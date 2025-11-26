Connect with us

George Simion vrea să strângă 11.000 de simpatizanți AUR la Alba Iulia, de 1 Decembrie. Va organiza un marș pe străzile din oraș

Publicat

acum 59 de minute

George Simion vrea să strângă la marșul AUR de la Alba Iulia, de 1 Decembrie, în jur de 11.000 de oameni. Cel puțin asta au declarat pentru alba24.ro, reprezentanții biroului de comunicare al partidului.

În fiecare an, ziua de 1 Decembrie, la Alba Iulia este marcată de Simion printr-un marș care pornește de la gara CFR și străbate cele mai importante străzi din oraș.

În trecut, înainte ca liderul partidului extremist să piardă alegerile prezidențiale în fața lui Nicușor Dan, marșul milita pentru unirea Basarabiei cu România. Însă, în urma acuzațiilor aduse de Simion față de conducerea de la Chișinău, acuzații legate de modul în care basarabenii cu drept de vot în România au votat la prezidențiale, tema marșului este incertă în 2025.

Într-un video postat de Simion acesta face referire la Marșul Unirii și la primul tur de alegeri prezidențiale anulate de CCR, însă nu a precizat nimic legat de unirea Basarabiei cu România.

Simion vrea 11.000 de persoane la Alba Iulia

În 2024, marșul nu a fost organizat, deoarece pe 1 decembrie au avut loc alegeri parlamentare. Însă în 2023, Simion a anunțat la Alba Iulia, 10.000 de oameni. La marș au participat undeva la peste 6000 de persoane, potrivit estimărilor de atunci făcute de jandarmerie.

Acum pentru 2025, Simion vrea să strângă din toate filialele din România 11.000 de oameni. Potrivit surselor alba24.ro, cererea pentru aprobarea marșului de la Alba Iulia, de 1 Decembrie, a fost făcută pentru 2500 de persoane.

Aceștia vor pleca în marș de la gara CFR, în jurul orei 9.00, vor merge înspre Prefectura Județului Alba, apoi către Cetatea Alba Carolina. Marșul se va opri la Obeliscul lui ”Horea, Cloșca și Crișan”.

VEZI ȘI: VIDEO: Susținătorii lui Georgescu vin cu autocare la Alba Iulia de 1 Decembrie. Un militar, fost șef în SPP se ocupă de deplasare

Tot la Obelisc, de la ora 9.00, va fi prezent și pro rusul Călin Georgescu. În Alba Iulia vor veni de la București mai multe autocare cu susținători ai acestuia.

Avatar Cristian Panu

Cristian Panu a intrat în echipa alba24.ro în anul 2018. Inițial a acoperit în mare parte teme din zona justiției, însă în timp a început de abordeze o gamă mai largă de subiecte. Scrie despre societate, administrație, dar și despre spectacole de teatru. Redactează știri vezi mai mult ...

2 Comentarii

2 Comentarii

  1. facsimil

    miercuri, 26.11.2025 at 13:54

    simioane nu te văd bine. trăbă să mă duc la un oftalmolog.

    Răspunde

  2. Gica

    miercuri, 26.11.2025 at 14:21

    degeaba, sistemul este mai puternic, majoritatea i-au votat, plangesiar in pumni acum !
    Nu aveti bani?
    Dupa ploaie iasa curcubeu 🙂

    Răspunde

