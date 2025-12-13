Connect with us

Eveniment

Recomandări pentru evitarea răcelii și gripei în sezonul rece. Cum poate fi ajutat organismul

Publicat

acum 56 de secunde

Recomandări pentru evitarea răcelii și gripei în sezonul rece. Un nutriționist are sfaturi pentru oamenii care încearcă să evite problemele medicale în această perioadă.

Expertul a stabilit șase reguli care îi pot ajuta pe oameni să nu se confrunte cu răceli și gripă. Regulile vizează alimentația și câteva schimbări în stilul de viață.

Bolile sunt frecvente pe parcursul iernii, dar cu câteva schimbări oamenii își pot construi un sistem imunitar puternic. Este vorba despre câteva obiceiuri care pot fi integrate în viața de zi cu zi și care stimulează imunitatea, susține nutriționistul Ed Tooley de la The Turmeric Co., potrivit Express. El a întocmit un set de reguli care are scopul de a-i menține în formă pe oameni în timpul iernii, notează Mediafax.

Dieta, prima apărare împotriva bolilor

Dieta este prima apărare împotriva bolilor, susține Ed Tooley. El le recomandă oamenilor să „mănânce curcubeul”. Aceasta înseamnă că mesele trebuie să conțină legumele viu colorate, cum ar fi morcovii, ardeii și cartofii dulci. Fructele de pădure pot fi o opțiune excelentă, deoarece au mulți antioxidanți, dar și vitaminele A, C și E care protejează celulele imunitare.

De asemenea, evitarea alimentele cu conținut ridicat de zahăr și alimentele ultra-procesate reprezintă o bună idee.

„Acest lucru devine deosebit de dificil în lunile mai reci, deoarece deliciile festive iminente rămân o tentație, așa că este important să rămâneți conștienți de consum. Consumul de alcool este, de asemenea, esențial de urmărit în timpul sezonului de sărbători, în special băuturile zaharoase precum cidrul și lichiorurile, deoarece suprimă activ funcția imunitară într-un moment în care aveți cea mai mare nevoie”, a explicat expertul.

Alimente benefice

Totodată, construirea „unui microbiom intestinal sănătos” poate fi realizat prin consumul de fibre. Cerealele integrale și legumele vor ajuta, la fel ca alimentele fermentate precum iaurtul și chefirul.

„Când intestinul este sănătos și echilibrat, corpul este mult mai bine echipat pentru a răspunde eficient atunci când virusuri precum răceala și gripa intră în sistemul dumneavoastră. Gândiți-vă la intestinul dumneavoastră ca la terenul de antrenament pentru sistemul imunitar”, a transmis nutriționistul.

Odihnă suficientă

Somnul este la fel de important atunci când vine vorba de evitarea bolilor. Cei care dorm mai puțin sunt mai vulnerabili la boli.

„Gândiți-vă la somn ca la momentul în care corpul dumneavoastră se repară și sistemul imunitar se reîncarcă. Acumularea de datorie de somn prin lipsa constantă de odihnă produce un deficit care subminează toate celelalte eforturi ale tale pentru o viață sănătoasă”, a adăugat Ed Tooley.

Ultimul său sfat pentru a ține la distanță bolile de iarnă are legătură cu vitaminele. Vitamina C care se găsește în citrice și fructe de pădure ajută foarte mult sistemul imunitar. Vitamina D, de obicei găsită în ciuperci, este o altă variantă care poate regla sistemul imunitar. Zincul este și el modalitate excelentă de a stimula sistemul imunitar. Acesta se găsește în carne, fructe de mare, leguminoase și semințe

Etichete:

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News

Ultimele articole pe alba24
Comentează

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *






ȘTIREA TA - trimite foto/video la Alba24 prin Facebook, WhatsApp, sau prin formularul online.

