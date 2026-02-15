Connect with us

Uncategorized

Tragerea LOTO din 15 februarie 2026: Report de peste 10,24 milioane de euro la Joker

Numerele extrase la LOTO

Publicat

acum O oră

Duminică, 15 februarie 2026, au loc noi trageri organizate de Loteria Română pentru jocurile Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc.

Evenimentul vine după ce, la extragerile de joi, 12 februarie, au fost acordate peste 36.400 de câștiguri, în valoare totală de peste 25,07 milioane de lei.

Numerele câștigătoare vor fi publicate după ora 18,30.

Report uriaș la Joker: peste 10,24 milioane de euro

La jocul Joker, la categoria I, se înregistrează un report impresionant de peste 52,18 milioane de lei, echivalentul a peste 10,24 milioane de euro.

De asemenea:

  • la categoria a II-a Joker este în joc un report de peste 456.100 de lei (peste 89.500 de euro);
  • la Noroc Plus, categoria I, reportul depășește 605.300 de lei (peste 118.800 de euro).

300.000 de lei suplimentar la Loto 6/49

După ce premiul de categoria I la Loto 6/49 a fost câștigat la tragerea din 12 februarie 2026, Loteria Română a anunțat că suplimentează fondul de câștiguri al categoriei I cu 300.000 de lei pentru tragerea din 15 februarie 2026.

La jocul Noroc este în joc un report cumulat de peste 4,73 milioane de lei (peste 929.100 de euro).

La Loto 5/40:

  • categoria I: report de peste 682.200 de lei (peste 133.900 de euro);
  • categoria a II-a: report de peste 42.900 de lei.

La Super Noroc,

  • la categoria I, reportul este de peste 39.600 de lei.

Câștig de peste 4,5 milioane de euro la Loto 6/49

Reamintim că, la tragerea Loto 6/49 din 12 februarie 2026, s-a câștigat premiul de categoria I în valoare de 22.948.891,68 de lei (peste 4,50 milioane de euro).

Biletul norocos a fost jucat online, pe aplicația mobilă AmParcat.ro, și a fost completat cu trei variante la Loto 6/49 și o variantă Noroc. Acesta este primul câștig de categoria I din 2026 la Loto 6/49.

Etichete:

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News

Ultimele articole pe alba24
Comentează

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *






ȘTIREA TA - trimite foto/video la Alba24 prin Facebook, WhatsApp, sau prin formularul online.

Ultimele Știri

Evenimentacum 16 minute

Standarde unice pentru toate site-urile instituțiilor publice. Proiect legislativ, la Parlament
Numerele extrase la LOTO
Uncategorizedacum O oră

Tragerea LOTO din 15 februarie 2026: Report de peste 10,24 milioane de euro la Joker
Evenimentacum O oră

Amenzi pentru șoferii care conduc mașini cu numerele de înmatriculare murdare. Sancțiunile prevăzute de Codul rutier
Mai mult din Ultimele Știri

ȘTIREA TA

Evenimentacum 2 zile

UPDATE VIDEO ȘTIREA TA: Încăierare între adolescente la Alba Iulia. Incident pe stradă, în Cetatea Alba Carolina
Evenimentacum o săptămână

VIDEO ȘTIREA TA: Mașină înmatriculată în Alba, la un pas de accident pe un drum din Cluj, după o depășire periculoasă
Evenimentacum 2 săptămâni

FOTO ȘTIREA TA: Părinți nevoiți să „înoate” în noroi pentru a-și duce copiii la grădiniță, la Teiuș. „Condiții ca în Evul Mediu”
Mai mult din ȘTIREA TA

ADMINISTRAȚIE

Administrațieacum 2 zile

Câți câini au fost adoptați de la adăpostul public din Alba Iulia. Numărul patrupedelor capturate a scăzut
Administrațieacum 2 zile

VIDEO: Impozit plătit cu două găleți pline de monede, la Aiud. Protestul unui localnic față de taxele mărite de Guvern
Mai mult din ADMINISTRAȚIE

ECONOMIE

Economieacum 2 zile

Un om de afaceri din Alba a cumpărat hotelul patronului CFR Cluj, Ioan Varga. Care este valoarea tranzacției
Economieacum 2 zile

Economia României, în recesiune tehnică. Date oficiale INS: Economia a crescut, dar nu suficient
Mai mult din ECONOMIE

POLITICĂ

Evenimentacum 2 zile

Tensiuni pe subiectul spitalelor din Ardeal: Sibiu și Cluj în impas, Alba avansează cu proiectul, aproape de finalizare
Evenimentacum 5 zile

Bolojan: absolvenții facultăților de medicină de stat ar trebui să rămână să lucreze în România cel puțin câțiva ani
Mai mult din POLITICĂ

SPORT

Evenimentacum 23 de ore

Două săptămâni până la reluarea competițiilor județene de fotbal. Care sunt favoritele pentru promovarea în eșaloanele superioare
Evenimentacum 2 zile

Fotbaliștii din Alba cu care România poate ținti calificarea la Campionatul Mondial de Fotbal din America
Mai mult din SPORT

LIFESTYLE

Evenimentacum 6 ore

Duminica Înfricoșătoarei Judecăți. Lăsatul Secului pentru carne. Semnificații și tradiții înainte de Postul Paștelui 2026
Horoscop de Weekend
Evenimentacum 2 zile

Horoscopul de weekend 14-15 februarie 2026. Energii speciale, declanșate de Ziua Îndrăgostiților
Mai mult din LIFESTYLE

TECH

Actualitateacum 2 zile

MAI va monitoriza presa și rețelele sociale pentru a combate informațiile false despre buletinul electronic
Actualitateacum 4 zile

Avertisment DNSC: Emailuri false trimise în numele OSIM cer plăți urgente și amenință cu pierderea mărcilor înregistrate
Mai mult din TECH

SĂNĂTATE

Evenimentacum 5 ore

Ministrul Sănătății vrea să-i dea afară pe medicii care lucrează la privat în timpul programului de la stat. Ce spune Rogobete
Evenimentacum 21 de ore

VIDEO: Ziua porților deschise la primul spital privat din Alba Iulia, Spitalul Dr. Holhoș. Condiții la standarde internaționale
Mai mult din SĂNĂTATE

Educatie

Ziua Mondială a Educației
Educațieacum 2 zile

Prima lună în care profesorii cu salarii mai mari de 6.000 de lei nu mai iau indemnizația de hrană
Educațieacum 3 zile

Calendarul vacantelor în anul școlar 2026 - 2027. Structura, aprobată de Ministerul Educației
Mai mult din Educatie