Connect with us

Eveniment

ANM: Anul 2025, al patrulea cel mai cald din istoria României. Recorduri de caniculă și secetă severă

Publicat

acum O oră

Anul 2025 confirmă tendința accelerată de încălzire a climei în România. Potrivit datelor oficiale publicate de Administrația Națională de Meteorologie, anul trecut a fost al patrulea cel mai cald an înregistrat din 1901 până în prezent, marcat de temperaturi record, episoade repetate de caniculă, secetă severă și o creștere semnificativă a fenomenelor meteo extreme.

„Anul 2025 a fost al patrulea cel mai cald an din 1901 până în prezent în România”, a transmis ANM într-un mesaj publicat pe pagina oficială de Facebook, unde a prezentat bilanțul climatologic al anului.

Temperatură medie record și abateri semnificative

Temperatura medie anuală la nivel național a fost de 11,95°C, cu +1,22°C peste media climatologică a perioadei de referință 1991–2020. Acest surplus termic plasează 2025 într-o serie îngrijorătoare: intervalul 2012–2025 reprezintă cel mai călduros șir de 14 ani consecutivi din istoria măsurătorilor meteorologice din România.

Nouă luni din 2025 au avut abateri termice pozitive, iar toate lunile de iarnă au depășit normalul climatic cu peste 3°C. Cea mai mare abatere a fost consemnată în ianuarie (+3,9°C), urmată de martie (+3,8°C), noiembrie (+3,2°C) și decembrie (+3,0°C).

Valuri de caniculă fără precedent

Vara a fost dominată de temperaturi extreme. În iulie 2025, ANM a emis șase avertizări meteorologice generale de cod roșu pentru caniculă, iar 26 iulie a fost cea mai fierbinte zi a anului la nivel național.

Frecvența și durata valurilor de căldură au depășit semnificativ valorile considerate normale pentru climatul României, cu impact direct asupra sănătății populației, agriculturii și infrastructurii.

Secetă severă: iunie 2025, cea mai uscată din istorie

Pe lângă temperaturile ridicate, 2025 a fost caracterizat de secetă accentuată. Șapte luni au fost deficitare pluviometric, iar iunie 2025 a devenit cea mai secetoasă lună iunie din istoria măsurătorilor, cu doar 18,9 mm de precipitații, față de o medie multianuală de 90,5 mm.

Vara anului 2025 s-a clasat drept a patra cea mai secetoasă, cu o cantitate medie de 143,8 mm de precipitații la nivel național. Dobrogea a fost cea mai afectată regiune, cu numai 34,3 mm, un nivel extrem de scăzut.

Ploi extreme, la polul opus

În contrast, alte perioade au adus cantități foarte mari de precipitații. În cinci luni din 2025, valorile pluviometrice au depășit mediile multianuale, iar mai 2025 a fost una dintre cele mai ploioase luni mai din istorie.

Cantitatea medie națională a ajuns la 120,6 mm, față de o medie de 74,2 mm, plasând luna mai 2025 pe locul 4 în clasamentul celor mai ploioase luni mai, după anii 1970, 1991 și 2012. În Moldova, a fost depășit recordul regional, cu 163,8 mm de precipitații.

Fenomene meteo periculoase, tot mai frecvente

Bilanțul ANM mai arată o intensificare clară a fenomenelor meteorologice periculoase, atât ca frecvență, cât și ca extindere teritorială. În 2025 au fost emise:

  • 170 de avertizări meteorologice generale, dintre care 14 de cod roșu
  • 3.521 de avertizări nowcasting, inclusiv 77 de cod roșu

Meteorologii avertizează că aceste evoluții au un impact major asupra economiei, agriculturii, resurselor de apă și siguranței populației, confirmând tendințele asociate schimbărilor climatice accelerate.

Etichete:

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News

Ultimele articole pe alba24
Comentează

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *






ȘTIREA TA - trimite foto/video la Alba24 prin Facebook, WhatsApp, sau prin formularul online.

