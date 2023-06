ANCOM: Atenție la folosirea telefonului și a datelor mobile în roaming. Ce este roamingul involuntar, care îți crește factura

Turiștii care au planificate vacanţe în străinătate trebuie să acorde atenţie sporită la utilizarea serviciilor de roaming (date și telefonie) şi să verifice condiţiile de utilizare, indiferent dacă destinaţia este în state care se află în Spaţiul Economic European (SEE) sau în afara SEE, atenţionează ANCOM.

De asemenea, aceştia trebuie să fie atenţi şi la roamingul involuntar, care poate apărea în zonele de graniţă.

Potrivit Autorităţii Naţionale pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii (ANCOM), în cazul călătoriilor în afara României, utilizatorii trebuie să verifice dacă planul tarifar achiziţionat include sau nu serviciul de roaming internaţional.

Utilizatorii pot beneficia de serviciul de roaming internaţional numai dacă furnizorul de la care au achiziţionat planul tarifar a încheiat contracte de roaming cu furnizorii din statele vizitate.

Pentru că tarifele pentru serviciul de roaming în afara SEE nu sunt reglementate, este important ca utilizatorii să verifice cu atenţie, înainte de a efectua o călătorie în, de exemplu, Marea Britanie, Republica Moldova, Serbia, Muntenegru, Turcia, Egipt, Emiratele Arabe Unite (EAU), Maroc, Israel, care sunt tarifele minime ce li se aplică în aceste state pentru serviciul de roaming internaţional.

De exemplu, în ţări precum Turcia, Egipt, Marea Britanie, Emiratele Arabe Unite sau Serbia, pentru serviciile pe bază de abonament, operatorii percep tarife standard cuprinse între: 0,0090 euro/min şi 1,4280 euro/min pentru apelurile primite; 0,0150 euro/min şi 2,6418 euro/min pentru apeluri efectuate către România; 0,0060 euro şi 0,4522 euro pentru un SMS trimis; 0,0007 euro/MB şi 13,0900 euro/MB pentru internet.

„Dacă, în general, pentru apeluri tarifarea se face la minut indivizibil, unitatea minimă de tarifare pentru traficul de date diferă în funcţie de operator şi destinaţie (de exemplu, la 1KB, 10KB sau 1MB).

De asemenea, pe piaţă mai există şi tarife standard percepute sub formă de pachete.

În acest caz, chiar dacă utilizatorul efectuează sau primeşte un singur minut de apel sau utilizează un singur MB de date dintr-un pachet, acesta va fi taxat cu întregul preţ al pachetului, dar poate utiliza ulterior şi restul resurselor, până la epuizare, înainte de a i se percepe un nou tarif.

Exemple de astfel de tarife standard la pachet sunt de 7 euro/30 minute pentru apeluri primite sau efectuate sau 18 euro/4000 MB utilizaţi”, se arată în comunicatul ANCOM.

Totodată, în afara acestor tarife standard, operatorii mai pot oferi punctual şi (extra)opţiuni tarifare ce necesită activare separată şi care oferă resurse şi/sau tarife diferite în funcţie de mai multe criterii cum ar fi: ţara de destinaţie, tipul de serviciu folosit (pe bază de abonament sau cartelă preplătită) sau tipul de ofertă deţinută de utilizator.

De la intrarea în vigoare a regulamentului european care impune principiul „Roam like at home”, clienţii operatorilor mobili din România care beneficiază de planuri tarifare cu acces la roaming în SEE pot utiliza resursele naţionale de voce, SMS şi date şi atunci când călătoresc în statele Uniunii Europene.

Începând cu 1 ianuarie 2021, furnizorii nu mai au obligaţia legală să ofere „Roam like at home” şi pe teritoriul Regatului Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord, inclusiv al Gibraltarului, dar, dacă doresc, pot aplica „Roam like at home” în această ţară.

Utilizatorii care călătoresc pe teritoriul României, în zonele de graniţă, trebuie să ştie că există riscul de a utiliza involuntar serviciul de roaming internaţional, dacă au activat acest serviciu, iar telefonul mobil sau tableta sunt setate pe selectarea automată a reţelei.

În aceste situaţii, echipamentul mobil se va conecta automat la reţeaua operatorului cu cel mai bun semnal în punctul în care se află acesta, avertizează ANCOM.

Astfel, deşi utilizatorii se află pe teritoriul României, vor fi facturaţi pentru serviciile de comunicaţii utilizate în roaming, ca şi cum s-ar afla fizic pe teritoriul unui statului vecin.

Acest fenomen poate apărea şi la utilizarea serviciului de roaming într-un stat din SEE, într-o zonă de graniţă cu un stat care nu face parte din SEE.

Potrivit sursei citate, utilizarea telefonului/tabletei în roaming involuntar nu scuteşte utilizatorii de plata acestui serviciu.

Utilizatorii care au o nemulţumire în legătură cu serviciul de roaming, serviciul „Roam like at home” sau intră în roaming involuntar, trebuie să se adreseze mai întâi furnizorului de la care au achiziţionat planul tarifar. În cazul în care furnizorul nu a rezolvat problema sesizată, utilizatorii se pot adresa ANCOM.

