Concerte susținute de Corul de copii Theotokos și artiști invitați, la Alba Iulia și în Germania, de Ziua Națională. Program

acum O oră

Vineri, 28 noiembrie, în cadrul programului de Ziua Națională, Corul de copii Theotokos susține un concert la Alba Iulia. Evenimentul ”Credință și Unire” va fi de la ora 18.30, la Catedrala Romano-Catolică ”Sfântul Mihail” din Cetatea Alba Carolina.

”Acest eveniment este o întâlnire prin muzică între oameni, confesiuni și culturi, o afirmare a credinței comune în frumos, în dialog și în demnitate reciprocă. Așa cum istoria Alba Iuliei este formată din straturi de tradiții, limbi, confesiuni și simboluri, tot așa și acest concert își propune să fie un moment de convergență”, transmit organizatorii.

Alături de copiii coordonați de preotul Nicolae Bulac, vor fi artiștii: Roxana Reche, Alexandru Pal (nai), Nicolae Andrei Bulac (vioară) și Orchestra Ansamblului Folcloric al Județului Alba.

Vezi integral: PROGRAM Ziua Națională a României, 1 Decembrie la Alba Iulia: Parada militară. Concerte: Voltaj, Damian Brothers. Foc de artificii

Evenimentul este organizat de Consiliul Județean Alba și Centrul de Cultură ”Augustin Bena” Alba, în colaborare cu Arhiepiscopia Romano-Catolică Alba Iulia.

Concerte în Germania

Corul de copii ”Theotokos” alături de artiști invitați, va susține și concerte în trei orașe din Germania, în perioada 5-7 decembrie.

Seria de concerte ”Credință și Unire – Glaube und Einheit” reprezintă o ”mărturisire a apartenenței, un liant spiritual între Țară și diaspora, o celebrare sonoră a Zilei Naționale a României în comunitățile românești din Germania”, potrivit organizatorilor.

La concertele din Germania vor participa și artiștii Roxana Reche, Alexandru Pal (nai), Sergiu Cebotari (clarinet), Zenu Zanc (braci), Daniel Istrate (vioară), Claudiu Crăciun (contrabas), Cristian Șușman (acordeon), Nicolae Andrei Bulac (vioară).

Evenimentul este organizat, sub egida Mitropoliei Ortodoxe române a Germaniei, Europei Centrale și de Nord, de Consiliul Județean Alba și Centrul de Cultură ”Augustin Bena” Alba.

Programul concertelor din Germania

  • 5 decembrie, ora 18.00 – Nurnberg
  • 6 decembrie, ora 19.00 – Offstein (Worms)
  • 7 decembrie, ora 12.00 – Wurzburg

”În spațiile sacre ale parohiilor ortodoxe românești, aceste concerte vor deveni un timp al regăsirii: copiii cântă pentru părinți, România cântă pentru cei plecați, iar credința vine ca formă de comuniune și limbaj universal.

Prin această acțiune creăm un moment de recunoaștere. În diaspora, cântecul devine martor al identității, iar sărbătoarea națională a românilor se transformă într-o sărbătoare a comunității, deschisă și prietenoasă, în dialog permanent cu spațiul cultural german”, precizează organizatorii.

