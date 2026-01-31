Connect with us

Economie

Numărul autorizațiilor de construire pentru clădiri rezidențiale, în creștere. Unde se construiesc cele mai multe case și blocuri

Publicat

acum 2 ore

Numărul autorizațiilor de construire pentru clădiri rezidențiale este în creștere. Anul trecut acesta a fost mai mare cu 4,4% față de 2024, situându-se la 37.252.

Datele au fost prezentate de Institutul Național de Statistică.

Creșteri s-au înregistrat în toate regiunile de dezvoltare: Nord-Vest (+309 autorizații), Centru (+279), Vest (+213), București-Ilfov (+180), Nord-Est (+166), Sud-Est (+164), Sud-Vest Oltenia (+145) și Sud-Muntenia (+129).

În decembrie 2025 numărul autorizațiilor de construire eliberate pentru clădiri rezidențiale a fost în scădere cu 9,4% față de luna anterioară și în urcare cu 5,5% raportat la decembrie 2024.

Majoritatea autorizațiilor de construire, în rural

Datele INS arată că în luna decembrie 2025 s-au eliberat 2.650 de autorizații de construire pentru clădiri rezidențiale (-9,4% față de luna noiembrie 2025), cu o suprafață utilă totală de 894.770 metri pătrați (+1,8%). Din totalul autorizațiilor de construire pentru clădiri rezidențiale, 72,3% sunt pentru zona rurală, notează Agerpres.

De asemenea, în decembrie 2025 se evidențiază o scădere a numărului de autorizații de construire eliberate pentru clădiri rezidențiale comparativ cu noiembrie 2025 (-274 autorizații). În profil teritorial, această scădere este reflectată în următoarele regiuni de dezvoltare: Vest (-87 autorizații), Centru (-63), București-Ilfov (-59), Sud-Vest Oltenia (-42), Nord-Est (-34) și Sud-Muntenia (-31). Creșteri s-au înregistrat în regiunile de dezvoltare Sud-Est (+41 autorizații) și Nord-Vest (+1).

Clădiri nerezidențiale

În luna decembrie 2025 s-au eliberat 544 autorizații de construire pentru clădiri nerezidențiale (-2,9% față de luna noiembrie 2025), în suprafață utilă totală de 303.392 mp (+15,9%).

Comparativ cu luna precedentă, în ultima lună a anului 2025 s-a înregistrat o creștere a suprafeței utile la autorizațiile de construire eliberate pentru clădirile nerezidențiale (+41.662 mp). În profil teritorial, această creștere este reflectată în regiunile de dezvoltare Vest (+80.204 mp) și Centru (+26.692).

Scăderi s-au înregistrat în următoarele regiuni de dezvoltare: București-Ilfov (-27.429 mp), Sud-Vest Oltenia (-14.227), Sud-Muntenia (-12.100), Nord-Vest (-7.174), Nord-Est (-2.580) și Sud-Est (-1.724).

Mai multe autorizații față de decembrie 2024. Situația pe regiuni

În luna decembrie 2025, comparativ cu decembrie 2024, se evidențiază creșterea atât a numărului de autorizații de construire eliberate pentru clădiri rezidențiale (+5,5%), cât și a suprafeței utile totale (+6,4%).

În profil teritorial, această creștere a numărului de autorizații de construire eliberate pentru clădiri rezidențiale (+139 autorizații) este reflectată în următoarele regiuni de dezvoltare: Nord-Vest (+90 autorizații), Sud-Est (+86), București-Ilfov (+28) și Sud-Muntenia (+25). Scăderi s-au înregistrat în următoarele regiuni de dezvoltare: Vest (-50 autorizații), Nord-Est (-32) și Centru (-8). Regiunea Sud-Vest Oltenia a rămas la același nivel.

Raportat la decembrie 2024, în luna decembrie 2025 s-a înregistrat o creștere a numărului de autorizații de construire eliberate pentru clădiri nerezidențiale (+15,0%) și o scădere a suprafeței utile totale (-37,0%).

În profil teritorial, această scădere a suprafeței utile la autorizațiile de construire eliberate pentru clădirile nerezidențiale (-177.930 mp) este reflectată în următoarele regiuni de dezvoltare: Centru (-112.250 mp), Nord-Vest (-52.304), Sud-Vest Oltenia (-24.004), Nord-Est (-17.946), Sud-Muntenia (-17.851) și Sud-Est (-2.466). Creșteri s-au înregistrat în regiunile de dezvoltare Vest (+45.497 mp) și București-Ilfov (+3.394).