Ultimele Știri

Evenimentacum 14 minute

Vremea în Alba, 19-25 ianuarie: ger aproape toată săptămâna. Cât de mult scad temperaturile. Prognoza meteo pe zile și localități
Evenimentacum 41 de minute

INCENDIU la Alba Iulia. Un panou de telecomunicații aflat pe un stâlp a luat foc
Evenimentacum O oră

ANM: Anul 2025, al patrulea cel mai cald din istoria României. Recorduri de caniculă și secetă severă
Mai mult din Ultimele Știri

ȘTIREA TA

Evenimentacum o zi

FOTO ȘTIREA TA: Mașină avariată de zăpada desprinsă de pe acoperișul unei școli din Alba Iulia
Evenimentacum 2 zile

FOTO ȘTIREA TA Stații de autobuz înzăpezite în Alba Iulia, la multe zile după ninsoare: ”Primăria a pierdut lupta cu iarna”
Blajacum 5 zile

VIDEO ȘTIREA TA: Trafic îngreunat între Sâncel și Blaj. Un TIR nu poate înainta din cauza zăpezii
Mai mult din ȘTIREA TA

ADMINISTRAȚIE

Administrațieacum 2 zile

Ce măsuri iau autoritățile din Alba în cazul unor eventuale inundații sau alte situații de urgență cauzate de condițiile meteo
Administrațieacum 2 zile

O femeie din Arad a obligat primăria să îi asfalteze strada și să îi plătească daune. Proces plecat de la un impozit nejustificat
Mai mult din ADMINISTRAȚIE

ECONOMIE

Economieacum 11 ore

APIA primește deconturi și documente justificative pentru plăți privind bunăstarea animalelor până în 2 februarie
bani pensii
Economieacum 2 zile

Plata CAS și CASS pentru persoane fizice în 2026. ANAF a stabilit procedura privind impunerea din oficiu
Mai mult din ECONOMIE

POLITICĂ

Evenimentacum 5 zile

Noi condiții pentru scoaterea din circuitul agricol a terenurilor din extravilan. Un nou proiect de lege a fost depus la Parlament
Evenimentacum 2 săptămâni

Sediul noii direcții regionale a Romsilva ar putea ajunge la Alba Iulia, la insistențele lui Florin Roman. Conflict între liberali
Mai mult din POLITICĂ

SPORT

Evenimentacum o zi

VIDEO: Dacia a câștigat Raliul Dakar, cea mai dură competiție auto din lume
Evenimentacum 3 zile

Campionatul Balcanic de MTB XCM în 2026, găzduit în premieră în cadrul evenimentului Alba Carolina Bike Race
Mai mult din SPORT

LIFESTYLE

horoscop
Evenimentacum o zi

Horoscop de weekend 17-18 ianuarie 2026: Configurațiile astrale aduc o energie dinamică
Evenimentacum 2 zile

24 ianuarie: ”Drumul Unirii - de la 1859, prin cântec până la Alba”. Eveniment la Sala Unirii din Alba Iulia
Mai mult din LIFESTYLE

TECH

Evenimentacum 5 zile

Dacia va lansa un nou model electric, vândut în paralel cu Spring. Cât va costa noua mașină
Actualitateacum o săptămână

Datele personale ale aproximativ 17,5 milioane de utilizatori Instagram au ajuns la vânzare pe dark web
Mai mult din TECH

SĂNĂTATE

Evenimentacum o zi

Legea prin care continuă vaccinarea anti-HPV gratuită pentru persoanele între 11 și 26 de ani, promulgată
Evenimentacum 3 zile

Accesul pacienților la îngrijiri paliative prin pachetul de servicii de bază, prelungit cu 12 luni. Hotărâre aprobată de Guvern
Mai mult din SĂNĂTATE

Educatie

Educațieacum 3 ore

Elev de la Colegiul Național Militar din Alba Iulia, premiul II la concursul „Eroul meu de ieri și de azi”
Educațieacum 6 ore

Echipamente digitale pentru dotarea Școlii Gimnaziale din comuna Cetatea de Baltă. Licitație, lansată în SEAP
Mai mult din Educatie