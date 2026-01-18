ANM: Anul 2025, al patrulea cel mai cald din istoria României. Recorduri de caniculă și secetă severă

Anul 2025 confirmă tendința accelerată de încălzire a climei în România. Potrivit datelor oficiale publicate de Administrația Națională de Meteorologie, anul trecut a fost al patrulea cel mai cald an înregistrat din 1901 până în prezent, marcat de temperaturi record, episoade repetate de caniculă, secetă severă și o creștere semnificativă a fenomenelor meteo extreme.

„Anul 2025 a fost al patrulea cel mai cald an din 1901 până în prezent în România”, a transmis ANM într-un mesaj publicat pe pagina oficială de Facebook, unde a prezentat bilanțul climatologic al anului.

Temperatură medie record și abateri semnificative

Temperatura medie anuală la nivel național a fost de 11,95°C, cu +1,22°C peste media climatologică a perioadei de referință 1991–2020. Acest surplus termic plasează 2025 într-o serie îngrijorătoare: intervalul 2012–2025 reprezintă cel mai călduros șir de 14 ani consecutivi din istoria măsurătorilor meteorologice din România.

Nouă luni din 2025 au avut abateri termice pozitive, iar toate lunile de iarnă au depășit normalul climatic cu peste 3°C. Cea mai mare abatere a fost consemnată în ianuarie (+3,9°C), urmată de martie (+3,8°C), noiembrie (+3,2°C) și decembrie (+3,0°C).

Valuri de caniculă fără precedent

Vara a fost dominată de temperaturi extreme. În iulie 2025, ANM a emis șase avertizări meteorologice generale de cod roșu pentru caniculă, iar 26 iulie a fost cea mai fierbinte zi a anului la nivel național.

Frecvența și durata valurilor de căldură au depășit semnificativ valorile considerate normale pentru climatul României, cu impact direct asupra sănătății populației, agriculturii și infrastructurii.

Secetă severă: iunie 2025, cea mai uscată din istorie

Pe lângă temperaturile ridicate, 2025 a fost caracterizat de secetă accentuată. Șapte luni au fost deficitare pluviometric, iar iunie 2025 a devenit cea mai secetoasă lună iunie din istoria măsurătorilor, cu doar 18,9 mm de precipitații, față de o medie multianuală de 90,5 mm.

Vara anului 2025 s-a clasat drept a patra cea mai secetoasă, cu o cantitate medie de 143,8 mm de precipitații la nivel național. Dobrogea a fost cea mai afectată regiune, cu numai 34,3 mm, un nivel extrem de scăzut.

Ploi extreme, la polul opus

În contrast, alte perioade au adus cantități foarte mari de precipitații. În cinci luni din 2025, valorile pluviometrice au depășit mediile multianuale, iar mai 2025 a fost una dintre cele mai ploioase luni mai din istorie.

Cantitatea medie națională a ajuns la 120,6 mm, față de o medie de 74,2 mm, plasând luna mai 2025 pe locul 4 în clasamentul celor mai ploioase luni mai, după anii 1970, 1991 și 2012. În Moldova, a fost depășit recordul regional, cu 163,8 mm de precipitații.

Fenomene meteo periculoase, tot mai frecvente

Bilanțul ANM mai arată o intensificare clară a fenomenelor meteorologice periculoase, atât ca frecvență, cât și ca extindere teritorială. În 2025 au fost emise:

170 de avertizări meteorologice generale, dintre care 14 de cod roșu

3.521 de avertizări nowcasting, inclusiv 77 de cod roșu

Meteorologii avertizează că aceste evoluții au un impact major asupra economiei, agriculturii, resurselor de apă și siguranței populației, confirmând tendințele asociate schimbărilor climatice accelerate.

Facebook WhatsApp Messenger LinkedIn Twitter Email

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News