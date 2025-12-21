Amenzile pentru munca „la negru” cresc substanțial în 2026. Inspectorii ITM vor purta bodycam-uri. Ce trebuie să știe firmele

Amenzile pentru munca „la negru” cresc substanțial în 2026. Amenzile aplicate pentru munca „la negru” se vor majora substanțial începând din 1 ianuarie 2026. Firmele care primesc la muncă persoane fără încheierea unui contract individual riscă amenzi duble - de 40.000 de lei pentru fiecare persoană identificată, iar plafonul maxim cumulat va crește de cinci ori, de la 200.000 de lei la 1 milion de lei.

În prezent, potrivit Legii nr. 53/2003 (Codul muncii), primirea la muncă a uneia sau a mai multor persoane fără încheierea unui contract individual de muncă este sancționată cu amendă de 20.000 lei pentru fiecare persoană astfel identificată, fără a depăși valoarea cumulată de 200.000 lei.

Noile măsuri sunt incluse în Legea nr. 239/2025, act normativ din Pachetul al doilea de măsuri fiscale care introduce mai multe modificări importante pentru mediul de afaceri.

Ce modificări aduce Legea nr. 239/2025

Noua lege prevede o sancționare mult mai dură a muncii „la negru”, respectiv o amendă de 40.000 de lei pentru fiecare persoană identificată. Astfel, chiar și pentru un singur angajat care muncește fără contract, angajatorul va plăti o amendă de două ori mai mare (40.000 de lei, în loc de 20.000 de lei).

Valoarea cumulată a amenzilor, respectiv 200.000 de lei, a fost înlocuită cu valoarea de 1.000.000 de lei. Statul răspunde astfel cu severitate în cazul situațiilor în care inspectorii ITM au descoperit firme cu zeci de muncitori fără contracte de muncă.

„La articolul 260, alineatul (1) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 345 din 18 mai 2011, cu modificările și completările ulterioare, litera e) se modifică și va avea următorul cuprins:e) prin derogare de la prevederile art. 8 alin. (2) lit. a) din Ordonanța Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările și completările ulterioare, primirea la muncă a uneia sau a mai multor persoane fără încheierea unui contract individual de muncă, potrivit art. 16 alin. (1), se sancționează cu amendă de 40.000 lei pentru fiecare persoană astfel identificată, fără a depăși valoarea cumulată de 1.000.000 lei”, prevede legea citată.

Inspectorii de muncă vor fi dotați cu dispozitive de tip body-cam

Totodată, inspectorii ITM vor fi dotați cu camere audio-video portabile de tip body-cam, pentru înregistrarea controalelor desfășurate la locurile de muncă, fără consimțământul persoanelor vizate.

Autoritățile vor putea păstra imaginile fotografice ori înregistrările audio și/sau video obținute pe o perioadă de 6 luni, cu excepția situațiilor în care sunt utilizate în cadrul unei proceduri judiciare, caz în care acestea urmează regimul probelor. La împlinirea acestui termen, imaginile și/sau înregistrările se distrug prin proceduri ireversibile.

Legea interzice prelucrarea datelor cu caracter personal conținute de imaginile fotografice ori înregistrările audio și/sau video în alte scopuri decât cele în care au fost colectate, cu excepția situațiilor prevăzute expres de lege și numai dacă sunt asigurate garanțiile necesare pentru protejarea drepturilor persoanelor vizate.

Procedura privind înregistrarea și fixarea cu mijloace foto-audio-video din dotare a activităților specifice, stocarea și accesarea acestora urmează să fie stabilită prin ordin al ministrului Muncii, familiei, tineretului și solidarității sociale.

Amenzile pentru munca „la negru” cresc substanțial în 2026

În prezent, pentru fiecare persoană identificată de ITM muncind ilegal, firma primește o amendă de 20.000 de lei, fără ca valoarea totală a sancțiunilor să depășească suma de 200.000 de lei.

Spre exemplu, dacă în cadrul unei firme sunt descoperite 15 persoane fără contract individual de muncă (15 x 20.000 de lei = 300.000 de lei), amenda maximă este de 200.000 de lei. De asemenea, în cazul în care erau descoperite 30 de persoane muncind „la negru” (30 x 20.000 de lei = 600.000 de lei), amenda maximă este tot 200.000 de lei.

Din 2026, amenda pentru fiecare persoană care muncește „la negru” va fi de 40.000 de lei, iar valoarea totală a sancțiunilor nu va putea depăși 1.000.000 de lei.

Astfel, în situația în care sunt descoperite 15 persoane muncind ilegal în cadrul unei firme (15 x 40.000 de lei = 600.000 de lei), amenda va fi de 600.000 de lei. Totodată, în cazul în care numărul persoanelor care muncesc la negru este de 30 (30 x 40.000 de lei = 1.200.000 de lei), amenda pe care o va primi firma va fi de 1.000.000 de lei.

Facebook WhatsApp Messenger LinkedIn Twitter Email

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News