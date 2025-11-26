Connect with us

Noua programă școlară pentru Limba și literatura română, clasa a IX-a. Modificări importante pentru elevii de liceu

sala clasa liceu examen

Publicat

acum O oră

Noua programă școlară pentru Limba și literatura română la clasa a IX-a a fost pusă în dezbatere publică de către Ministerul educației. Aceasta este propusă pentru anul școlar 2026–2027.

Documentul include programa pentru Trunchiul Comun (TC), obligatorie pentru toate specializările, și programa pentru Curriculum de Specialitate (CS) destinată filierei teoretice, profil umanist precum și profilului pedagogic din filiera vocațională.

Una dintre modificări este faptul că nu se mai face referire la „autorii canonici”, scrie edupedu.ro.

Autorii canonici sunt cei care au reușit să creeze opere de valoare ce au devenit un etalon în literatura română, dar și cea internațională. Aceștia sunt: Mihai Eminescu, Ion Creangă, I. L. Caragiale, Titu Maiorescu, Ioan Slavici, G. Bacovia, Lucian Blaga, Tudor Arghezi, Ion Barbu, Mihail Sadoveanu, Liviu Rebreanu, Camil Petrescu, G. Călinescu, E. Lovinescu, Marin Preda, Nichita Stănescu ș.a.

Vezi și Programele școlare pentru disciplinele prevăzute în noile planuri-cadru de liceu. Schimbări după aproape 20 de ani

În schimb, documentul prevede recomandări de autori.

Unele recomandări sunt:  Ion Neculce, Anton Pann, Dinicu Golescu, Mihail Kogălniceanu, Costache Negruzzi, Dimitrie Bolintineanu, Vasile Alecsandri, Grigore Alexandrescu, Ion Ghica, Radu Ionescu, Nicolae Filimon, IL Caragiale, Ion Creangă, Ioan Slavici, Nicolo Machiavelli, Montesquieu, Moliere, Alphonse de Lamartine, Stendhal.

Vezi Programa Limba_si_literatura_romana_TC_IX

Limba_si_literatura_romana_TC_CS_IX

Programa școlară română, clasa a IX-a: Tipuri de opere studiate

Sunt menționate tipurile de opere literare ce trebuie studiate la fiecare categorie de conținuturi.

În programa de trunchi comun, la clasa a IX-a, trebuie studiate:

  • cronica sau letopisețul
  • legenda populară / basmul popular
  • legenda istorică / basmul cult
  • memorialul de călătorie
  • poezie de dragoste, nuvelă romantică, nuvelă realistă
  • poezie de inspirație istorică
  • romanul
