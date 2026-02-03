Tabloul ,,Prinderea lui Horea”, exponatul lunii februarie, prezentat de Muzeul Național al Unirii din Alba Iulia

Muzeul Național al Unirii din Alba Iulia prezintă miercuri, 4 februarie 2026, de ora 11.00, exponatul lunii februarie. Este vorba despre tabloul ,,Prinderea lui Horea”, realizat de artistul Traian Achim.

Lucrarea expusă surprinde capturarea liderilor Horea și Cloșca, petrecută în 27 decembrie 1784, în pădurea Scorușet, din proximitatea localității Albac.

Exponatul va putea fi admirat pe tot parcursul lunii februarie, la parterul clădirii centrale a Muzeului Național al Unirii Alba Iulia.

Evenimentul este organizat de Consiliul Județean Alba și Muzeul Național al Unirii Alba Iulia.

