Tragerea LOTO din 15 februarie 2026: Report de peste 10,24 milioane de euro la Joker

Duminică, 15 februarie 2026, au loc noi trageri organizate de Loteria Română pentru jocurile Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc.

Evenimentul vine după ce, la extragerile de joi, 12 februarie, au fost acordate peste 36.400 de câștiguri, în valoare totală de peste 25,07 milioane de lei.

Numerele câștigătoare vor fi publicate după ora 18,30.

Report uriaș la Joker: peste 10,24 milioane de euro

La jocul Joker, la categoria I, se înregistrează un report impresionant de peste 52,18 milioane de lei, echivalentul a peste 10,24 milioane de euro.

De asemenea:

la categoria a II-a Joker este în joc un report de peste 456.100 de lei (peste 89.500 de euro);

la Noroc Plus, categoria I, reportul depășește 605.300 de lei (peste 118.800 de euro).

300.000 de lei suplimentar la Loto 6/49

După ce premiul de categoria I la Loto 6/49 a fost câștigat la tragerea din 12 februarie 2026, Loteria Română a anunțat că suplimentează fondul de câștiguri al categoriei I cu 300.000 de lei pentru tragerea din 15 februarie 2026.

La jocul Noroc este în joc un report cumulat de peste 4,73 milioane de lei (peste 929.100 de euro).

La Loto 5/40:

categoria I: report de peste 682.200 de lei (peste 133.900 de euro);

categoria a II-a: report de peste 42.900 de lei.

La Super Noroc,

la categoria I, reportul este de peste 39.600 de lei.

Câștig de peste 4,5 milioane de euro la Loto 6/49

Reamintim că, la tragerea Loto 6/49 din 12 februarie 2026, s-a câștigat premiul de categoria I în valoare de 22.948.891,68 de lei (peste 4,50 milioane de euro).

Biletul norocos a fost jucat online, pe aplicația mobilă AmParcat.ro, și a fost completat cu trei variante la Loto 6/49 și o variantă Noroc. Acesta este primul câștig de categoria I din 2026 la Loto 6/49.

