Eveniment

Un pensionar din Alba care a băut aproape trei litri de bere și vișinată, iar apoi s-a urcat la volan, condamnat de magistrați

Publicat

acum O oră

Un pensionar din Alba, în vârstă de 66 de ani a fost recent condamnat de magistrații Judecătoriei Aiud pentru conducere sub influența alcoolului. O decizie în cazul său a fost dată de magistrați, în data de 22 ianuarie 2026. Motivarea instanței a fost făcută publică. 

În fața anchetatorilor bărbatul a declarat că a băut aproape trei litri de bere și vișinată, iar apoi s-a urcat la volanul autoturismului său și a început să conducă spre casă.

Însă, în timp ce era beat și conducea, a fost tras pe dreapta de oamenii legii. Fapta s-a petrecut în urmă cu mai mulți ani. Potrivit motivării instanței, ”la data de 12 august 2024, în intervalul orar 18:00 – 20:20, aflându-se în zona intersecției străzilor Moților și Abrudului, inculpatul a consumat băuturi alcoolice (2-3 litri de bere și vișinată, conform propriilor declaraţii), după care s-a urcat la volanul autovehiculului marca Opel.

În timp ce se deplasa în direcția menționată pe drumului județean 100M la km 66+500 metri, în jurul orei 20:35, un echipaj de poliție a efectuat semnalul regulamentar de oprire, însă inculpatul și-a continuat deplasarea, astfel că agenții de poliție au pornit în urmărirea acestuia.

La observarea semnalelor acustice și luminoase, inculpatul a pierdut controlul autoturismului, care s-a oprit în afara părții carosabile, în șanțul de scurgere a apei pluviale”, se arată în motivarea instanței.

După ce l-au scos de la volan, polițiștii l-au dus la spital pentru prelevarea de probe biologice. Potrivit documentului citat:” inculpatul a prezentat o alcoolemie de 2,49 g‰ alcool pur în sânge la prima probă (recoltată la ora 20:55) şi de 2,37 g‰ alcool pur în sânge la a doua probă (recoltată la ora 21:55)”.

Pedeapsa primită

Bărbatul a recunoscut fapta comisă,iar în data de 22 ianuarie 2026 a fost condamnat de magistrații Judecătoriei Aiud la un an de închisoare cu suspendare. De asemenea a mai fost obligat la 60 de zile de muncă în folosul comunității.

Momentan decizia instanței nu este definitivă și poate fi atacată în apel.

 

Cristian Panu

Cristian Panu a intrat în echipa alba24.ro în anul 2018. Inițial a acoperit în mare parte teme din zona justiției, însă în timp a început de abordeze o gamă mai largă de subiecte. Scrie despre societate, administrație, dar și despre spectacole de teatru. Redactează știri vezi mai mult ...

