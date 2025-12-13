Connect with us

Economie

Au scăzut vânzările de apartamente, case și terenuri. Câte imobile și-au cumpărat românii. Date ANCPI din Alba și din țară

Publicat

acum 2 ore

Au scăzut vânzările de apartamente, case și terenuri. Românii au cumpărat în luna noiembrie 50.059 de imobile, cu 8.443 mai puține față de luna precedentă. Datele au fost prezentate de Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară (ANCPI).

Numărul caselor, terenurilor și apartamentelor care au făcut obiectul tranzacțiilor în luna noiembrie este cu 8.356 mai mic față de perioada similară a anului 2024.

Cele mai multe vânzări de imobile au fost înregistrate în București – 7.983, Ilfov – 4.029 și Timiș – 2.804. Județele cu cele mai puține imobile vândute sunt Teleorman – 26, Călărași – 236 și Covasna – 324.

Vezi și A scăzut numărul locuințelor date în folosință. Trend descendent în sectorul construcțiilor

În ceea ce privește reședințele de județ, cele mai multe tranzacții imobiliare au avut loc în Cluj-Napoca – 1.248, Brașov – 980 și Iași – 830, iar cele mai puține, în Alexandria – 12, Călărași – 29 și Giurgiu – 52.

Citește și Românii, tot mai interesați de apartamentele vechi de vânzare. Cât au crescut prețurile. Analiză pe piața imobiliară

Numărul ipotecilor, la nivel național, a fost de 33.833, cu 714 mai mic față de noiembrie 2024. Cele mai multe operațiuni de acest gen au fost înregistrate în București – 4.522, Ilfov – 3.282 și Călărași – 1.707. La polul opus se află județele Gorj – 90, Harghita – 112 și Sălaj – 122.

Județele în care au fost vândute cele mai multe terenuri agricole, în luna noiembrie 2025, sunt Timiș – 1.009, Arad – 644 și Dolj – 571.

Situația din Alba

În județul Alba, în noiembrie au fost vândute 852 de imobile (271 în Alba Iulia), din care 220 terenuri intravilane cu construcții și 158 fără construcții. La categoria terenuri în extravilan, tranzacțiile înregistrate au fost: 298 terenuri agricole și 8 neagricole.

Au fost înregistrate 304 ipoteci, majoritatea (140) pe terenuri cu construcții în intravilan.

Comparativ, în octombrie, în Alba, erau înregistrate 992 de vânzări de imbile (354 în Alba Iulia), din care 276 terenuri cu construcții și 202 fără construcții. În extravilan, erau vândute 311 terenuri agricole și 19 neagricole. Erau înregistrate 350 de ipoteci.

Etichete:

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News

Ultimele articole pe alba24
Comentează

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *






ȘTIREA TA - trimite foto/video la Alba24 prin Facebook, WhatsApp, sau prin formularul online.

Ultimele Știri

Evenimentacum 2 ore

VIDEO: Balul Bobocilor 2025 la Universitatea ”1 Decembrie 1918” din Alba Iulia. Cine sunt câștigătorii premiilor
Economieacum 2 ore

Au scăzut vânzările de apartamente, case și terenuri. Câte imobile și-au cumpărat românii. Date ANCPI din Alba și din țară
Evenimentacum 3 ore

FOTO: Centrul de Arși de la spitalul din Târgu Mureș, în fază finală de construcție. Anunțul ministrului Sănătății
Mai mult din Ultimele Știri

ȘTIREA TA

Evenimentacum 3 săptămâni

VIDEO ȘTIREA TA: La un pas de accident pe un drum din Alba. Depășire periculoasă în trafic
Evenimentacum o lună

VIDEO: Gunoaie abandonate într-un cartier mărginaș al municipiului Alba Iulia. Canapea ”la ofertă”
Evenimentacum 2 luni

FOTO ȘTIREA TA: Trăsuri din Cetatea Alba Carolina, vandalizate și scrise cu markerul. Polițiștii îi caută pe autori
Mai mult din ȘTIREA TA

ADMINISTRAȚIE

Administrațieacum 3 ore

Modernizări în zona Racoviță – Arex la Alba Iulia. Primăria contractează servicii de dirigenție șantier
Administrațieacum 11 ore

FOTO: Lucrări de renovare energetică la blocuri din Alba Iulia, recepționate de primărie. Cât au costat
Mai mult din ADMINISTRAȚIE

ECONOMIE

Economieacum 2 ore

Au scăzut vânzările de apartamente, case și terenuri. Câte imobile și-au cumpărat românii. Date ANCPI din Alba și din țară
Economieacum 4 ore

Scutire de impozit pentru o categorie de români. Proiect de lege depus la Parlament
Mai mult din ECONOMIE

POLITICĂ

Evenimentacum o zi

Judecătorii din CSM au sesizat Inspecția Judiciară pentru verificări după scandalul din Justiție. Reacții
poza fb corneliu mureșan
Evenimentacum 2 zile

Corneliu Mureșan, președintele PSD Alba, numit secretar de stat în Secretariatul General al Guvernului
Mai mult din POLITICĂ

SPORT

Evenimentacum 4 ore

LIVE VIDEO Gala profesionistă de kickbox la Alba Iulia: Cezar Fight Championship. 12 meciuri tari pe reguli de kickbox și MMA
Actualitateacum 2 zile

Șahiștii Colegiului Militar din Alba Iulia, premiați la faza județeană a Olimpiadei Naționale a Sportului Școlar
Mai mult din SPORT

LIFESTYLE

Evenimentacum 2 ore

VIDEO: Balul Bobocilor 2025 la Universitatea ”1 Decembrie 1918” din Alba Iulia. Cine sunt câștigătorii premiilor
Evenimentacum 7 ore

VIDEO: Urși la ”Spa”, în mijlocul pădurii. Imagini inedite surprinse în Parcul Natural Apuseni
Mai mult din LIFESTYLE

TECH

Blajacum 3 zile

Eveniment dedicat roboticii, la Blaj. 12 echipe și peste 180 de participanți sunt așteptați la „Decode RA: RUBIX Version”
google maps
Evenimentacum 2 săptămâni

Google Maps introduce recenziile anonime: poți lăsa un feedback sub un pseudonim și o fotografie diferită
Mai mult din TECH

SĂNĂTATE

Evenimentacum 3 ore

FOTO: Centrul de Arși de la spitalul din Târgu Mureș, în fază finală de construcție. Anunțul ministrului Sănătății
Evenimentacum 5 ore

Recomandări pentru evitarea răcelii și gripei în sezonul rece. Cum poate fi ajutat organismul
Mai mult din SĂNĂTATE

Educatie

Actualitateacum 2 zile

Experiment AI făcut de o editură. Cum i-ar putea afecta pe adolescenți noua programă propusă pentru limba română
Educațieacum 3 zile

Școlile în care învață elevi cu cerințe speciale vor fi verificate în anul școlar 2025-2026. Concluziile, raportate la minister
Mai mult din Educatie