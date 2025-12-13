Connect with us

Economie

Scutire de impozit pentru o categorie de români. Proiect de lege depus la Parlament

Publicat

acum O oră

Este propusă scutire de impozit pentru o categorie de români. Un proiect de lege depus la Parlament pevede excluderea taxelor pe contribuțiile achitate de beneficiari ai serviciilor de asistență socială.

Potrivit proiectului, contribuțiile achitate de beneficiari - persoane cu dizabilități, vârstnici aflați în îngrijire, copii care beneficiază de servicii de tip centru de zi și alte categorii eligibile - vor putea fi utilizate integral în scopul furnizării și îmbunătățirii serviciilor sociale de care aceștia depind.

”În prezent, conform prevederilor Codului Fiscal, anumite contribuții achitate de beneficiarii serviciilor sociale pot fi considerate venituri supuse impozitării. Totuși, alte acte normative în vigoare prevăd că aceste contribuții reprezintă parte integrantă a mecanismului de finanțare a serviciilor sociale, fiind destinate exclusiv acoperirii cheltuielilor necesare furnizării acestor servicii.

Prin urmare, apare o neconcordanță legislativă între Codul Fiscal și legislația specifică asistenței sociale. Statul are alte resurse financiare, nu banii persoanelor vulnerabile, care oricum sunt puțini.

Dar ONG-urile sociale sunt în pericol să-și închidă activitatea în lipsa resurselor necesare. De aceea este important să le susținem, în beneficiul celor vulnerabili și, de ce nu, să stimulăm și alte fundații și asociații să ofere astfel de servicii sociale, pe care, din păcate, statul nu le mai poate asigura”, a declarat senatoarea Ruxandra Cibu Deaconu, una dintre inițiatoarele proiectului, potrivit Agerpres.

Modificări de regim fiscal

Reprezentanții USR susțin că inițiativa legislativă clarifică tratamentul fiscal aplicabil acestor contribuții. Sumele achitate de beneficiari - persoane cu dizabilități, vârstnici aflați în îngrijire, copii care beneficiază de servicii de tip centru de zi și alte categorii eligibile – vo putea fi utilizate integral în scopul furnizării și îmbunătățirii serviciilor sociale de care aceștia depind.

'Propunerea legislativă urmărește: excluderea expresă a acestor contribuții din sfera veniturilor impozabile, alinierea legislației fiscale cu legislația privind asistența socială, asigurarea faptului că 100% din aceste contribuții sunt utilizate în interesul beneficiarilor', se arată în comunicat.

Deputata Oana Murariu a menționat că prin eliminarea impozitării acestor contribuții se va obține o creștere a calității serviciilor sociale de care beneficiază persoanele vulnerabile.

”Practic, ducem la final resursele să lucreze exclusiv pentru aceste segmente de populație care au cel mai mare nevoie de ajutor. Rezultatul va fi că persoanele vulnerabile vor beneficia de îngrijire, de hrană și tratament mai bune, ceea ce va face o diferență foarte mare în bine pentru viața lor de zi cu zi”, a afirmat Murariu.

Etichete:

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News

Ultimele articole pe alba24
Comentează

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *






ȘTIREA TA - trimite foto/video la Alba24 prin Facebook, WhatsApp, sau prin formularul online.

Ultimele Știri

Evenimentacum 1 minut

FOTO: Centrul de Arși de la spitalul din Târgu Mureș, în fază finală de construcție. Anunțul ministrului Sănătății
Administrațieacum 31 de minute

Modernizări în zona Racoviță – Arex la Alba Iulia. Primăria contractează servicii de dirigenție șantier
Economieacum O oră

Scutire de impozit pentru o categorie de români. Proiect de lege depus la Parlament
Mai mult din Ultimele Știri

ȘTIREA TA

Evenimentacum 3 săptămâni

VIDEO ȘTIREA TA: La un pas de accident pe un drum din Alba. Depășire periculoasă în trafic
Evenimentacum o lună

VIDEO: Gunoaie abandonate într-un cartier mărginaș al municipiului Alba Iulia. Canapea ”la ofertă”
Evenimentacum 2 luni

FOTO ȘTIREA TA: Trăsuri din Cetatea Alba Carolina, vandalizate și scrise cu markerul. Polițiștii îi caută pe autori
Mai mult din ȘTIREA TA

ADMINISTRAȚIE

Administrațieacum 31 de minute

Modernizări în zona Racoviță – Arex la Alba Iulia. Primăria contractează servicii de dirigenție șantier
Administrațieacum 9 ore

FOTO: Lucrări de renovare energetică la blocuri din Alba Iulia, recepționate de primărie. Cât au costat
Mai mult din ADMINISTRAȚIE

ECONOMIE

Economieacum O oră

Scutire de impozit pentru o categorie de români. Proiect de lege depus la Parlament
Majorare indirectă a pensiilor
Economieacum 2 ore

Pensii 2025-2026: ce se întâmplă cu veniturile pensionarilor din România. Comparație cu alte țări europene
Mai mult din ECONOMIE

POLITICĂ

Evenimentacum o zi

Judecătorii din CSM au sesizat Inspecția Judiciară pentru verificări după scandalul din Justiție. Reacții
poza fb corneliu mureșan
Evenimentacum o zi

Corneliu Mureșan, președintele PSD Alba, numit secretar de stat în Secretariatul General al Guvernului
Mai mult din POLITICĂ

SPORT

Evenimentacum O oră

LIVE VIDEO Gala profesionistă de kickbox la Alba Iulia: Cezar Fight Championship. 12 meciuri tari pe reguli de kickbox și MMA
Actualitateacum 2 zile

Șahiștii Colegiului Militar din Alba Iulia, premiați la faza județeană a Olimpiadei Naționale a Sportului Școlar
Mai mult din SPORT

LIFESTYLE

Evenimentacum 5 ore

VIDEO: Urși la ”Spa”, în mijlocul pădurii. Imagini inedite surprinse în Parcul Natural Apuseni
Evenimentacum 8 ore

Geminidele 2025: ploaie de stele pe cerul României, cu 40-50 de meteori pe oră. Când poate fi observat fenomenul
Mai mult din LIFESTYLE

TECH

Blajacum 3 zile

Eveniment dedicat roboticii, la Blaj. 12 echipe și peste 180 de participanți sunt așteptați la „Decode RA: RUBIX Version”
google maps
Evenimentacum 2 săptămâni

Google Maps introduce recenziile anonime: poți lăsa un feedback sub un pseudonim și o fotografie diferită
Mai mult din TECH

SĂNĂTATE

Evenimentacum 1 minut

FOTO: Centrul de Arși de la spitalul din Târgu Mureș, în fază finală de construcție. Anunțul ministrului Sănătății
Evenimentacum 3 ore

Recomandări pentru evitarea răcelii și gripei în sezonul rece. Cum poate fi ajutat organismul
Mai mult din SĂNĂTATE

Educatie

Actualitateacum 2 zile

Experiment AI făcut de o editură. Cum i-ar putea afecta pe adolescenți noua programă propusă pentru limba română
Educațieacum 3 zile

Școlile în care învață elevi cu cerințe speciale vor fi verificate în anul școlar 2025-2026. Concluziile, raportate la minister
Mai mult din Educatie