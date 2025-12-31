Connect with us

ANPC face controale de sărbători. Inspectorii au aplicat deja amenzi uriașe. Ce categorii sunt vizate

ANPC face controale de sărbători: În perioada sărbătorilor, Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor (ANPC) intensifică verificările, deoarece crește semnificativ consumul și riscul de abateri.

Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor a aplicat amenzi de aproximativ 700 de mii de lei în urma acţiunilor de control desfăşurate la peste 300 de operatori economici din staţiuni şi zone turistice, în perioada 22-30 decembrie.

În această perioadă, multe localuri organizează mese festive, petreceri de Revelion sau oferă meniuri speciale, iar ANPC verifică igiena, proveniența alimentelor, respectarea gramajelor și afișarea corectă a prețurilor.

Inspectorii au descoperit, în principal, produse expirate sau alterate, dar au mai constatat şi alte probleme, între care nerespectarea condiţiilor şi temperaturilor de depozitare, utilizarea de echipamente foarte uzate, lipsa afişării preţurilor şi a altor informaţii necesare pentru consumatori.

ANPC precizează că acţiunile de control vor continua pe întreaga durată a sezonului sărbătorilor de iarnă, la nivel naţional.

