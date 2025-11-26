Titularizare 2026: calendarul oficial al concursului. Când sunt înscrierile, inspecțiile la clasă și proba scrisă

Titularizare 2026: metodologia de organizare și calendarul concursului au fost publicate în Monitorul Oficial. Este vorba despre OMEC 6695 din 14 noiembrie 2025, pentru aprobarea Metodologiei-cadru privind mobilitatea personalului didactic de predare din învățământul preuniversitar în anul școlar 2026-2027.

Potrivit documentului, candidații se pot înscrie la concurs în perioada 6-18 mai 2026. Inspecțiile la clasă și probele practice vor fi organizate în luna iunie. Proba scrisă va fi în 21 iulie 2026.

Rezultatele la concurs vor fi comunicate în 28 iulie, iar cele finale în 4 august.

Ședințele de repartizare pe posturi încep din 5 august.

Prin Titularizare, profesorii se pot angaja pe perioadă nedeterminată într-o unitate de învățământ. Pentru a ocupa un post titularizabil, condiția este obținerea notei de cel puțin 7 la proba scrisă și la inspecția la clasă.

Cei cu medii între 5 și 6,99 candidații pot deveni suplinitori/angajați pe perioadă determinată.

Calendar Titularizare 2026

Ocuparea prin concurs naţional a posturilor didactice/catedrelor declarate vacante/rezervate în învățământul preuniversitar:

Până în 4 mai 2026:

înregistrarea, analizarea şi soluţionarea cererilor de concediu fără plată în consiliile de administraţie ale unităţilor de învăţământ şi transmiterea situaţiei la inspectoratele şcolare

aprobarea în consiliul de administraţie al ISJ/ISMB a listei posturilor didactice/catedrelor vacante pentru angajare pe perioadă nedeterminată, publicate în vederea ocupării prin concurs

Până în 5 mai 2026: verificarea și publicarea listei finale reactualizate cu posturile didactice/catedrele vacante/rezervate pentru concurs

Înscrieri Titularizare 2026

6-18 mai 2026: înregistrarea, la inspectoratele şcolare/centrele de înscriere, a dosarelor de înscriere ale candidaților la concursul de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate, inclusiv pentru absolvenții promoției 2026

6-11 mai 2026: în situaţia în care înscrierea candidaţilor la concurs se realizează exclusiv în sistem online

7-20 mai: verificarea și avizarea dosarelor candidaților de către comisia judeţeană/a municipiului Bucureşti de organizare și desfășurare a concursului

12-15 mai 2026: în situaţia în care înscrierea candidaţilor la concurs se realizează exclusiv în sistem online

Validarea fişelor de înscriere Titularizare 2026

7-21 mai 2026: validarea înscrierii, prin semnătură, de către candidați sau împuterniciții acestora prin procură notarială în original, conform graficului stabilit de comisia de organizare și desfășurare a concursului; neprezentarea la validare a absolvenților din promoțiile anterioare, atrage după sine anularea înscrierii la concurs

În situaţia în care înscrierea candidaţilor la concurs se realizează exclusiv în sistem online:

18 mai: afişarea pe pagina web a inspectoratelor şcolare a datelor de înscriere ale candidaţilor

18-21 mai: transmiterea de către candidaţi, inclusiv de către absolvenții promoției 2026, la inspectoratul şcolar/centrul de înscriere la concurs, a declarațiilor privind veridicitatea datelor de înscriere sau a cererilor de corectare a datelor de înscriere, dupăcaz

13-16 iulie: validarea înscrierii pentru

absolvenții promoției 2026/absolvenții 2026 ai programelor de pregătire psihopedagogică oferite de departamentele pentru pregătirea personalului didactic/departamentele de specialitate cu profil psihopedagogic

candidaţii cuprinşi în programe recunoscute de Ministerul Educației și Cercetării prin care se recrutează, se selectează, se pregătește și se sprijină personalul didactic de predare pentru a desfăşura activităţi didactice în unităţi de învăţământ preuniversitar situate în medii dezavantajate, în anul şcolar 2026-2027

absolvenții cursurilor de abilitare curriculară pentru educația timpurie organizate de casele corpului didactic sau ale unor cursuri de educație timpurie în cadrul proiectelor derulate de Ministerul Educației și Cercetării cu terți, după data de 21 mai 2026

absolvenții modulelor de pedagogie specifică organizate de federaţiile, asociaţiile, centrele care organizează alternative educaţionale, Waldorf, Step by Step, Montessori, Freinet, Planul Jena sau pedagogie curativă, după data de 21 mai 2026

În perioada 6-18 mai 2026, respectiv în perioada 6-11 mai 2026 în situaţia în care înscrierea candidaţilor la concurs se realizează exclusiv în sistem online, pot depune dosare de înscriere şi cadrele didactice a căror reducere de activitate a apărut în perioada martie-mai 2025.

