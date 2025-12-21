Connect with us

Eveniment

Amenzile pentru munca „la negru” cresc substanțial în 2026. Inspectorii ITM vor purta bodycam-uri. Ce trebuie să știe firmele

Publicat

acum O oră

Amenzile pentru munca „la negru” cresc substanțial în 2026. Amenzile aplicate pentru munca „la negru” se vor majora substanțial începând din 1 ianuarie 2026. Firmele care primesc la muncă persoane fără încheierea unui contract individual riscă amenzi duble - de 40.000 de lei pentru fiecare persoană identificată, iar plafonul maxim cumulat va crește de cinci ori, de la 200.000 de lei la 1 milion de lei.

În prezent, potrivit Legii nr. 53/2003 (Codul muncii), primirea la muncă a uneia sau a mai multor persoane fără încheierea unui contract individual de muncă este sancționată cu amendă de 20.000 lei pentru fiecare persoană astfel identificată, fără a depăși valoarea cumulată de 200.000 lei.

Noile măsuri sunt incluse în Legea nr. 239/2025, act normativ din Pachetul al doilea de măsuri fiscale care introduce mai multe modificări importante pentru mediul de afaceri.

Ce modificări aduce Legea nr. 239/2025

Noua lege prevede o sancționare mult mai dură a muncii „la negru”, respectiv o amendă de 40.000 de lei pentru fiecare persoană identificată. Astfel, chiar și pentru un singur angajat care muncește fără contract, angajatorul va plăti o amendă de două ori mai mare (40.000 de lei, în loc de 20.000 de lei).

Valoarea cumulată a amenzilor, respectiv 200.000 de lei, a fost înlocuită cu valoarea de 1.000.000 de lei. Statul răspunde astfel cu severitate în cazul situațiilor în care inspectorii ITM au descoperit firme cu zeci de muncitori fără contracte de muncă.

„La articolul 260, alineatul (1) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 345 din 18 mai 2011, cu modificările și completările ulterioare, litera e) se modifică și va avea următorul cuprins:e) prin derogare de la prevederile art. 8 alin. (2) lit. a) din Ordonanța Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările și completările ulterioare, primirea la muncă a uneia sau a mai multor persoane fără încheierea unui contract individual de muncă, potrivit art. 16 alin. (1), se sancționează cu amendă de 40.000 lei pentru fiecare persoană astfel identificată, fără a depăși valoarea cumulată de 1.000.000 lei”, prevede legea citată. 

Inspectorii de muncă vor fi dotați cu dispozitive de tip body-cam

Totodată, inspectorii ITM vor fi dotați cu camere audio-video portabile de tip body-cam, pentru înregistrarea controalelor desfășurate la locurile de muncă, fără consimțământul persoanelor vizate.

Autoritățile vor putea păstra imaginile fotografice ori înregistrările audio și/sau video obținute pe o perioadă de 6 luni, cu excepția situațiilor în care sunt utilizate în cadrul unei proceduri judiciare, caz în care acestea urmează regimul probelor. La împlinirea acestui termen, imaginile și/sau înregistrările se distrug prin proceduri ireversibile.

Legea interzice prelucrarea datelor cu caracter personal conținute de imaginile fotografice ori înregistrările audio și/sau video în alte scopuri decât cele în care au fost colectate, cu excepția situațiilor prevăzute expres de lege și numai dacă sunt asigurate garanțiile necesare pentru protejarea drepturilor persoanelor vizate.

Procedura privind înregistrarea și fixarea cu mijloace foto-audio-video din dotare a activităților specifice, stocarea și accesarea acestora urmează să fie stabilită prin ordin al ministrului Muncii, familiei, tineretului și solidarității sociale.

Amenzile pentru munca „la negru” cresc substanțial în 2026

În prezent, pentru fiecare persoană identificată de ITM muncind ilegal, firma primește o amendă de 20.000 de lei, fără ca valoarea totală a sancțiunilor să depășească suma de 200.000 de lei.

Spre exemplu, dacă în cadrul unei firme sunt descoperite 15 persoane fără contract individual de muncă (15 x 20.000 de lei = 300.000 de lei), amenda maximă este de 200.000 de lei. De asemenea, în cazul în care erau descoperite 30 de persoane muncind „la negru” (30 x 20.000 de lei = 600.000 de lei), amenda maximă este tot 200.000 de lei.

Din 2026, amenda pentru fiecare persoană care muncește „la negru” va fi de 40.000 de lei, iar valoarea totală a sancțiunilor nu va putea depăși 1.000.000 de lei.

Astfel, în situația în care sunt descoperite 15 persoane muncind ilegal în cadrul unei firme (15 x 40.000 de lei = 600.000 de lei), amenda va fi de 600.000 de lei. Totodată, în cazul în care numărul persoanelor care muncesc la negru este de 30 (30 x 40.000 de lei = 1.200.000 de lei), amenda pe care o va primi firma va fi de 1.000.000 de lei.

