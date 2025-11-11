Connect with us

Eveniment

ANSVSA demarează o campanie dedicată prevenirii risipei alimentare. Acțiuni de control, la nivelul întregii țări

Publicat

acum O oră

În perioada 7 – 31 octombrie 2025, Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor (ANSVSA) a desfășurat, la nivelul întregii țări, o amplă acțiune de control și evaluare a modului în care operatorii din sectorul alimentar aplică legislația referitoare la diminuarea risipei alimentare, din perspectiva siguranței alimentelor.

În cadrul acestei acțiuni au fost verificați 595 de retaileri, 409 unități de alimentație publică, 141 de procesatori de alimente de origine nonanimală și 138 de procesatori de alimente de origine animală.

Inspectorii ANSVSA au constatat 19 neconformități față de normele privind siguranța alimentelor aplicabile în activitățile de prevenire a risipei alimentare, printre care:

  • comercializarea de produse alimentare alterate sau cu termen de valabilitate depășit,
  • expunerea necorespunzătoare a produselor la vânzare cu preț redus,
  • lipsa evidențelor privind produsele donate consumatorilor finali.

Pentru aceste abateri, au fost aplicate 1 sancțiune contravențională în cuantum de 50.000 de lei, 2 avertismente scrise, precum și măsuri și termene de remediere.

Potrivit rezultatelor, aproximativ 75% dintre operatorii controlați implementează cel puțin două măsuri de prevenire a risipei alimentare, conform prevederilor Legii nr. 217/2016 privind diminuarea risipei alimentare. Pentru 65 de operatori care nu aplicau măsuri corespunzătoare (46 unități de alimentație publică, 16 procesatori și 3 retaileri), s-au acordat recomandări de conformare.

Cele mai frecvent utilizate măsuri identificate în urma controalelor sunt:

  • vânzarea produselor cu preț redus (în special în sectorul de retail),
  • responsabilizarea personalului și a consumatorilor privind diminuarea risipei,
  • redistribuirea alimentelor prin transfer cu titlu gratuit.

De asemenea, în 62 de unități de alimentație publică, inspectorii DSVSA au recomandat includerea în meniu a informațiilor pentru consumatori referitoare la posibilitatea preluării fără costuri suplimentare a alimentelor neconsumate, în conformitate cu prevederile legale.

ANSVSA demarează o campanie dedicată prevenirii risipei alimentare

În completarea acestor acțiuni, DSVSA județene au derulat, la nivel local, activități de informare și educare, transmițând materiale și recomandări privind importanța reducerii risipei alimentare către consumatori și operatorii din domeniul alimentar.

„Începând din această lună, ANSVSA va demara o campanie de conștientizare la nivel național, dedicată prevenirii risipei alimentare. Este o temă care privește atât sănătatea publică, cât și sustenabilitatea resurselor. Ne propunem să ajungem la consumatori și la operatorii economici cu mesaje clare despre importanța respectării normelor de igienă și a valorificării responsabile a alimentelor. Combaterea risipei nu înseamnă doar reducerea pierderilor economice, ci și respect pentru hrană și pentru mediul înconjurător.” a declarat președintele ANSVSA, dr. Alexandru Bociu.

ANSVSA reafirmă angajamentul de a promova un comportament responsabil față de alimente și de a asigura, prin control, educație și parteneriat, un lanț alimentar sigur, echitabil și sustenabil, în beneficiul consumatorilor și al sănătății publice.

sursa foto: AI

Etichete:

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News

Ultimele articole pe alba24
Comentează

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *






ȘTIREA TA - trimite foto/video la Alba24 prin Facebook, WhatsApp, sau prin formularul online.

