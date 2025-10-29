Connect with us

Economie

Amenzi URIAȘE pentru comercianții care refuză să înlocuiască un produs neconform. Proiect adoptat în Camera Deputaților

Amenzi uriașe pentru comercianții care refuză să înlocuiască un produs neconform, fie că este defect, expirat sau pur și simplu nu este conform promisiunii de vânzare. Și până acum vânzătorii erau obligați să înlocuiască produsele, dar elementul de noutate îl reprezintă amenzile, care acum pot ajunge până la 25.000 de lei. 

Plenul Camerei Deputaţilor a adoptat, miercuri, un proiect de lege potrivit căruia refuzul vânzătorului de a înlocui un produs în cazul în care acesta este neconform intră în categoria contravenţiilor şi se sancţionează cu amendă de la 5.000 lei la 25.000 lei.

Legea a fost introdusă pe circuit acum 7 luni. Vezi detalii aici.

Potrivit inițiatorilor, un grup de parlamentari de la PNL, Ordonanţa de urgenţă nr. 140/2021 a fost adoptată pentru a stabili cadrul legal cu privire la contractele de vânzare încheiate între vânzător şi consumator.

Sunt vizate în special norme privind conformitatea bunurilor, măsurile corective în caz de neconformitate, modalităţile de punere în aplicare a respectivelor măsuri corective, precum şi garanţiile comerciale în scopul asigurării unui nivel ridicat de protecţie a consumatorilor şi a bunei funcţionări a pieţei interne.

Amenzi URIAȘE pentru comercianții care refuză să înlocuiască un produs: până la 25.000 de lei

„Din păcate, legiuitorul a instituit o nouă obligaţie în sarcina vânzătorului – înlocuirea bunului neconfom – însă nu a dispus şi sancţiunile aplicabile pentru abaterile de la prevederile art. 11 alin. (7), respectiv refuzul vânzătorului de a înlocui bunul neconform, în temenul stipulat de lege.

Absenţa sanţiunii detemină în practică multiple refuzuri nejustificate din partea comercianţilor, chiar dacă, în termenul de 30 de zile, consumatorul solicită înlocuirea bunurilor neconforme”, au explicat inițiatorii, în expunerea de motive.

Pentru a corecta omisiunea legiuitorului, propunem modificarea OUG 140/2021 şi includerea în categoria contravenţiilor sancţionate cu amendă de la 5.000 lei la 25.000 lei a nerespectării acestor prevederi”, au explicat iniţiatorii proiectului, potrivit Agerpres.

Proiectul de lege a fost adoptat şi de Senat, iar Camera Deputaţilor este for decizional în acest caz.