În mod excepţional pot să prezinte adeverinţa de absolvire a studiilor/programului de pregătire psihopedagogică şi să valideze fişa de înscriere în data de 21 iulie 2026, până la ora 8.00 absolvenţii promoţiei 2026 (studiilor medii/postliceale/universitare de licență/universitare de masterat/departamentelor pentru pregătirea personalului didactic/departamentelor de specialitate cu profil psihopedagogic).

Absolvenţii promoţiei 2026 pot participa la proba scrisă în cadrul concursului naţional pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor declarate vacante/rezervate, numai după prezentarea adeverinţei de absolvire a studiilor/programului de pregătire psihopedagogică.

Calendar Titularizare 2026: Listele cu candidați înscriși

29 mai 2026: afișarea, pe pagina web a inspectoratelor şcolare, a:

listei candidaților înscriși și a graficului privind susținerea probelor practice/orale și a inspecțiilor speciale la clasă

listei cadrelor didactice angajate pe durata de viabilitate a postului/catedrei înscrise la concursul naţional care solicită repartizarea pe perioadă nedeterminată pe postul didactic/catedra pe care sunt angajate şi a listei posturilor didactice/catedrelor pe care sunt angajate aceste cadre didactice

listei unităţilor de învăţământ în care se organizează probele scrise (centrelor de concurs pentru proba scrisă)

comunicarea centrelor de concurs direcţiei de resort din cadrul Ministerul Educației și Cercetării

În perioada 25 mai-30 iunie 2026, candidaţii pot solicita, dacă este cazul, inspectoratelor şcolare/centrelor de înscriere la concurs corectarea datelor de înscriere la concurs.

Titularizare 2026: Probele practice/orale și inspecții la clasă

5-30 iunie 2026: organizarea și desfășurarea probelor practice/orale și a inspecțiilor speciale la clasă şi soluţionarea contestaţiilor la aceste probe

În perioada 5-30 iunie 2026 pot participa la probele practice/orale şi inspecţiile la clasă şi cadrele didactice titulare rămase cu reducerea de activitate nesoluţionată sau a căror reducere de activitate a apărut în perioada martie-mai 2026.

Cadrele didactice titulare solicitate pentru detaşare în interesul învăţământului pot participa la probele practice/orale în perioada 5 – 12 iunie 2026.

3 iulie 2026: afişarea rezultatelor la probele practice/orale și a inspecțiilor speciale la clasă

Titularizare 2026. Proba scrisă, rezultate, contestații

16 iulie 2026: afişarea datelor de înscriere reactualizate ale candidaţilor

21 iulie 2026: proba scrisă

28 iulie 2026: comunicarea rezultatelor iniţiale

28-29 iulie 2026: înregistrarea contestațiilor la inspectoratele școlare și transmiterea acestora comisiilor de soluţionare a contestaţiilor

29 iulie – 3 august 2026: soluţionarea contestațiilor

4 august 2026: comunicarea rezultatelor finale

Titularizare 2026. Ședințe de repartizare pe posturi

5-6 august: repartizarea candidaţilor conform prevederilor art. 74 alin. (3), lit. a) din Metodologie

Ședință de repartizare, în ordine, a:

candidaților, conform prevederilor art. 74 alin. (3), lit. b) din Metodologie

cadrelor didactice, conform prevederilor art. 74 alin. (3), lit. c) din Metodologie

cadrelor didactice titulare, conform prevederilor art. 74 alin. (3), lit. d) din Metodologie

candidaţilor și cadrelor didactice, conform prevederilor art. 74 alin. (3), lit. e) din Metodologie

cadrelor didactice angajate pe durata de viabilitate a postului/catedrei care au participat la concursul naţional, sesiunea 2026, conform prevederilor art. 74 alin. (3), lit. f) din Metodologie.

7 august: reactualizarea listei posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate

17-21 august: emiterea și comunicarea deciziilor de repartizare pe post/catedră.