Ultimele Știri

Evenimentacum 5 minute

Construcția secțiilor de oncologie și cardiologie intervențională la Spitalul din Alba Iulia va continua. Anunț făcut de Guvern
EDITORIALacum 33 de minute

Editorial Claudiu Makkai: Dreptate (doar) cu pensie specială. Cum e în alte țări și de ce magistrații români sunt privilegiați
Evenimentacum O oră

ANSVSA demarează o campanie dedicată prevenirii risipei alimentare. Acțiuni de control, la nivelul întregii țări
Mai mult din Ultimele Știri

ȘTIREA TA

Evenimentacum 5 zile

VIDEO: Gunoaie abandonate într-un cartier mărginaș al municipiului Alba Iulia. Canapea ”la ofertă”
Evenimentacum 3 săptămâni

FOTO ȘTIREA TA: Trăsuri din Cetatea Alba Carolina, vandalizate și scrise cu markerul. Polițiștii îi caută pe autori
Evenimentacum o lună

VIDEO ȘTIREA TA: Cum arată un drum comunal din Tibru, comuna Cricău, după ploaie
Mai mult din ȘTIREA TA

ADMINISTRAȚIE

Administrațieacum 5 zile

Florin Roman: Aproximativ 8 milioane de euro din redevențe au intrat în Alba, ca urmare a amendamentelor la Codul Administrativ
Administrațieacum 5 zile

FOTO: Acțiune pentru siguranța cetățenilor, la Aiud. Poliția, Jandarmeria și Poliția Locală, împreună pentru un oraș mai sigur
Mai mult din ADMINISTRAȚIE

ECONOMIE

Ratele românilor vor crește
Economieacum 7 ore

Bani de la stat pentru firmele care angajează victime ale violenței domestice sau mame cu cel puțin 3 copii. Modificări în lege
Economieacum 9 ore

Locuri de muncă în Alba: 556 de posturi în Alba Iulia, Aiud, Blaj, Sebeș, Câmpeni și alte localități din județ. Oferta prin AJOFM
Mai mult din ECONOMIE

POLITICĂ

Evenimentacum 24 de ore

Restricții pre și post-angajare la stat. Ce trebuie să respecte persoanele cu funcții publice. Lege aprobată la Senat
Evenimentacum o zi

Legea ”anti-țeapă” în imobiliare intră la vot final în Parlament. Florin Roman: fiecare apartament va avea CF distinct
Mai mult din POLITICĂ

SPORT

Evenimentacum 11 ore

Medalii de aur și argint pentru judoka Alexandru Sibișan și Laura Bogdan de la CS Unirea Alba Iulia, la Campionatul Ne Waza U23
Educațieacum o zi

VIDEO: Cum trebuie parcursă proba sportivă pentru admiterea la Colegiul Militar din Alba Iulia. Exercițiu demonstrativ
Mai mult din SPORT

LIFESTYLE

Evenimentacum 5 ore

Comunicat: Lăsata Secului, sărbătorită la Alba Mall printr-un eveniment cu suflet românesc
Evenimentacum o zi

Duminică: Festivalul de Folclor „Mureș, pe marginea ta”. Tradiție, tineri interpreți și identitate românească, la Ocna Mureș
Mai mult din LIFESTYLE

TECH

Evenimentacum 3 săptămâni

XEO Talks 2025 la Alba Iulia: Participă peste 100 de elevi pasionați de tehnologie de la 15 echipe de robotică din toată țara
Evenimentacum 3 săptămâni

Câte numere de telefon sunt portate anual în România. Cine este campionul, cu peste 13,6 milioane de numere transferate până azi
Mai mult din TECH

SĂNĂTATE

Evenimentacum 5 minute

Construcția secțiilor de oncologie și cardiologie intervențională la Spitalul din Alba Iulia va continua. Anunț făcut de Guvern
Evenimentacum 23 de ore

Cum se calculează indemnizația pentru incapacitate temporară de muncă, în cazul accidentării unei persoane asigurate
Mai mult din SĂNĂTATE

Educatie

Educațieacum 5 ore

Titularizare 2026: proba scrisă, în 21 iulie. Când se pot înscrie candidații la concurs. Calendar și etape
Educațieacum o zi

VIDEO: Cum trebuie parcursă proba sportivă pentru admiterea la Colegiul Militar din Alba Iulia. Exercițiu demonstrativ
Mai mult din Educatie