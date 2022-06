Analiză: Biletele de avion s-ar putea scumpi considerabil în acest an

Elevi și profesori de la Liceul Tehnologic de Turism și Alimentație Arieșeni au obținut noi competențe, prin intermediul unui proiect Erasmus+. Aplicarea acestuia a fost afectată de pandemie, însă a fost finalizată cu succes.

Având ca punct de plecare nevoile de formare profesională ale elevilor și profesorilor, Liceul Tehnologic de Turism și Alimentație Arieșeni, școală acreditată prin Carta Erasmus+ pentru mobilități VET,a propus și a obținut finanțare și în cadrul apelului 2019 al Programului Erasmus+, proiectul ,,Mobility For More Quality” (referință proiect 2019-1-RO01-KA102-023354).

Potrivit celor implicați, proiectul a fost unul complex pentru că a vizat toate grupurile țintă pe care programul le prevede pentru secțiunea ,,formare profesională”. În cadrul acestuia, au fost organizate cinci mobilități ale absolvenților(mobilitățiErasmus Pro), 10 mobilități ale elevilor (mobilități VET learners in comp) și 6 mobilități ale profesorilor (mobilități VET staff).

”De data aceasta povestea noastră de mobilitate nu a fost una ușor de dus la capăt deoarece, deși inițial durata proiectului trebuia să fie de un an, din cauza pandemiei Covid-19 am reușit să finalizăm acest proiect, organizând mobilități fizice pentru fiecare categorie de participanți, abia după trei ani.

Parcursul implementării a fost unul sinuos deoarece afost întrerupt de perioadele în care fie România, fie țara gazdă, Portugalia au fost zone roșii din cauza numărului mare de infectări.

Nu am fi reușit însă fără sprijinul necondiționat al partenerilor nostri:Casa do Educação Lisboa, Escola Profissional do Montijo -Associação para a Formação Profissional e Desenvolvimento do Montijo, Agrupamento de Escolas do Alcochete și restaurantele partenere: Al Foz – Actividades Hoteleiras Sa, Porque Não Restaurante, Praia Do Moinho Restaurante, Casa Do Benfica Restaurante, Mare Cheia Restaurante, care, chiar dacă restricțiile igienico-sanitare erau foarte severe, au răspuns pozitiv nevoii noatre de a găzdui și îndruma elevii și profesorii participanți”, spun reprezentanții liceului.

Noi competențe pentru elevi și profesori

Rezultatele obținute în proiect nu au fost afectare de pandemie. Sunt atestate de diplomele și certificatele obținute de participanți:

5 absolvenți de Învățământ Profesional și Tehnic cu mobilitate funcțională crescută și șanse sporite de succes în carieră ca urmare a experienței de lucru dobândite după finalizarea studiilor în companii din străinătate și certificate prin instrumente europene de atestare a învățării pe tot parcursul vieții

10 formabili VET care au dobândit prin activități de mobilitate de tipul VET learners in comp – noi competențe profesionale, lingvistice, culturale și sociale

6 profesori VET care prin mobilități job shadowing au dobândit competențe crescute în activitățile de predare și în proiectarea dezvoltării instituționale

8 parteneriate transnaționale durabile formalizate printr-un nou un Memorandum of Understanding.

În anul școlar 2021-2022, Liceul Tehnologic de Turism și Alimentație Arieșeni implementeazăultimul său proiect scris sub umbrela Cartei Europene pentru Mobilități VET ,,Quality VET through ERASMUS +” (număr de referință 2020-1-RO01-KA116-078603). Continuă o tradiție de zece ani în în formarea elevilor prin proiecte de mobilități Erasmus+.