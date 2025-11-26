Noua programă școlară pentru Limba și literatura română, clasa a IX-a. Modificări importante pentru elevii de liceu

Noua programă școlară pentru Limba și literatura română la clasa a IX-a a fost pusă în dezbatere publică de către Ministerul educației. Aceasta este propusă pentru anul școlar 2026–2027.

Documentul include programa pentru Trunchiul Comun (TC), obligatorie pentru toate specializările, și programa pentru Curriculum de Specialitate (CS) destinată filierei teoretice, profil umanist precum și profilului pedagogic din filiera vocațională.

Una dintre modificări este faptul că nu se mai face referire la „autorii canonici”, scrie edupedu.ro.

Autorii canonici sunt cei care au reușit să creeze opere de valoare ce au devenit un etalon în literatura română, dar și cea internațională. Aceștia sunt: Mihai Eminescu, Ion Creangă, I. L. Caragiale, Titu Maiorescu, Ioan Slavici, G. Bacovia, Lucian Blaga, Tudor Arghezi, Ion Barbu, Mihail Sadoveanu, Liviu Rebreanu, Camil Petrescu, G. Călinescu, E. Lovinescu, Marin Preda, Nichita Stănescu ș.a.

În schimb, documentul prevede recomandări de autori.

Unele recomandări sunt: Ion Neculce, Anton Pann, Dinicu Golescu, Mihail Kogălniceanu, Costache Negruzzi, Dimitrie Bolintineanu, Vasile Alecsandri, Grigore Alexandrescu, Ion Ghica, Radu Ionescu, Nicolae Filimon, IL Caragiale, Ion Creangă, Ioan Slavici, Nicolo Machiavelli, Montesquieu, Moliere, Alphonse de Lamartine, Stendhal.

Programa școlară română, clasa a IX-a: Tipuri de opere studiate

Sunt menționate tipurile de opere literare ce trebuie studiate la fiecare categorie de conținuturi.

În programa de trunchi comun, la clasa a IX-a, trebuie studiate:

cronica sau letopisețul

legenda populară / basmul popular

legenda istorică / basmul cult

memorialul de călătorie

poezie de dragoste, nuvelă romantică, nuvelă realistă

poezie de inspirație istorică

romanul



