FOTO: INCENDIU pe Autostrada A1 Sebeș-Sibiu, în zona Săliște. Un camion a ars ca o torță. Trafic îngreunat

Un incendiu a izbucnit luni, 2 februarie, în jurul orei 08:10, pe Autostrada A1 Sebeș - Sibiu, în zona Săliște. Focul a cuprins un cap tractor, care tracta o semiremorcă. Traficul rutier în zonă este îngreunat.

ISU Sibiu intervine de urgență pe A1 la km 277 pe sensul de mers spre Sibiu pentru stingerea unui incendiu care se manifestă la un ansamblu TIR. La fața locului sunt mobilizate două autospeciale de stingere și un echipaj SMURD.

La sosirea pompierilor incendiul se manifesta la capul tractor. Se acționează pentru stingerea incendiului.

Potrivit IPJ Sibiu, la ora 08:15, traficul rutier este restricționat pe A1 km 277 în zona localității Săliște pe sensul de mers Sebeș-Sibiu, se circulă pe o singură bandă , pentru a asigura intervenția autospecialelor care acționează pentru stingerea unui incendiu care se manifestă la un ansamblu TIR.

Reprezentanții IPJ Sibiu transmit șoferilor să respecte indicațiile polițiștilor prezenți la fața locului.

