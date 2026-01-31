Numărul autorizațiilor de construire pentru clădiri rezidențiale, în creștere. Unde se construiesc cele mai multe case și blocuri

Numărul autorizațiilor de construire pentru clădiri rezidențiale este în creștere. Anul trecut acesta a fost mai mare cu 4,4% față de 2024, situându-se la 37.252.

Datele au fost prezentate de Institutul Național de Statistică.

Creșteri s-au înregistrat în toate regiunile de dezvoltare: Nord-Vest (+309 autorizații), Centru (+279), Vest (+213), București-Ilfov (+180), Nord-Est (+166), Sud-Est (+164), Sud-Vest Oltenia (+145) și Sud-Muntenia (+129).

În decembrie 2025 numărul autorizațiilor de construire eliberate pentru clădiri rezidențiale a fost în scădere cu 9,4% față de luna anterioară și în urcare cu 5,5% raportat la decembrie 2024.

Majoritatea autorizațiilor de construire, în rural

Datele INS arată că în luna decembrie 2025 s-au eliberat 2.650 de autorizații de construire pentru clădiri rezidențiale (-9,4% față de luna noiembrie 2025), cu o suprafață utilă totală de 894.770 metri pătrați (+1,8%). Din totalul autorizațiilor de construire pentru clădiri rezidențiale, 72,3% sunt pentru zona rurală, notează Agerpres.

De asemenea, în decembrie 2025 se evidențiază o scădere a numărului de autorizații de construire eliberate pentru clădiri rezidențiale comparativ cu noiembrie 2025 (-274 autorizații). În profil teritorial, această scădere este reflectată în următoarele regiuni de dezvoltare: Vest (-87 autorizații), Centru (-63), București-Ilfov (-59), Sud-Vest Oltenia (-42), Nord-Est (-34) și Sud-Muntenia (-31). Creșteri s-au înregistrat în regiunile de dezvoltare Sud-Est (+41 autorizații) și Nord-Vest (+1).

Clădiri nerezidențiale

În luna decembrie 2025 s-au eliberat 544 autorizații de construire pentru clădiri nerezidențiale (-2,9% față de luna noiembrie 2025), în suprafață utilă totală de 303.392 mp (+15,9%).

Comparativ cu luna precedentă, în ultima lună a anului 2025 s-a înregistrat o creștere a suprafeței utile la autorizațiile de construire eliberate pentru clădirile nerezidențiale (+41.662 mp). În profil teritorial, această creștere este reflectată în regiunile de dezvoltare Vest (+80.204 mp) și Centru (+26.692).

Scăderi s-au înregistrat în următoarele regiuni de dezvoltare: București-Ilfov (-27.429 mp), Sud-Vest Oltenia (-14.227), Sud-Muntenia (-12.100), Nord-Vest (-7.174), Nord-Est (-2.580) și Sud-Est (-1.724).

Mai multe autorizații față de decembrie 2024. Situația pe regiuni

În luna decembrie 2025, comparativ cu decembrie 2024, se evidențiază creșterea atât a numărului de autorizații de construire eliberate pentru clădiri rezidențiale (+5,5%), cât și a suprafeței utile totale (+6,4%).

În profil teritorial, această creștere a numărului de autorizații de construire eliberate pentru clădiri rezidențiale (+139 autorizații) este reflectată în următoarele regiuni de dezvoltare: Nord-Vest (+90 autorizații), Sud-Est (+86), București-Ilfov (+28) și Sud-Muntenia (+25). Scăderi s-au înregistrat în următoarele regiuni de dezvoltare: Vest (-50 autorizații), Nord-Est (-32) și Centru (-8). Regiunea Sud-Vest Oltenia a rămas la același nivel.

Raportat la decembrie 2024, în luna decembrie 2025 s-a înregistrat o creștere a numărului de autorizații de construire eliberate pentru clădiri nerezidențiale (+15,0%) și o scădere a suprafeței utile totale (-37,0%).

În profil teritorial, această scădere a suprafeței utile la autorizațiile de construire eliberate pentru clădirile nerezidențiale (-177.930 mp) este reflectată în următoarele regiuni de dezvoltare: Centru (-112.250 mp), Nord-Vest (-52.304), Sud-Vest Oltenia (-24.004), Nord-Est (-17.946), Sud-Muntenia (-17.851) și Sud-Est (-2.466). Creșteri s-au înregistrat în regiunile de dezvoltare Vest (+45.497 mp) și București-Ilfov (+3.394).

Facebook WhatsApp Messenger LinkedIn Twitter Email

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News