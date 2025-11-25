Connect with us

Brândușa Brumbea, solista de heavy metal din Alba Iulia, a lansat un nou clip alături de formația FITTONIA: Ce mesaj are piesa

Publicat

acum O oră

Brândușa Brumbea, solista de heavy metal din Alba Iulia, a lansat alături de formația sa FITTONIA un nou clip. Este vorba despre ”Programat Să Ard”.

Piesa este o ”ieșire din decor” din câte se pare a formației din Cluj, iar solista din Alba Iulia a lăsat din vibe-ul caracteristic al Tatianei Shmayluk, solista formației Jinjer și a adoptat un stil foarte diferit pentru acest videoclip. 

Însă schimbarea prinde foarte bine trupei, atât pe partea de muzică, dar și pe partea viziuală. În doar câteva ore de la lansarea pe canalul de YouTube, piesa a strâns peste 1000 de vizualizări. Mai pe scurt formația arată că poate aborda stiluri diferite atât vizual dar și muzical.

De asemenea pagina de Instagram a solistei este plină de comentarii și aprecieri față de noua abordare vizuală, dar mai ales față de tematica piesei.

YouTube video

Din câte se pare, piesa în sine este un manifest față de un subiect din ce în ce mai dezbătut în societatea actuală: munca până la epuizare, sau burnout-ul. Mai pe scurt stresul cronic care se acumulează la locul de muncă și care tinde să afecteze emoțional, dar mai ales psihic angajații.

Iar asta se deduce și din titlul piesei ”Programat Să Ard”, care este o trimitere directă la sindromul ce afectează din ce în ce mai mulți angajați, mai ales din mediul corporatist.

În vara lui 2025, trupa din Cluj unde solistă este absolventa Liceului de Arte ”Regina Maria” din Alba Iulia, a cântat pe scena celui mai important festival de metal din România, Rockstadt Extreme Fest, la Râșnov.

 

