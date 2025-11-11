ANSVSA demarează o campanie dedicată prevenirii risipei alimentare. Acțiuni de control, la nivelul întregii țări

În perioada 7 – 31 octombrie 2025, Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor (ANSVSA) a desfășurat, la nivelul întregii țări, o amplă acțiune de control și evaluare a modului în care operatorii din sectorul alimentar aplică legislația referitoare la diminuarea risipei alimentare, din perspectiva siguranței alimentelor.

În cadrul acestei acțiuni au fost verificați 595 de retaileri, 409 unități de alimentație publică, 141 de procesatori de alimente de origine nonanimală și 138 de procesatori de alimente de origine animală.

Inspectorii ANSVSA au constatat 19 neconformități față de normele privind siguranța alimentelor aplicabile în activitățile de prevenire a risipei alimentare, printre care:

comercializarea de produse alimentare alterate sau cu termen de valabilitate depășit,

expunerea necorespunzătoare a produselor la vânzare cu preț redus,

lipsa evidențelor privind produsele donate consumatorilor finali.

Pentru aceste abateri, au fost aplicate 1 sancțiune contravențională în cuantum de 50.000 de lei, 2 avertismente scrise, precum și măsuri și termene de remediere.

Potrivit rezultatelor, aproximativ 75% dintre operatorii controlați implementează cel puțin două măsuri de prevenire a risipei alimentare, conform prevederilor Legii nr. 217/2016 privind diminuarea risipei alimentare. Pentru 65 de operatori care nu aplicau măsuri corespunzătoare (46 unități de alimentație publică, 16 procesatori și 3 retaileri), s-au acordat recomandări de conformare.

Cele mai frecvent utilizate măsuri identificate în urma controalelor sunt:

vânzarea produselor cu preț redus (în special în sectorul de retail),

responsabilizarea personalului și a consumatorilor privind diminuarea risipei,

redistribuirea alimentelor prin transfer cu titlu gratuit.

De asemenea, în 62 de unități de alimentație publică, inspectorii DSVSA au recomandat includerea în meniu a informațiilor pentru consumatori referitoare la posibilitatea preluării fără costuri suplimentare a alimentelor neconsumate, în conformitate cu prevederile legale.

ANSVSA demarează o campanie dedicată prevenirii risipei alimentare

În completarea acestor acțiuni, DSVSA județene au derulat, la nivel local, activități de informare și educare, transmițând materiale și recomandări privind importanța reducerii risipei alimentare către consumatori și operatorii din domeniul alimentar.

„Începând din această lună, ANSVSA va demara o campanie de conștientizare la nivel național, dedicată prevenirii risipei alimentare. Este o temă care privește atât sănătatea publică, cât și sustenabilitatea resurselor. Ne propunem să ajungem la consumatori și la operatorii economici cu mesaje clare despre importanța respectării normelor de igienă și a valorificării responsabile a alimentelor. Combaterea risipei nu înseamnă doar reducerea pierderilor economice, ci și respect pentru hrană și pentru mediul înconjurător.” a declarat președintele ANSVSA, dr. Alexandru Bociu.

ANSVSA reafirmă angajamentul de a promova un comportament responsabil față de alimente și de a asigura, prin control, educație și parteneriat, un lanț alimentar sigur, echitabil și sustenabil, în beneficiul consumatorilor și al sănătății publice.

sursa foto: AI