Ultimele Știri

Evenimentacum 56 de secunde

Recomandări pentru evitarea răcelii și gripei în sezonul rece. Cum poate fi ajutat organismul
cum va fi vremea
Evenimentacum 30 de minute

Vortex polar: cum va influența vremea în România, înainte de Crăciun. Anunțul meteorologilor
Blajacum O oră

VIDEO: Modernizări la sediul Spitalului Municipal Blaj. Care este stadiul lucrărilor și termenul de finalizare al acestora
Mai mult din Ultimele Știri

ȘTIREA TA

Evenimentacum 3 săptămâni

VIDEO ȘTIREA TA: La un pas de accident pe un drum din Alba. Depășire periculoasă în trafic
Evenimentacum o lună

VIDEO: Gunoaie abandonate într-un cartier mărginaș al municipiului Alba Iulia. Canapea ”la ofertă”
Evenimentacum 2 luni

FOTO ȘTIREA TA: Trăsuri din Cetatea Alba Carolina, vandalizate și scrise cu markerul. Polițiștii îi caută pe autori
Mai mult din ȘTIREA TA

ADMINISTRAȚIE

Administrațieacum 6 ore

FOTO: Lucrări de renovare energetică la blocuri din Alba Iulia, recepționate de primărie. Cât au costat
Administrațieacum 4 zile

Programul piețelor publice din Alba Iulia în luna decembrie 2025. Când sunt deschise locațiile din centru și stadion, de sărbători
Mai mult din ADMINISTRAȚIE

ECONOMIE

Economieacum 8 ore

Energia electrică s-a scumpit cel mai mult în noiembrie. Care sunt creșterile de prețuri la produse și servicii
Economieacum 20 de ore

BNR lansează o nouă monedă de colecție, cu ocazia a 145 de ani de la nașterea lui Mihail Sadoveanu. Care este prețul de cumpărare
Mai mult din ECONOMIE

POLITICĂ

Evenimentacum o zi

Judecătorii din CSM au sesizat Inspecția Judiciară pentru verificări după scandalul din Justiție. Reacții
poza fb corneliu mureșan
Evenimentacum o zi

Corneliu Mureșan, președintele PSD Alba, numit secretar de stat în Secretariatul General al Guvernului
Mai mult din POLITICĂ

SPORT

Actualitateacum 2 zile

Șahiștii Colegiului Militar din Alba Iulia, premiați la faza județeană a Olimpiadei Naționale a Sportului Școlar
Administrațieacum 5 zile

Eveniment pentru promovarea utilizării pistelor de biciclete la Alba Iulia. Tur ghidat și prezentare cu campioni de ciclism
Mai mult din SPORT

LIFESTYLE

Evenimentacum 2 ore

VIDEO: Urși la ”Spa”, în mijlocul pădurii. Imagini inedite surprinse în Parcul Natural Apuseni
Evenimentacum 5 ore

Geminidele 2025: ploaie de stele pe cerul României, cu 40-50 de meteori pe oră. Când poate fi observat fenomenul
Mai mult din LIFESTYLE

TECH

Blajacum 3 zile

Eveniment dedicat roboticii, la Blaj. 12 echipe și peste 180 de participanți sunt așteptați la „Decode RA: RUBIX Version”
google maps
Evenimentacum 2 săptămâni

Google Maps introduce recenziile anonime: poți lăsa un feedback sub un pseudonim și o fotografie diferită
Mai mult din TECH

SĂNĂTATE

Evenimentacum 56 de secunde

Recomandări pentru evitarea răcelii și gripei în sezonul rece. Cum poate fi ajutat organismul
Evenimentacum o zi

O nouă tulpină virusului gripal, ce circulă la nivel internațional, confirmată în România. Recomandări pentru locuitori
Mai mult din SĂNĂTATE

Educatie

Actualitateacum 2 zile

Experiment AI făcut de o editură. Cum i-ar putea afecta pe adolescenți noua programă propusă pentru limba română
Educațieacum 3 zile

Școlile în care învață elevi cu cerințe speciale vor fi verificate în anul școlar 2025-2026. Concluziile, raportate la minister
Mai mult din Educatie