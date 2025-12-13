Au scăzut vânzările de apartamente, case și terenuri. Câte imobile și-au cumpărat românii. Date ANCPI din Alba și din țară

Au scăzut vânzările de apartamente, case și terenuri. Românii au cumpărat în luna noiembrie 50.059 de imobile, cu 8.443 mai puține față de luna precedentă. Datele au fost prezentate de Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară (ANCPI).

Numărul caselor, terenurilor și apartamentelor care au făcut obiectul tranzacțiilor în luna noiembrie este cu 8.356 mai mic față de perioada similară a anului 2024.

Cele mai multe vânzări de imobile au fost înregistrate în București – 7.983, Ilfov – 4.029 și Timiș – 2.804. Județele cu cele mai puține imobile vândute sunt Teleorman – 26, Călărași – 236 și Covasna – 324.

În ceea ce privește reședințele de județ, cele mai multe tranzacții imobiliare au avut loc în Cluj-Napoca – 1.248, Brașov – 980 și Iași – 830, iar cele mai puține, în Alexandria – 12, Călărași – 29 și Giurgiu – 52.

Numărul ipotecilor, la nivel național, a fost de 33.833, cu 714 mai mic față de noiembrie 2024. Cele mai multe operațiuni de acest gen au fost înregistrate în București – 4.522, Ilfov – 3.282 și Călărași – 1.707. La polul opus se află județele Gorj – 90, Harghita – 112 și Sălaj – 122.

Județele în care au fost vândute cele mai multe terenuri agricole, în luna noiembrie 2025, sunt Timiș – 1.009, Arad – 644 și Dolj – 571.

Situația din Alba

În județul Alba, în noiembrie au fost vândute 852 de imobile (271 în Alba Iulia), din care 220 terenuri intravilane cu construcții și 158 fără construcții. La categoria terenuri în extravilan, tranzacțiile înregistrate au fost: 298 terenuri agricole și 8 neagricole.

Au fost înregistrate 304 ipoteci, majoritatea (140) pe terenuri cu construcții în intravilan.

Comparativ, în octombrie, în Alba, erau înregistrate 992 de vânzări de imbile (354 în Alba Iulia), din care 276 terenuri cu construcții și 202 fără construcții. În extravilan, erau vândute 311 terenuri agricole și 19 neagricole. Erau înregistrate 350 de ipoteci.

