Anunț Primăria Sebeș: Ședința publică ordinară a Consiliului Local al Municipiului Sebeș. Ordinea de zi a proiectelor

Ședința publică ordinară a Consiliului Local al Municipiului Sebeș va avea loc în data de 30 septembrie 2025, începând cu ora 14:00, în sala de ședințe a Primăriei Municipiului Sebeș situată în Piața Primăriei, nr. 1. Ordinea de zi poate fi consultată accesând acest link.

DISPOZIȚIA NR. 575/2025 Privind convocarea Consiliului Local al Municipiului Sebeș, jud. Alba în ședință publică ordinară

PRIMARUL MUNICIPIULUI SEBEȘ,

În temeiul prevederilor art. 133 alin. (1), art. 134 alin. (5) lit. a¹ și lit. a², art. 135, și art. 137 alin (1) din O.U.G nr. 57/2019 privind Codul Administrativ;

În baza art. 196 alin. 1, lit. b) din aceeași lege,

DISPUNE:

Art.1. Se convoacă Consiliul Local al Municipiului Sebeș, jud. Alba în ședință publică ordinară, în data 30.09.2025, ora 14:00. Ședința se va desfășura cu participarea fizică a consilierilor locali în sala de ședințe situată în Piața Primăriei, nr.1.

Art.2. Proiectul ordinii de zi al ședinței de consiliu ordinare este cuprins în anexa 1 a prezentei dispoziții.

Art.3. Proiectele de hotărâre înscrise pe proiectul ordinii de zi, însoțite de anexele corespunzătoare, referatele de aprobare, rapoartele de specialitate, precum și de celelalte documente conexe, sunt puse la dispoziția consilierilor locali prin e-mail.

Art.4. Consilierii locali sunt invitați să formuleze și să depună amendamente asupra proiectelor de hotărâre înscrise pe proiectul ordinii de zi.

Art.5. Prezenta poate fi atacată de persoanele îndreptățite, în termenul și în condițiile prevăzute de Legea nr. 554/2004 privind contenciosul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

Ordinea de zi

Alegerea președintelui de ședință (30 sept. 2025 – 30 dec. 2025).

Majorarea valorii de inventar – „Demolare sală de sport Petrești”.

Modificarea inventarului – „Transformare fostă centrală termică Aleea Parc în Creșă”.

Modificare HCL nr. 222/2025 – „Reamenajare parcuri de joacă Aleea Parc și Petrești”.

Desemnarea reprezentanților Consiliului Local în comisiile de evaluare calitate școli (2025–2026).

Aprobarea vânzării prin licitație a două locuințe (str. M. Viteazu nr. 3, ap. 2 și 4).

Aprobarea vânzării directe către chiriași a șapte locuințe din domeniul privat.

Deviz General actualizat – „Dotarea cu vehicule nepoluante pentru transport public”.

Actualizarea dreptului de proprietate asupra unor terenuri (CF nr. 79142, 78740, 77681, 77225).

Modificarea HCL nr. 235/2025 – „Reabilitarea sălii de sport Florin Fleșeriu”.

Lista partizilor „pe picior” pentru licitația intermediară producția 2025.

Trecerea unor bunuri din domeniul public în domeniul privat al Municipiului Sebeș.

Acordarea mandatului special pentru vot în Adunarea generală a Asociației „APA ALBA”.

Propunerea de atribuire teren aferent construcțiilor proprietate personală.

Majorarea valorii de inventar – „Colegiu Lucian Blaga corp B”.

Completarea inventarului – „Reabilitare spațiu public urban str. Alunului”.

Retragerea din administrarea Spitalului Municipal Sebeș a unei locuințe (Petrești, str. 1 Mai, nr. 83B).

Deviz General revizuit – „Transformare fostă centrală termică Aleea Parc în Creșă”.

Încetarea prevederilor HCL nr. 215/2023 privind transmiterea unor terenuri către MAI.

Completarea domeniului public ca urmare a unor contracte de donație.

Informarea nr. 63908/08.09.2025 a Compartimentului Patrimoniu.

Informarea nr. 55101/29.07.2025 a dlui Boabeș Ilie.

Informarea nr. 24222/2025 a dlui Dăncilă Radu.

