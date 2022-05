Angajări la STAT: POSTURILE vacante în instituții publice din județul Alba. LISTA, condiții, calendar

Mai multe posturi sunt vacante în această perioadă în instituții publice din județul Alba.

Candidații interesați de ocuparea acestora trebuie să îndeplinească unele condiții, privind studiile, vechimea de muncă și alte cerințe.

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant, candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:

are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România

cunoaște limba română, scris și vorbit

are vârsta minimă reglementată de prevederile legale

are capacitate deplină de exercițiu

are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate

îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs

nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

POSTURI VACANTE:

ALBA IULIA

Unitatea Militară nr. 02401 Alba Iulia

administrator financiar, treapta I

Condiții: studii liceale specializarea merceologie; cu o vechime în specialitate de minimum 6 ani și 6 luni.

muncitor calificat IV (frizer)

Condiții: studii liceale sau profesionale; cu o vechime în specialitate de minimum 6 luni.

Termenul limită pentru depunerea dosarelor: 12 mai 2022, ora 15.00

Concurs: 20 mai 2022, ora 09.00: proba scrisă; 26 mai 2022, ora 09.00: proba interviu.

Detalii la Unitatea Militară nr. 02401, Alba Iulia, Bd. Revoluției nr. 25, județul Alba, telefon: 0258/834.010 (int. 123/107).

Școala Gimnazială „Ion Agârbiceanu” Alba Iulia

paznic

Condiții: studii gimnaziale; vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării postului: nu se solicită; deține atestat de paznic sau face dovada că este înscris la un curs de paznic; are capacitate deplină de exercițiu; are o stare de sănătate corespunzătoare postului; nu are cazier judiciar.

Termenul limită pentru depunerea dosarelor: 10 mai 2022

Concurs: 23 mai 2022, ora 09.00 – proba scrisă; 25 mai 2022, ora 09.00 – proba interviu.

Detalii la Școala Gimnazială „Ion Agârbiceanu”, Alba Iulia, cu sediul în Alba Iulia, str. Vasile Goldiș nr. 14A, județul Alba, telefon 0258.821.875.

SEBEȘ

Serviciul Public de Administrarea Patrimoniului Sebeș

economist specialist IA în cadrul Biroului contabilitate, buget, salarizare/personal, achiziții, gestiune

Condiții: studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licență în domeniul economic; minimum 5 ani vechime în specialitatea studiilor.

Termenul limită de depunere a dosarelor: 9 mai 2022, ora 15.00

Concurs: 17 mai 2022, ora 10.00: proba scrisă; 20 mai 2022, ora 10.00: proba interviu.

consilier IA în cadrul Biroului contabilitate, buget, salarizare/personal, achiziții, gestiune

Condiții: studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licență în domeniul economic sau juridic; minimum 5 ani vechime în specialitatea studiilor.

Termenul limită de depunere a dosarelor: 9 mai 2022, ora 15.00

Concurs: 17 mai 2022, ora 10.00: proba scrisă; 20 mai 2022, ora 10.00: proba interviu.

inspector de specialitate IA în cadrul Compartimentului întreținere și reparații

Condiții: studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licență în domeniul științe inginerești; minimum 5 ani vechime în specialitatea studiilor

Termenul limită de depunere a dosarelor: 9 mai 2022, ora 15.00

Concurs: 17 mai 2022, ora 10.00: proba scrisă; 20 mai 2022, ora 10.00: proba interviu.

muncitor (necalificat) în cadrul Compartimentului salubritate – 3 posturi

Condiții: studii medii/generale; fără vechime.

Termenul limită de depunere a dosarelor: 9 mai 2022, ora 15.00

Concurs: 17 mai 2022, ora 10.00: proba practică; 20 mai 2022, ora 10.00: proba interviu.

muncitor (necalificat) în cadrul Compartimentului zone verzi

Condiții: studii medii/generale; fără vechime.

Termenul limită de depunere a dosarelor: 9 mai 2022, ora 15.00

Concurs: 17 mai 2022, ora 10.00: proba practică; 20 mai 2022, ora 10.00: proba interviu.

Detalii la Serviciul Public de Administrarea Patrimoniului Sebeș, str. Viilor nr. 28, Județul Alba, telefon/fax: 0258/730.148, e-mail: spap_sebes@yahoo.com.

CÂMPENI

Școala Gimnazială Câmpeni

muncitor calificat (de întreținere)

Condiții: minimum studii profesionale (în domeniul tâmplar, zidar, tencuitor); minimum 5 ani vechime în domeniul corespunzător studiilor.

Termenul limită pentru depunererea dosarelor: 20 mai 2021, ora 13.00

Concurs: 27 mai 2022, ora 9.00 – proba scrisă; 31 mai 2022, ora 12.00- proba practică; 3 iunie 2022, ora 9.00 – proba interviu.

Detalii la Școala Gimnazială Câmpeni, str. Moților nr. 29, judeţul Alba, telefon: 0258/771.560, e-mail: sc.cimpeni@isjalba.ro.

ZLATNA

Primăria Orașului Zlatna

muncitor necalificat, treapta profesională I, la S.P.G.C.

Condiții: studii minimum 8 clase; vechime în muncă, minimum 3 ani.

Concurs: 31 mai 2022, ora 11.00 – proba practică; data și ora interviului se vot comunica ulterior.

Detalii la Primăria Orașului Zlatna, Piața Unirii nr. 1 A, Județul Alba, telefon: 0258/856.337.

OCNA MUREȘ

Unitatea Medico-Socială Ocna Mureș

infirmieră (3 posturi)

Condiții: studii medii; curs de specialitate; vechime în muncă: 5 ani.

bucătar

Condiții: studii medii; curs de calificare; vechime în muncă: 5 ani.

Concurs: 23 mai 2022, ora 10:00: proba scrisă; 25 mai 2022, ora 10:00: proba interviu.

Detalii la Unitatea Medico-Socială Ocna Mureș, str. Axente Sever nr. 43 A, etajul IV, județul Alba, telefon/fax 0258/870 441, e-mail: msocnamures@yahoo.com.

Liceul Teoretic „Petru Maior” Ocna Mureș

muncitor

Termenul limită de depunere a dosarelor: 10 mai 2022, ora 14.00; selecția dosarelor: 11.05.2022, ora 14.00

Concurs: 18 mai 2022, ora 09.00 – proba scrisă; 23 mai 2022, ora 10.00 – proba practică; 26 mai 2022, ora 10.00 – proba interviu.

Detalii la Liceul Teoretic „Petru Maior”, Ocna Mureș, Str. Vadului nr. 1, județul Alba, telefon/fax: 0258/870.559, email: teo.ocna@isjalba.ro.

Școala Gimnazială „Lucian Blaga” Ocna Mureș

muncitor de întreținere

Condiții: studii medii și calificare în unul din domeniile: mecanic, electric, electrotehnic, construcții civile, instalații (gaze, apă, tehnico-sanitare); vechime în muncă: minimum 3 ani.

Selecția dosarelor: 16 mai 2022, ora 14.00;

Concurs: 17 mai 2022, ora 12.00: proba scrisă; 18 mai 2022, ora 12.00: proba practică; 19 mai 2022, ora 13.00: proba interviu.

Detalii la Școala Gimnazială „Lucian Blaga”, Ocna Mureș, Str. Brazilor nr. 9, judeţul Alba, telefon/fax: 0258/871.141, e-mail: blaga9lucian@gmail.com.

