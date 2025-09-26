Amenzile rutiere vor putea fi plătite într-un cont unic. Proiect de lege, publicat în dezbatere de Ministerul Finanțelor

Amenzile rutiere vor putea fi plătite într-un cont unic. Ministerul Finanțelor a pus recent în dezbatere publică normele de aplicare a prevederilor Legii nr. 203/ 2018 privind măsuri de eficientizare a achitării amenzilor, care vor permite, plata amenzilor rutiere într-un cont unic, indiferent de domiciliul contraveninetului.

Astfel, plata se va putea face prin: internet / mobile banking, mandat poștal, numerar sau card la trezorerii / fisc local, dar și online pe ghiseul.ro. În primă fază, măsurile se vor aplica doar pentru amenzile rutiere (sistem pilot), urmând extinderea și pentru alte tipuri de amenzi contravenționale.

Procesele-verbale vor avea o serie unică de 23 caractere (ce conțin informații despre instituție, anul de tipărire al formularului, nr. de ordine și cod de control) și pot include cod QR / coduri de bare pentru plată rapidă.

Prin proiectul normativ se reglementează mecanismele și procedurile de achitare a sumelor reprezentând amenzi contravenționale, în sistem pilot, în cazul în care sancțiunile se aplică de către agenţii constatatori ai Ministerului Afacerilor Interne.

Sumele astfel încasate în contul unic deschis la Trezoreria operativă centrală din cadrul Ministerului Finanțelor se fac venit la bugetul local al unității/subdiviziunii administrativ-teritoriale în care domiciliază contravenientul.

Distribuirea sumelor se realizează de Trezoreria operativă centrală pe baza datelor privind evidența persoanelor fizice existente la nivelul Ministerului Finanțelor valabile la momentul efectuării transferului. Prin excepție, sumele reprezentând amenzile contravenționale aplicate persoanelor fizice fără domiciliu în România sau cu domiciliu necunoscut, încasate în condițiile prezentei legi, se fac venit la bugetul de stat.

Potrivit proiectului, achitarea în contul unic a amenzilor contravenționale aplicate persoanelor fizice se va putea efectua astfel:

prin decontare bancară, inclusiv internet banking, home-banking, mobile banking sau alte mijloace de plată la distanță puse la dispoziția plătitorilor de instituțiile de credit, precum și prin mandat poștal, plata efectuându-se în contul unic deschis la Trezoreria Operativă Centrală din cadrul Ministerului Finanțelor;

prin intermediul contului tranzitoriu deschis pe numele Ministerului Finanțelor la instituții de credit cu care sunt încheiate convenții, cu respectarea prevederilor Ordinului ministrului finanțelor publice nr.1801/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice privind informațiile obligatorii care se înscriu în ordinele de plată pentru Trezoreria Statului prin care contribuabilii persoane fizice efectuează plăți către bugetele componente ale bugetului general consolidat prin contul tranzitoriu deschis pe numele Ministerului Finanțelor Publice și informațiile cuprinse în mesajul electronic de plăți care se transmite în sistem informatic de către instituțiile de credit inițiatoare, cu modificările și completările ulterioare, plata efectuându-se în contul tranzitoriu, cu înscrierea informațiilor prevăzute la art. 7 lit. a) – e) din lege;

în numerar, la orice unitate teritorială a trezoreriei statului, cu respectarea prevederilor Legii nr. 70/2015 pentru întărirea disciplinei financiare privind operaţiunile de încasări şi plăţi în numerar şi pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.193/2002 privind introducerea sistemelor moderne de plată, cu modificările și completările ulterioare;

prin intermediul cardurilor bancare utilizând echipamentele POS instalate la orice unitate teritorială a trezoreriei statului;

în numerar, la casieriile organelor fiscale locale ale autorităților administrației publice locale, denumite în continuare OFL, cu respectarea prevederilor Legii nr.70/2015 pentru întărirea disciplinei financiare privind operaţiunile de încasări şi plăţi în numerar şi pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.193/2002 privind introducerea sistemelor moderne de plată, cu modificările și completările ulterioare;

prin intermediul cardurilor bancare utilizând Sistemul Național Electronic de Plăți, disponibil la adresa de internet www.ghiseul.ro;

prin intermediul echipamentelor POS instalate la sediile OFL-urilor.

Achitarea amenzilor contravenționale în contul unic se poate efectua de către contravenient sau de către orice altă persoană fizică, în conformitate cu Codul de procedură fiscală.

Totodată, proiectul stabilește unitar și semnificația seriei de evidență unică a procesului-verbal de contravenție care este constituită din 23 de caractere organizate în cinci grupe numerice, după cum urmează:

prima grupă reprezintă codul alocat instituției emitente care identifică în mod unic ordonatorul principal de credite de care aparține organul din care face parte agentul constatator și este formată din 4 cifre;

a doua grupă, reprezentând anul tipăririi procesului verbal, este formată din 2 cifre, respectiv ultimele două cifre ale anului calendaristic;

a treia grupă este formată din 7 cifre și poate fi folosită pentru eventuale codificări considerate necesare . În cazul în care nu sunt folosite, se va completa cu 7 cifre de „0” (zero);

a patra grupă este formată din 8 cifre și reprezintă numărul de ordine al procesului-verbal de contravenție;

a cincea grupă este formată din 2 cifre și reprezintă cifrele de control obținute conform algoritmului de generare a acestora transmis ordonatorului principal de credite de care aparține organul din care face parte agentul constatator, de către Ministerul Finanțelor.

De precizat că, în contextul în care prezentele norme metodologice se vor aplica în sistem pilot, amenzilor contravenționale la regimul circulației pe drumurile publice aplicate conducătorilor de autovehicule, stabilite de agenții constatatori ai MAI, Ministerului Afacerilor Interne i se alocă numărul „1000” pentru a constitui codul alocat instituției emitente ca primă grupă numerică a seriei de evidență unică a procesului-verbal de contravenție.

În altă ordine de idei, proiectul de act normativ reglementează și faptul că procesele-verbale de contravenție întocmite de agenții constatatori din cadrul organelor emitente ale titlurilor de creanță electronice trebuie să cuprindă informațiile obligatorii prevăzute de Ordonanța Guvernului nr.2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, dar și faptul că în acestea pot fi cuprinse și elemente care să faciliteze plata amenzii contravenționale, precum coduri de bare, coduri QR sau altele asemenea.

