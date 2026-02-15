Standarde unice pentru toate site-urile instituțiilor publice. Proiect legislativ, la Parlament

Standarde unice pentru toate site-urile instituțiilor publice. Parlamentarii propun unificarea modului în care cetățenii interacționează cu paginile și serviciile online ale instituțiilor publice.

Președintele Comisiei de IT&C din Senat, senatorul USR Ciprian Rus a depus la Parlment un proiect care prevede crearea unui Sistem Unic de Design Digital (SUDD) - un set de reguli comune pentru toate serviciile digitale ale statului, de la formulare și mesaje de eroare, până la încărcarea documentelor, confirmări, notificări și urmărirea statusului unei cereri.

„Astăzi, statul online funcționează ca un arhipelag de site-uri și aplicații diferite: interfețe, pași și mesaje schimbate de la o instituție la alta. Cetățenii nu ar trebui să reînvețe de fiecare dată cum funcționează statul. Când ai învățat o dată, ar trebui să poți să folosești tot. România are nevoie de un stat digital pe care oamenii să îl poată folosi fără frustrare și fără 'traduceri' între instituții. SUDD este un pas concret către un stat mai simplu, mai previzibil și mai respectuos cu timpul cetățenilor”, a precizat Ciprian Rus, într-un comunicat citat de Agerpres.

Potrivit inițiatorului, noile reguli ar aduce coerență, simplitate și predictibilitate în utilizarea serviciilor publice digitale. De asemenea, aceste reguli includ cerințe clare de accesibilitate pentru persoanele cu dizabilități.

„Proiectul nu impune utilizarea unei anumite tehnologii sau a unui anumit furnizor, ci stabilește un standard deschis, care poate fi aplicat indiferent de soluțiile tehnice folosite de instituții”, se arată în comunicat.

Inițiativa urmărește, totodată, reducerea costurilor prin reutilizarea componentelor digitale și accelerarea dezvoltării serviciilor online, în linie cu practicile adoptate deja de alte state care au implementat sisteme similare de design guvernamental, precizează sursa citată.