Etichete:

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News

Ultimele articole pe alba24
Comentează

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *






ȘTIREA TA - trimite foto/video la Alba24 prin Facebook, WhatsApp, sau prin formularul online.

Ultimele Știri

Evenimentacum 5 minute

66 de programe de formare profesională vor începe în ianuarie 2026, la nivel național. Precizările AJOFM
Evenimentacum O oră

Amenzile pentru munca „la negru” cresc substanțial în 2026. Inspectorii ITM vor purta bodycam-uri. Ce trebuie să știe firmele
Evenimentacum 2 ore

Mesajul de Crăciun 2025 al ÎPS Claudiu Lucian Pop, Arhiepiscop Major al Bisericii Române Unite cu Roma, Greco-Catolică
Mai mult din Ultimele Știri

ȘTIREA TA

Evenimentacum 20 de ore

FOTO ȘTIREA TA: Parcare după bunul plac, pe trotuar, pe un bulevard din Alba Iulia
Evenimentacum 4 zile

VIDEO ȘTIREA TA: Accident la Alba Iulia. Două mașini s-au lovit, la intersecția dintre străzile Calea Moților și Aurel Vlaicu
Evenimentacum o lună

VIDEO ȘTIREA TA: La un pas de accident pe un drum din Alba. Depășire periculoasă în trafic
Mai mult din ȘTIREA TA

ADMINISTRAȚIE

Administrațieacum 2 zile

eIdentity, noul serviciu MAI de indetificare prin cod QR. E bun inclusiv pentru validarea vârstei pe platformele de social media
Actualitateacum 3 zile

VIDEO: Ședința Colegiului Prefectural și a Comitetului Județean pentru Situații de Urgență Alba
Mai mult din ADMINISTRAȚIE

ECONOMIE

Economieacum 13 ore

Zile libere fără ”punte” între Anul Nou și Bobotează. Guvernul scurtează minivacanța bugetarilor de la începutul lui ianuarie 2026
Modificare la legea achizițiilor publice
Economieacum 18 ore

Ce joburi au căutat românii în 2025: cel mai popular loc de muncă în acest an și salariile medii
Mai mult din ECONOMIE

POLITICĂ

Evenimentacum 2 zile

Comunicat PSD: ”Crăciun ca-n Alba”. Echipe din județ se întrec în prepararea tradițională a porcului. Bucatele, degustate gratuit
Evenimentacum 2 zile

Statul a început plata bonificațiilor de 3% pentru firmele care și-au plătit la timp impozitele. Anunțul făcut de Florin Roman
Mai mult din POLITICĂ

SPORT

Cugiracum 21 de ore

Sâmbătă: Crosul Libertății, la Cugir. Peste 300 de alergători vor lua startul la competiție, din centrul orașului
Evenimentacum 2 zile

FOTO: CSM Unirea a semnat contractul cu noul antrenor, Dragoș Militaru. Cine este acesta și ce legătură a avut cu clubul în trecut
Mai mult din SPORT

LIFESTYLE

iarna vremea craciun si vremea revelion meteo prognoza
Evenimentacum 16 ore

21 decembrie, solstițiul de iarnă. Începutul iernii astronomice aduce cea mai scurtă zi a anului. Tradiții și credințe populare
Horoscop de weekend decembrie
Evenimentacum o zi

Horoscop de weekend 20-21 decembrie: Moment cosmic de mare putere și transformare, în pragul solstițiului de iarnă
Mai mult din LIFESTYLE

TECH

Evenimentacum 2 zile

Ford recheamă în service sute de mașini Puma și Transit Courier, produse la Craiova. Probleme la frâne
Evenimentacum 3 zile

VIDEO: Cum te poate ajuta chat bot-ul DSU, într-o situație de urgență. Am testat un scenariu în care cineva se îneacă cu mâncare
Mai mult din TECH

SĂNĂTATE

Evenimentacum 2 zile

Medic șpăgar din Alba, condamnat pentru luare de mită: A cerut și primit 500 de euro de la un pacient. Ce pedeapsă a primit
Actualitateacum 2 zile

Excesul de sărbători afectează sănătatea: ce probleme medicale riscă românii în această perioadă. Recomandările specialiștilor
Mai mult din SĂNĂTATE

Educatie

Actualitateacum 2 zile

FOTO: Elevii Colegiului Național "Horea, Cloșca și Crișan" din Alba Iulia, în vizită de studiu la DSVSA Alba
Actualitateacum 3 zile

FOTO: Activitate educativă despre protecția animalelor, desfășurată de polițiști la o școală din Alba Iulia
Mai mult din Educatie