Etichete:

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News

Ultimele articole pe alba24
Comentează

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *






ȘTIREA TA - trimite foto/video la Alba24 prin Facebook, WhatsApp, sau prin formularul online.

Ultimele Știri

politie noaptea
Evenimentacum 1 minut

Închisoare cu executare pentru un bărbat care a avut parte de o ”aventură cu iz penal” pe o stradă din Alba Iulia. Ce a făcut
Evenimentacum O oră

Un tânăr din Alba, minor când a comis un furt, a așteptat atât de mult până să fie judecat încât a ajuns major. Pedeapsa primită
Economieacum 2 ore

Numărul autorizațiilor de construire pentru clădiri rezidențiale, în creștere. Unde se construiesc cele mai multe case și blocuri
Mai mult din Ultimele Știri

ȘTIREA TA

Evenimentacum 2 săptămâni

VIDEO: Alba Iulia, coșmarul șoferilor. Zăpada lăsată pe unele străzi a înghețat și a transformat orașul în patinoar
Evenimentacum 2 săptămâni

FOTO ȘTIREA TA: Mașină avariată de zăpada desprinsă de pe acoperișul unei școli din Alba Iulia
Evenimentacum 2 săptămâni

FOTO ȘTIREA TA Stații de autobuz înzăpezite în Alba Iulia, la multe zile după ninsoare: ”Primăria a pierdut lupta cu iarna”
Mai mult din ȘTIREA TA

ADMINISTRAȚIE

Administrațieacum o zi

FOTO ȘTIREA TA: Locuitorii unei străzi din Alba Iulia spun că vor amâna plata impozitelor. Drum plin de noroi și fără canalizare
Administrațieacum 3 zile

Restricții de circulație pe strada Henri Coandă din Alba Iulia din cauza unor lucrări la rețeaua de apă. Atenționări pentru șoferi
Mai mult din ADMINISTRAȚIE

ECONOMIE

Economieacum 2 ore

Numărul autorizațiilor de construire pentru clădiri rezidențiale, în creștere. Unde se construiesc cele mai multe case și blocuri
Economieacum 10 ore

ANAF va avea o divizie de criptomonede, în premieră. Va urmări cazurile de fraudă și spălare de bani
Mai mult din ECONOMIE

POLITICĂ

Evenimentacum o zi

E OFICIAL: Guvernul a aprobat menținerea reducerii cu 50% a impozitelor și taxelor locale pentru localitățile din Munții Apuseni
Evenimentacum 4 zile

Premierul Ilie Bolojan: România nu este pregătită pentru impozitare progresivă. De cât timp ar fi nevoie pentru a fi aplicată
Mai mult din POLITICĂ

SPORT

FCSB – Fenerbahce LIVE la TV
Evenimentacum 2 zile

FCSB – Fenerbahce LIVE la TV. Ce posturi de televiziune transmit meciul de fotbal din Europa League
Blajacum 3 zile

Meci în Liga Campionilor, la Blaj. Volei Alba Blaj întâlnește miercuri campioana mondială a cluburilor, Savino Del Bene Scandicci
Mai mult din SPORT

LIFESTYLE

horoscop 2026
Evenimentacum 21 de ore

Horoscop de weekend: 31 ianuarie - 1 februarie. Previziuni interesante pentru fiecare zodie
feshful reteta retete ostropel de pui
Actualitateacum o zi

Rețeta la care ne întoarcem atunci când avem nevoie de o masă sigură (P)
Mai mult din LIFESTYLE

TECH

Evenimentacum 4 ore

Raed Arafat cere Parlamentului să inițieze un proiect de lege prin care să se interzică accesul minorilor la rețelele sociale
Evenimentacum 20 de ore

Alba Iulia găzduiește sâmbătă Regionala FIRST LEGO League Challenge, pentru copii și adolescenți. Vizitatorii sunt bineveniți
Mai mult din TECH

SĂNĂTATE

Evenimentacum 24 de ore

Ministrul Sănătății: spitalele ce nu vor intra în categoria ”strategice” nu vor fi afectate la modul de finanțare
Evenimentacum o zi

Modificări referitoare la telemedicină, adoptate de Guvern. Executivul stabilește condițiile pentru consultații la distanță
Mai mult din SĂNĂTATE

Educatie

Educațieacum 6 ore

Rectorul Universității din Alba Iulia, în cărți pentru funcția de ministru al Educației. Ce spune Breaz și conducerea PNL Alba
Educațieacum o zi

Simulare Evaluare Națională 2026: testările scrise vor fi organizate în luna martie. Reguli și modele de subiecte
Mai mult din Educatie