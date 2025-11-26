Connect with us

Economie

Hervis iese de pe piața din România. Magazinele din țară, vândute. Cine preia unitățile de vânzare a echipamentelor sportive

Publicat

acum 3 ore

Retailerul de echipamente sportive Hervis, controlat de grupul austriac Spar, iese de pe piața din România și Ungaria. Operațiunile din cele două țări au fost vândute către britanicii de la Fraser.

Tranzacţia a fost anunţată luni, 24 noiembrie. Aceasta este condiţionată de aprobarea autorităţilor de concurenţă din cele două ţări.

În urma înţelegerii, 49 de magazine din România și 29 de magazine Hervis din Ungaria, împreună cu toţi angajaţii aferenţi, vor trece sub administrarea Frasers Group, potrivit zf.ro.

Unul dintre magazinele Hervis din țară este la Alba Iulia, Carolina Mall.

Hervis este unul dintre cei mai mari retaileri sportivi din Europa Centrală. Are în total  227 de magazine în Austria, Slovenia, Ungaria, Croaţia şi România și peste 2.800 de angajaţi.

Frasers Group este un grup britanic care operează şi brandul SportsDirect, online şi cu magazine fizice în Marea Britanie. Compania are 30.000 de angajaţi.

Mesajul grupului Hervis

Mesajul transmis de managementul Hervis este unul de strategie şi repoziţionare. Compania vrea să se concentreze pe pieţele considerate „de bază” – Austria, Slovenia şi Croaţia – şi susţine că România şi Ungaria au devenit prea „fashion” pentru un retailer care vrea să mizeze strict pe sport, scria ZF, citat de Mediafax.

„Suntem în plin proces de transformare într-un retailer axat exclusiv pe segmentul sportiv. Pieţele din Ungaria şi România au o orientare puternică spre fashion şi s-au îndepărtat de activitatea noastră de bază. Vânzarea ne va permite să ne concentrăm resursele pe dezvoltarea portofoliului din pieţele noastre principale: Austria, Slovenia şi Croaţia”, a declarat Ulrich Hanfeld, directorul general al Hervis.

Tradus în termeni de strategie corporativă, mesajul este următorul: Hervis vrea să fie un jucător pur-sânge de sport, nu un hibrid între sport şi modă, iar în România şi Ungaria nu a mai găsit contextul potrivit pentru acest model.

Context

În culise, însă, cifrele spun o poveste mai puţin elegantă. Compania-mamă, cu sediul în Austria, a raportat pierderi de 43 mil. euro în 2024, ceea ce a pus o presiune uriaşă pe acţionari şi management pentru a „repara” situaţia. Una dintre soluţii: renunţarea la operaţiunile mai slabe sau mai volatile.

România se înscrie perfect în acest tablou. Local, Hervis a raportat anul trecut pierderi de 41,3 mil. lei şi se află pe minus de cinci ani consecutiv, cu pierderi cumulate de peste 77 mil. lei. Practic, businessul local nu doar că nu aducea profit, dar consuma constant resursele grupului.

La toate acestea se adaugă şi un alt semnal de slăbiciune: de doi ani, vânzările în România nu mai cresc, ci scad uşor, potrivit sursei citate.

foto: hervis.ro

