vede
Evenimentacum 2 zile

Volei Alba Blaj a pierdut Supercupa României la volei feminin. Înfrângere pe teren propriu în fața CSO Voluntari
Mai mult din SPORT

LIFESTYLE

Educațieacum 18 ore

VIDEO: Bostaniada la Pianu de Jos. Elevii din zonă au decorat, pictat și sculptat în bostani: De la fantome la bostani Minecraft
Evenimentacum 20 de ore

VIDEO: Ce înseamnă spiritul Invictus: Ultramaratonistul Levente Polgar și voluntarul Lucian Docea au explicat totul la alba24.ro
Mai mult din LIFESTYLE

TECH

Evenimentacum 4 zile

Probleme mari de semnal la Orange în Alba Iulia. La mai multe magazine și supermaket-uri POS-urile nu funcționează
Evenimentacum 4 zile

ANCOM blochează apelurile din străinătate false, ce afișează numere de telefon românești. Recomandări pentru utilizatori
Mai mult din TECH

SĂNĂTATE

Evenimentacum 6 ore

Ministrul Sănătății anunță controale la clinicile private din țară. „Multe funcționează la parterul unui bloc”
Evenimentacum 7 ore

Vaccinul antigripal 2025: unde îl găsești, cine îl primește gratuit. Când este bine să fie făcut pentru ca protecția să fie maximă
Mai mult din SĂNĂTATE

Educatie

Educațieacum 2 ore

FOTO: Elev al Colegiului Militar din Alba Iulia, calificat la etapa județeană a Olimpiadei Naţionale a Sportului Şcolar
Educațieacum 18 ore

VIDEO: Bostaniada la Pianu de Jos. Elevii din zonă au decorat, pictat și sculptat în bostani: De la fantome la bostani Minecraft
Mai mult din Educatie