Amenzi de 7.500 de lei date de ITM Alba, după controale la firme din județ. Ce nereguli au fost constatate

Inspectoratul Teritorial de Muncă (ITM) Alba a desfășurat în perioada 6-10 octombrie zeci de controale la firme din județ, care au vizat vizând combaterea muncii nedeclarate și respectarea normelor de securitate și sănătate în muncă.

Rezultatele controalelor în relațiile de muncă

În săptămâna 6-10 octombrie, inspectorii de muncă au verificat 24 de firme, care au în total un număr de 478 de salariați, dintre care 271 femei.

Au fost constatate 48 de deficiențe, iar trei angajatori au fost sancționați cu amenzi în valoare totală de 7.500 lei.

Principalele deficienţe constatate în controale :

nu se evidențiază corect timpul lucrat;

angajatorul nu a dat curs invitației inspectorilor de muncă de se prezenta la sediul ITM Alba în vederea finalizării controlului în domeniul relațiilor de muncă;

nu au fost eliberate la încetarea activității, adeverințele de vechime;

contractele individuale de muncă cu timp parțial nu conțin clauze referitoare la repartizarea programului de lucru;

nu au fost aduse la îndeplinire măsurile obligatorii dispuse în controalele anterioare;

neacordarea repausului săptămânal și a sporului aferent;

nu se face dovada înmânării unui exemplar din contractul individual de muncă salariatului;

dosarele personale sunt incomplete;

nu a fost inițiată la nivelul unității negocierea colectivă;

nu se păstrează la punctele de lucru ale societății, copii ale contractelor individuale de muncă;

Securitatea și sănătatea în muncă: 18 angajatori sancționați

Pe latura de securitate și sănătate în muncă, au fost controlate 18 firme, fiind identificate 33 de deficiențe.

Toți cei 18 angajatori au fost sancționați, primind în total 30 de avertismente. De asemenea, 6 evenimente de muncă se află în curs de cercetare.

Principalele deficienţe stabilite în controale:

lipsa fișelor de aptitudini eliberate în urma examinării medicale la angajare și/sau periodică a lucrătorilor;

lipsa evaluării riscurilor de accidentare și îmbolnăvire profesională pentru activitățile desfășurate;

lipsa autorizării inițiale și a verificărilor periodice a echipamentelor tehnice supuse reglementărilor ISCIR;

lipsa instruirii periodice a lucrătorilor;

organizarea necorespunzătoare a activității la nivelul unităților, conform noilor reglementari din H.G. nr. 955/2010 pentru modificarea si completarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii securității și sănătății în muncă nr. 319/2006;

lipsa instrucțiunilor proprii de securitate a muncii pentru activitățile desfășurate;

desfășurarea activității fără efectuarea examenului medical la angajare și/sau periodic a lucrătorilor.

