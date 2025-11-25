Simion și Georgescu vin la Alba Iulia de 1 Decembrie. Vor fi prezenți în două părți diferite ale orașului, la aceeași oră

George Simion, președintele partidului extremist AUR și pro-rusul Călin Georgescu vor fi prezenți la Alba Iulia, de 1 Decembrie, Ziua Națională a României. Deși aceștia vor fi la Alba Iulia, oficial, cei doi vor fi prezenți la aceeași oră, în părți diferite ale orașului.

Mai exact, Simion va fi prezent încă din weekend la Alba Iulia, unde duminică, 30 noiembrie, va avea loc congresul național al AUR. În cadrul congresului se va alege conducerea partidului pentru următorii patru ani.

La eveniment vor fi prezenți în jur de 1000 de delegați ai partidului din toată țara. A doua zi, de 1 Decembrie, Ziua Națională a României, Simon a anunțat că va organiza un marș cu plecare din gara CFR. Marșul ar urma să înceapă la ora 9.00.

În trecut marșul pe care Simion îl organiza era unul în care participanții militau pentru unirea Basarabiei cu România. Însă momentan este incert dacă marșul va avea același scop, sau doar unul politic.

Aceștia vor merge în marș pe cele mai importante străzi din oraș, iar punctul final va fi monumentul Unirii.

Georgescu la Obeliscul lui Horea, Cloșca și Crișan

Tot la ora 9.00, la Alba Iulia și a anunțat prezența și pro rusul, Călin Georgescu, inculpat în două dosare penale, unul dintre ele pentru tentativă de lovitură de stat.

Informația că Georgescu va fi prezent la Alba Iulia, luni, 1 decembrie, a fost rostogolită prima dată pe platforma Tik Tok, într-o serie de video-uri caracteristice acestuia.

Marți, 25 noiembrie, la ieșirea de la secția de poliție din Buftea (unde semnează săptămânal controlul judiciar) Georgescu a declarat că va fi prezent la Alba Iulia.

Acesta are legături mai vechi în Alba Iulia, fiind ajutat în campanie de mai multe figuri bisericești, dar și ofițeri în rezervă ai SRI, DIPI și MApN.

Georgescu va fi prezent la Obeliscul lui ”Horea, Cloșca și Crișan” de la ora 9.00, în același timp în care este anunțat marșul lui Simion.

Este incert dacă cei doi se vor întâlni la Alba Iulia sau vor avea acțiuni diferite alături de simpatizanții și adepții lor.

